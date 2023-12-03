Tag Essentials - Xenforo 2 2.3.1 مع التعريب

عبدو شنوي

عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
23
نقاط التفاعل
7
النقاط
3
العمر
32
محل الإقامة
الجزائر
يوفر هذا الملحق بعض الميزات الأساسية الإضافية للعلامات:
  • إنشاء علامات تلقائيًا من عناوين المواضيع
  • مشاهدة العلامات
  • المرادفات: حتى تتمكن من استبدال المتغيرات - المرادفات - للعلامة بالإصدار "الكنسي" الذي اخترته
  • ويكيبيديا: تحاول تلقائيًا الحصول على Wiki للعلامة عند إنشائها. يمكنك تعديل هذا لكتابة التعريف الخاص بك.
  • علامات القائمة السوداء (مع تعريفات regex) بحيث لا يتم إنشاؤها أبدًا. مفيد لتصفية الكلمات الشائعة أو غير المفيدة.
  • تعيين العلامات الافتراضية للمنتديات
  • دفعة المواضيع التحديث لإضافة القدرة على
    • البحث عن المواضيع ذات العلامات المحددة
    • إضافة العلامات إلى المواضيع الناتجة وإزالتها منها
    • إضافة العلامات تلقائيًا إلى سلاسل الرسائل بناءً على عنوان الموضوع.
صفحة إدارة العلامات الإدارية:
Tag Essentials - Xenforo.jpg



  • عند إنشاء موضوع، بعد كتابة عنوان الموضوع (عندما يفقد العنوان "التركيز")، سيتحقق طلب ajax لمعرفة ما إذا كانت هناك أي علامات مضمنة في العنوان، وإذا كانت كذلك، فستتم إضافتها تلقائيًا إلى قائمة العلامات (هم يمكن إزالتها ويمكن أيضًا إضافة المزيد).
  • يمكن أن تكون العلامات المقترحة عبارة عن كلمات مفردة ومتعددة. على سبيل المثال، إذا كانت هذه العلامات موجودة: "أنا أحب جون"، و"جون بول جورج رينجو"، و"بول جورج رينجو"، و"رينجو" وعنوان الموضوع الجديد هو "أنا أحب جون بول جورج رينجو كثيرًا"، فستكون جميع العلامات مقترح.
  • خيار المسؤول لتعيين الحد الأقصى لعدد الكلمات في العلامة التي سيتم اقتراحها تلقائيًا (الافتراضي 3). وذلك لتجنب إجراء الكثير من المعالجة عند البحث عن العلامات داخل العنوان. إذا تم تعيينه على 3 كلمات، فلن يقترح المثال أعلاه علامة "John Paul George Ringo" لأنها تحتوي على 4 كلمات.
  • لمكافحة البطء عندما يجد الخادم علامات يقترحها، توجد قائمة محددة من كلمات التوقف التي يحددها المسؤول لمنع اقتراح علامات بكلمات شائعة. يمكن تعطيل استخدام قائمة كلمات التوقف، أو تمكينه لتجاهل العلامات فقط عندما تكون الكلمة الأولى للعلامة موجودة في القائمة، أو تمكينه لتجاهل العلامات التي تحتوي على أي من كلمات التوقف.
  • يتم تضمين قائمة افتراضية. على سبيل المثال "أ" و"أنا". إذا تم تمكينه، فسيؤدي ذلك إلى منع اقتراح علامة "أنا أحب جون" في المثال أعلاه.

  • زر علامة القائمة السوداء لكل علامة
  • زر تحرير Wiki لكل علامة لفتح صفحة تحرير wiki
  • يتم الآن تحديث أزرار القائمة السوداء/حذف العلامات باستخدام Ajax بحيث لا يتم تحديث الصفحة في كل مرة يتم فيها حذف علامة أو إدراجها في القائمة السوداء. مفيد جدًا عند إدارة العلامات في صفحة معينة من القائمة. حذف علامة مستخدمة لتحديث الصفحة، وإعادة تحميل القائمة في البداية. الآن لا يوجد تحديث للصفحة مما يوفر الكثير من الوقت.
  • التحديد المضمن للعلامات المراد حذفها أو وضعها في القائمة السوداء. يساعد خيار "تحديد الكل" على تسريع العملية.

Tag Essentials - Xenforo.jpg

  • صفحة مخصصة لإدارة العلامات المدرجة في القائمة السوداء
  • الجديد في XF2: ترقيم الصفحات وإنشاء قواعد regex للإدراج في القائمة السوداء
التغييرات في صفحة تحرير العلامة:
Tag Essentials - Xenforo.jpg


  • تعيين فئة العلامة
  • حدد المنتديات التي يمكن إضافة هذه العلامة إليها
  • أدخل المرادفات للعلامة
مرادفات العلامة
  • سيؤدي هذا إلى تغيير علامات المرادفات تلقائيًا إلى العلامة الأساسية عند استخدام واحدة (أو أكثر).
علامة ويكي:

Tag Essentials - Xenforo.jpg



Tag Essentials - Xenforo.jpg



  • على الواجهة الأمامية (باستخدام أذونات الواجهة الأمامية)، حتى يتمكن غير المسؤولين من تحرير المحتوى، لديهم طريقة لتحرير (دعم كود BBcode في الوصف) سطر الوصف ووصف العلامة. قم أيضًا بتغيير الواجهة الأمامية، فإلى جانب عرض قائمة المحتوى الذي يستخدم هذه العلامة، يمكنك رؤية سطر الوصف ووصف العلامة بالإضافة إلى قائمة المحتوى الذي يستخدم العلامة.
    • يستخدم ويكيبيديا API. خيار المسؤول لتعيين أي واجهة برمجة تطبيقات Wikimedia.
    • إذن لإدارة الويكي الويكي
    • بعد الحصول على إذن، عند عرض صفحة العلامة ( علامات الموضوع | مجتمع XenForo )، سيكون هناك رابط "تعديل" لإدارة وصف العلامة وسطر العلامة.
    • يوفر واجهة مبوبة للتبديل بين المحتوى الحديث للعلامة ووصف wiki للعلامة.
    • عند حفظ علامة جديدة أو علامة موجودة بمعلومات Wiki فارغة، احصل على معلومات Wiki من Wikipedia.
    • اتبع عمليات إعادة التوجيه في ويكيبيديا (لإصلاح الحالات التي يفشل فيها تحميل إدخالات ويكيبيديا).
    • إذا أعاد بحث wiki صفحة توضيح، فهناك خيار لعدم استخدام ذلك.
    • إذا لم يُرجع بحث wiki تطابقًا تامًا، فهناك خيار لتجربة مطابقة غامضة.
    • عندما تفشل ويكيبيديا في إرجاع معلومات لعلامة ما، قم بتعيين إدخال Wiki على محتويات العبارة "tagess_no_wikipedia_entry_exists" (الافتراضي "لا يوجد إدخال ويكيبيديا لهذه العلامة"). ملاحظة: إذا كنت لا تريد عرض أي نص، فاضبط العبارة على مسافة واحدة لتجنب محاولة إعادة نشرها من ويكيبيديا في كل مرة يتم حفظها فيها.
    • * الجديد في 2.4.0: إذا لم يُرجع الاتصال بـ Wikipedia نتيجة، فستحصل Tag Essentials على معلومات للعلامة من ChatGPT إذا تم تمكين خيار القيام بذلك.
    • عملية تحديث مجمعة لملء العلامات بمعلومات الويكي إذا كانت فارغة أو تحتوي على العبارة أعلاه. ملاحظة: قد يستغرق هذا بعض الوقت إذا كان لديك الكثير من العلامات التي تريد جلبها لأننا نحد من تكرار استدعاءات Wikipedia API.
مواضيع تحديث دفعة المشرف
  • عند تحديث المواضيع دفعة واحدة، يمكنك الآن إضافة العلامات أو إزالتها بالإضافة إلى جميع الخيارات الموجودة. عند إضافة علامة، يُنسب الفضل إلى المستخدم الذي بدأ الموضوع.
اقتراحات تاج او اشارة
  • عند إنشاء موضوع، بعد كتابة عنوان الموضوع (عندما يفقد العنوان "التركيز")، سيتحقق طلب ajax لمعرفة ما إذا كانت هناك أي علامات مضمنة في العنوان، وإذا كانت كذلك، فستتم إضافتها تلقائيًا إلى قائمة العلامات (هم يمكن إزالتها ويمكن أيضًا إضافة المزيد).
  • يمكن أن تكون العلامات المقترحة عبارة عن كلمات مفردة ومتعددة. على سبيل المثال، إذا كانت هذه العلامات موجودة: "أنا أحب جون"، و"جون بول جورج رينجو"، و"بول جورج رينجو"، و"رينجو" وعنوان الموضوع الجديد هو "أنا أحب جون بول جورج رينجو كثيرًا"، فستكون جميع العلامات مقترح.
  • خيار المسؤول لتعيين الحد الأقصى لعدد الكلمات في العلامة التي سيتم اقتراحها تلقائيًا (الافتراضي 3). وذلك لتجنب إجراء الكثير من المعالجة عند البحث عن العلامات داخل العنوان. إذا تم تعيينه على 3 كلمات، فلن يقترح المثال أعلاه علامة "John Paul George Ringo" لأنها تحتوي على 4 كلمات.
  • لمكافحة البطء عندما يجد الخادم علامات يقترحها، توجد قائمة محددة من كلمات التوقف التي يحددها المسؤول لمنع اقتراح علامات بكلمات شائعة. يمكن تعطيل استخدام قائمة كلمات التوقف، أو تمكينه لتجاهل العلامات فقط عندما تكون الكلمة الأولى للعلامة موجودة في القائمة، أو تمكينه لتجاهل العلامات التي تحتوي على أي من كلمات التوقف.
  • يتم تضمين قائمة افتراضية. على سبيل المثال "أ" و"أنا". إذا تم تمكينه، فسيؤدي ذلك إلى منع اقتراح علامة "أنا أحب جون" في المثال أعلاه.
أداة سحابة العلامات الخاصة بالمنتدى
Tag Essentials - Xenforo.jpg

  • قم بإنشاء أداة Tag Cloud Widget لعرض المنتدى والتي تعرض العلامات الشائعة من المواضيع الموجودة في المنتدى الحالي والمنتديات الفرعية الخاصة به.
وضع العلامات التلقائي بالذكاء الاصطناعي (جديد في 2.4.0)
  • القدرة على إضافة العلامات تلقائيًا من ChatGPT عند إنشاء سلسلة رسائل. يجب توفير مفتاح API المفتوح من ChatGPT، وإذا تم تمكينه بعد ذلك، وكان هناك أقل من 3 علامات (افتراضية، قابلة للتحرير بواسطة المشرف) موجودة بالفعل في مربع العلامة، فسيحاول ChatGPT وضع أعلى هذا العدد من العلامات بما يصل إلى 5 (افتراضي، المشرف) قابل للتحرير) عن طريق تحليل نص المشاركة عند إنشاء الموضوع.
  • يتم تمكين وضع العلامات التلقائي بالذكاء الاصطناعي في جميع المنتديات بشكل افتراضي، ولكن يمكن إلغاء تنشيطه في منتديات معينة عن طريق إلغاء تحديد خانة الاختيار السماح باقتراحات علامة ChatGPT في هذا المنتدى
  • لاحظ أن هناك تكلفة مرتبطة باستخدام ChatGPT في Tag Essentials، على الرغم من أنها تعمل حاليًا على أن تكون أقل من 2 دولار شهريًا لـ AVForums.com (منتدى مزدحم) وMGEVs.com (ليس منتدى مزدحمًا بشكل خاص) مجتمعين.

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