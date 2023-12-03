التحكم في الحد الأقصى لعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين xenforo

عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 25
- نقاط التفاعل
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- الجزائر
الوظيفة الإضافية xF2 الحد الأقصى لعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين
تمكنك هذه الاضافة في التحكم بعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين.
يوفر حدودًا لعدد المشاركات بناءً على مجموعة المستخدمين.
صورة خيارات الضافافة :
إذا تم تعيين الحد على -1/unlimited، فلن يتم تطبيق أي حد.
إذا تم تعيين الحد على 0، يتم استخدام الحد العالمي.
تدعم:
المواضيع
المشاركات
المحادثات
الأذونات
الحد الأقصى للصور (ضمن المنتديات)
الحد الأقصى للصور (تحت المحادثات)
رابط تحميل الإضافة
Upload-Zero | Download File
تحميل التعريب
Upload-Zero | Download File
المصدر: xF2 Add-on - Image Count Limit by User Group 2023-11-25