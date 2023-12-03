التحكم في الحد الأقصى لعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين xenforo

عبدو شنوي

عبدو شنوي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2017
المشاركات
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نقاط التفاعل
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
الجزائر
19312-3c57be769ca1149c66a6b81ce9a421ed.gif

الوظيفة الإضافية xF2 الحد الأقصى لعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين
تمكنك هذه الاضافة في التحكم بعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين.
يوفر حدودًا لعدد المشاركات بناءً على مجموعة المستخدمين.

صورة خيارات الضافافة :

التحكم في الحد الأقصى لعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين xenforo

إذا تم تعيين الحد على -1/unlimited، فلن يتم تطبيق أي حد.
إذا تم تعيين الحد على 0، يتم استخدام الحد العالمي.

تدعم:
المواضيع
المشاركات
المحادثات
الأذونات
الحد الأقصى للصور (ضمن المنتديات)
الحد الأقصى للصور (تحت المحادثات)

التحكم في الحد الأقصى لعدد الصور حسب مجموعة المستخدمين xenforo

رابط تحميل الإضافة
Upload-Zero | Download File

تحميل التعريب

Upload-Zero | Download File



المصدر: xF2 Add-on - Image Count Limit by User Group 2023-11-25

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