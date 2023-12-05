عبدو شنوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 28 نوفمبر 2017
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- نقاط التفاعل
- 17
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- العمر
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
ماذا تفعل هذه الإضافة؟
تضيف هذه الوظيفة الإضافية تحذيرًا إلى الموضع المحدد للمواضيع حيث يكون آخر رد مضى عليه أكثر من عدد محدد من الأيام.
قد يتم استخدام هذا لتذكير المستخدمين بعدم النشر في المواضيع القديمة حقًا.
ما هو الجديد
أماكن العرض
التحميل: اضافة إشعار بأن الموضوع قديم ThreadNotice 1.0.3
تضيف هذه الوظيفة الإضافية تحذيرًا إلى الموضع المحدد للمواضيع حيث يكون آخر رد مضى عليه أكثر من عدد محدد من الأيام.
قد يتم استخدام هذا لتذكير المستخدمين بعدم النشر في المواضيع القديمة حقًا.
ما هو الجديد
- تم تحديث هذا الملحق بدعم XF2.1
- تمت إضافة مواضع عرض جديدة.
- تمت إضافة خيار العقد.
أماكن العرض
- فوق الرد السريع
- أسفل الرد السريع
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- أسفل محتوى المشاركة الأولى (جديد)
- أعلى محتوى المشاركة الأولى (جديد)
التحميل: اضافة إشعار بأن الموضوع قديم ThreadNotice 1.0.3