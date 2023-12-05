الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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السلام عليكم
العلاقة الزوجية من اقدس و اطهر العلاقات التي تربط بين شخصين
و نظرا لأهميتها و انعكاساتها بالسلب او الايجاب على المجتمع
و تأثيرها المباشر على حالته الاخلاقية بشكل عام
جعلت البشرية لها الكثير من البحوث و العلوم النفسية و الفيزيائية
و الاسلام الحنيف في مواطن كثيرة لها اهمية بليغة و علاجات سليمة
و توصيات جليلة و اثقال عظيمة وزرا او اجرا
فطيب العلاقة بين الزوجين هو اكثر سبب يجعل تربية الاولاد سليمة
و اخلاقهم حميدة و بالتالي تأثيرهم ايجابي على كل المجتمع
فلا سرقات و لا انحرافات و لا محرمات و لا مخدرات
بل جد و اجتهاد و علم و ادب و اخلاق
اما سوء العلاقة بين الزوجين ينتج عنه مشاكل و صدامات و ربما طلاقات
و هذا الجو كفيل بأن يجعل الزوجين مفرطين في رعاية اولادهم
و لن يجدوا الاجواء المناسبة لتربيتهم او رعايتهم
و بالتالي اولاد يعكسون عن هته الاجواء بكل انواع الانحرافات
و منه سرقات و مخدرات و مخدرات ووووو
اذن حالة الزوجين مؤثر بشكل مباشر على حالة المجتمع
و منه مسؤولية الازواج مسؤولية كبيرة على الجميع
و اذا احسنا تعليم و توجيه الازواج نجحنا في بناء المجتمع
اما طرائق تعليم الازواج فكثيرة عبر مواقع التواصل
و المساجد و القنوات و غيرها من طرق التعليم
مخ الهدرة
ازواج فاهمين واجباتهم و مؤدينها على افضل وجه
يؤدي الى صلاح المجتمع بأكمله
العلاقة الزوجية من اقدس و اطهر العلاقات التي تربط بين شخصين
و نظرا لأهميتها و انعكاساتها بالسلب او الايجاب على المجتمع
و تأثيرها المباشر على حالته الاخلاقية بشكل عام
جعلت البشرية لها الكثير من البحوث و العلوم النفسية و الفيزيائية
و الاسلام الحنيف في مواطن كثيرة لها اهمية بليغة و علاجات سليمة
و توصيات جليلة و اثقال عظيمة وزرا او اجرا
فطيب العلاقة بين الزوجين هو اكثر سبب يجعل تربية الاولاد سليمة
و اخلاقهم حميدة و بالتالي تأثيرهم ايجابي على كل المجتمع
فلا سرقات و لا انحرافات و لا محرمات و لا مخدرات
بل جد و اجتهاد و علم و ادب و اخلاق
اما سوء العلاقة بين الزوجين ينتج عنه مشاكل و صدامات و ربما طلاقات
و هذا الجو كفيل بأن يجعل الزوجين مفرطين في رعاية اولادهم
و لن يجدوا الاجواء المناسبة لتربيتهم او رعايتهم
و بالتالي اولاد يعكسون عن هته الاجواء بكل انواع الانحرافات
و منه سرقات و مخدرات و مخدرات ووووو
اذن حالة الزوجين مؤثر بشكل مباشر على حالة المجتمع
و منه مسؤولية الازواج مسؤولية كبيرة على الجميع
و اذا احسنا تعليم و توجيه الازواج نجحنا في بناء المجتمع
اما طرائق تعليم الازواج فكثيرة عبر مواقع التواصل
و المساجد و القنوات و غيرها من طرق التعليم
مخ الهدرة
ازواج فاهمين واجباتهم و مؤدينها على افضل وجه
يؤدي الى صلاح المجتمع بأكمله