2023 عام بأي حال كنت يا عام

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,359
نقاط التفاعل
47,832
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم احبتي
على بعد سويعات من انقضاء سنة 2023
سنة كانت عامرة بالمحطات المهمة على مستوى الوطن و على المستوى العالمي
أهم هته الأحداث هو العدوان الهمجي الصهيوني على غزة
و قبله غزوة السابع من أكتوبر على قوات و مرتزفة الكيان
محليا
ـ ايضا لا ننسى كانت سنة السوق يطيح في كناية على اسعار السيارات
و دخول شركات عالمية و علامات صينية الاسواق

ـ ايضا رفع ننسبي للأجور
ـ أيضا تواصل ارتفاع اسعار السلع و الخضروات و للحوم
ـ توجه الحكومة الى تنمية بعض المناطق
ـ سعي الدولة الى خلق الثروة
ـ سعي الحكومة الى توسعة الفلاحة الصحراوية
ـ استحداث ولايات منتدبة
ـ بعث مشروع غار الجبيلات
ـ حجز كميات هائلة من المخدرات و الكوكايين
ـ عدم خسارة منتخبنا طيلة السنة في تصفيات كأس إفريقيا و كأس العالم

عالميا
ـ تواصل حرب روسيا و أوكرانيا
ـ حدوث زلازل و كوارث طبيعية اهمها
في تركيا و المغرب و روسيا

ـ تواصل الحرب الاهلية في ليبيا و سوريا و السودان
ـ فيضان ليبيا الذي اودى الى آلاف الضحايا و المفقودين

أما عن الجانب الشخصي
فقدت بعض الأعزاء و الجيران و الاحباب رحمهم الله برحمته الواسعة
ـ تواصل معاناتي مع المرض
ـ تواصل مشاكل الديون بل زادت تعقيدا
ـ نجاح بنيتي في شهادة البكالوريا و إلتحاقها بالجامعة

على مستوى اللمة و المنتدى
تواجد الاعضاء بين المد و الجزر
يحضر أعضاء ليغيب البعض
تناقص ملحوظ في المواضيع و الردود
ما يزال المنتدى يقاوم على أمل عودة كل أبنائه و اركاه و جنوده ان شاء الله

على أمل سنة قادمة تحمل الخير للجميع و لكل الاحباب
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