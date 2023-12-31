2023 عام بأي حال كنت يا عام

محليا

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أما عن الجانب الشخصي

السلام عليكم احبتيعلى بعد سويعات من انقضاء سنة 2023سنة كانت عامرة بالمحطات المهمة على مستوى الوطن و على المستوى العالميأهم هته الأحداث هو العدوان الهمجي الصهيوني على غزةو قبله غزوة السابع من أكتوبر على قوات و مرتزفة الكيانـ ايضا لا ننسى كانت سنة السوق يطيح في كناية على اسعار السياراتو دخول شركات عالمية و علامات صينية الاسواقـ ايضا رفع ننسبي للأجورـ أيضا تواصل ارتفاع اسعار السلع و الخضروات و للحومـ توجه الحكومة الى تنمية بعض المناطقـ سعي الدولة الى خلق الثروةـ سعي الحكومة الى توسعة الفلاحة الصحراويةـ استحداث ولايات منتدبةـ بعث مشروع غار الجبيلاتـ حجز كميات هائلة من المخدرات و الكوكايينـ عدم خسارة منتخبنا طيلة السنة في تصفيات كأس إفريقيا و كأس العالمـ تواصل حرب روسيا و أوكرانياـ حدوث زلازل و كوارث طبيعية اهمهافي تركيا و المغرب و روسياـ تواصل الحرب الاهلية في ليبيا و سوريا و السودانـ فيضان ليبيا الذي اودى الى آلاف الضحايا و المفقودينفقدت بعض الأعزاء و الجيران و الاحباب رحمهم الله برحمته الواسعةـ تواصل معاناتي مع المرضـ تواصل مشاكل الديون بل زادت تعقيداـ نجاح بنيتي في شهادة البكالوريا و إلتحاقها بالجامعةعلى مستوى اللمة و المنتدىتواجد الاعضاء بين المد و الجزريحضر أعضاء ليغيب البعضتناقص ملحوظ في المواضيع و الردودما يزال المنتدى يقاوم على أمل عودة كل أبنائه و اركاه و جنوده ان شاء اللهعلى أمل سنة قادمة تحمل الخير للجميع و لكل الاحباب