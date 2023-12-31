2023 عام بأي حال كنت يا عام

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم احبتي
على بعد سويعات من انقضاء سنة 2023
سنة كانت عامرة بالمحطات المهمة على مستوى الوطن و على المستوى العالمي
أهم هته الأحداث هو العدوان الهمجي الصهيوني على غزة
و قبله غزوة السابع من أكتوبر على قوات و مرتزفة الكيان
محليا
ـ ايضا لا ننسى كانت سنة السوق يطيح في كناية على اسعار السيارات
و دخول شركات عالمية و علامات صينية الاسواق
ـ ايضا رفع ننسبي للأجور
ـ أيضا تواصل ارتفاع اسعار السلع و الخضروات و للحوم
ـ توجه الحكومة الى تنمية بعض المناطق
ـ سعي الدولة الى خلق الثروة
ـ سعي الحكومة الى توسعة الفلاحة الصحراوية
ـ استحداث ولايات منتدبة
ـ بعث مشروع غار الجبيلات
ـ حجز كميات هائلة من المخدرات و الكوكايين
ـ عدم خسارة منتخبنا طيلة السنة في تصفيات كأس إفريقيا و كأس العالم
عالميا
ـ تواصل حرب روسيا و أوكرانيا
ـ حدوث زلازل و كوارث طبيعية اهمها
في تركيا و المغرب و روسيا
ـ تواصل الحرب الاهلية في ليبيا و سوريا و السودان
ـ فيضان ليبيا الذي اودى الى آلاف الضحايا و المفقودين
أما عن الجانب الشخصي
فقدت بعض الأعزاء و الجيران و الاحباب رحمهم الله برحمته الواسعة
ـ تواصل معاناتي مع المرض
ـ تواصل مشاكل الديون بل زادت تعقيدا
ـ نجاح بنيتي في شهادة البكالوريا و إلتحاقها بالجامعة
على مستوى اللمة و المنتدى
تواجد الاعضاء بين المد و الجزر
يحضر أعضاء ليغيب البعض
تناقص ملحوظ في المواضيع و الردود
ما يزال المنتدى يقاوم على أمل عودة كل أبنائه و اركاه و جنوده ان شاء الله
على أمل سنة قادمة تحمل الخير للجميع و لكل الاحباب
على بعد سويعات من انقضاء سنة 2023
سنة كانت عامرة بالمحطات المهمة على مستوى الوطن و على المستوى العالمي
أهم هته الأحداث هو العدوان الهمجي الصهيوني على غزة
و قبله غزوة السابع من أكتوبر على قوات و مرتزفة الكيان
محليا
ـ ايضا لا ننسى كانت سنة السوق يطيح في كناية على اسعار السيارات
و دخول شركات عالمية و علامات صينية الاسواق
ـ ايضا رفع ننسبي للأجور
ـ أيضا تواصل ارتفاع اسعار السلع و الخضروات و للحوم
ـ توجه الحكومة الى تنمية بعض المناطق
ـ سعي الدولة الى خلق الثروة
ـ سعي الحكومة الى توسعة الفلاحة الصحراوية
ـ استحداث ولايات منتدبة
ـ بعث مشروع غار الجبيلات
ـ حجز كميات هائلة من المخدرات و الكوكايين
ـ عدم خسارة منتخبنا طيلة السنة في تصفيات كأس إفريقيا و كأس العالم
عالميا
ـ تواصل حرب روسيا و أوكرانيا
ـ حدوث زلازل و كوارث طبيعية اهمها
في تركيا و المغرب و روسيا
ـ تواصل الحرب الاهلية في ليبيا و سوريا و السودان
ـ فيضان ليبيا الذي اودى الى آلاف الضحايا و المفقودين
أما عن الجانب الشخصي
فقدت بعض الأعزاء و الجيران و الاحباب رحمهم الله برحمته الواسعة
ـ تواصل معاناتي مع المرض
ـ تواصل مشاكل الديون بل زادت تعقيدا
ـ نجاح بنيتي في شهادة البكالوريا و إلتحاقها بالجامعة
على مستوى اللمة و المنتدى
تواجد الاعضاء بين المد و الجزر
يحضر أعضاء ليغيب البعض
تناقص ملحوظ في المواضيع و الردود
ما يزال المنتدى يقاوم على أمل عودة كل أبنائه و اركاه و جنوده ان شاء الله
على أمل سنة قادمة تحمل الخير للجميع و لكل الاحباب