الحب بعد الزواج

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم يا اهل المملكة اللماوية
شخباركم

المهم قبل ما ندخل في الميضوع نحكيلكم نكتة باش تفهموني مليح

يا سيدي
سقساو شيخ
ـ يا تل واش رايك في الحب بعد الزواج
رد الشيخ و قال : إيييه كاين ... كاااين حب بعد الزواج
و منه ياااسر و في كل زمااانن

يا شيخ : هل هو حب و حب ناجح

عاود رد الشيخ و بكل ثييقة : باه ينجح الحب لازمه شرط واحد و وحيد

قولنا يا شيخ : واشنو هاذ الشرط

يرد الشيخ و يقول : باه ينجح الحب بعد الزواج عندك شرط واحد
و هو ما تخبرش بيه المدام هاكذا يكون حب ناجح

ههههههههههه
طلع الشيخ يتحدث على حب بنت اخرى غير المدام تاعه ههههههههه
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و الله ق شفتها شياب عايشين قصص حب خارج الدفتر العايلي


واش رايكم
و هل عندكم هاذ الامر
 
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