الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم يا اهل المملكة اللماوية
شخباركم
المهم قبل ما ندخل في الميضوع نحكيلكم نكتة باش تفهموني مليح
يا سيدي
سقساو شيخ
ـ يا تل واش رايك في الحب بعد الزواج
رد الشيخ و قال : إيييه كاين ... كاااين حب بعد الزواج
و منه ياااسر و في كل زمااانن
يا شيخ : هل هو حب و حب ناجح
عاود رد الشيخ و بكل ثييقة : باه ينجح الحب لازمه شرط واحد و وحيد
قولنا يا شيخ : واشنو هاذ الشرط
يرد الشيخ و يقول : باه ينجح الحب بعد الزواج عندك شرط واحد
و هو ما تخبرش بيه المدام هاكذا يكون حب ناجح
ههههههههههه
طلع الشيخ يتحدث على حب بنت اخرى غير المدام تاعه ههههههههه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الله ق شفتها شياب عايشين قصص حب خارج الدفتر العايلي
واش رايكم
و هل عندكم هاذ الامر
شخباركم
المهم قبل ما ندخل في الميضوع نحكيلكم نكتة باش تفهموني مليح
يا سيدي
سقساو شيخ
ـ يا تل واش رايك في الحب بعد الزواج
رد الشيخ و قال : إيييه كاين ... كاااين حب بعد الزواج
و منه ياااسر و في كل زمااانن
يا شيخ : هل هو حب و حب ناجح
عاود رد الشيخ و بكل ثييقة : باه ينجح الحب لازمه شرط واحد و وحيد
قولنا يا شيخ : واشنو هاذ الشرط
يرد الشيخ و يقول : باه ينجح الحب بعد الزواج عندك شرط واحد
و هو ما تخبرش بيه المدام هاكذا يكون حب ناجح
ههههههههههه
طلع الشيخ يتحدث على حب بنت اخرى غير المدام تاعه ههههههههه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و الله ق شفتها شياب عايشين قصص حب خارج الدفتر العايلي
واش رايكم
و هل عندكم هاذ الامر