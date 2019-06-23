لا اريد الزواج ابدا

السلام عليكم



والله يا خاوتي سامجوني ديما نكسرلكم راسكم بمشاكل نتاعي و مواضيعي بالصح الله غالب مكانش وين نروح و نهدر راحتي يعني هنا لقيت الارتياح و الامان باه نهدر و نفرغ وش قلبي. الحمد لله معندي حتى مشكلة و حياتي. التوسويس اللي كان عندي راح و الحمد لله زاد ايماني بالله و ثقتي فيه و توكلي عليه يعني ماوليت نخمم في المستقبل المجهول منكسر راسي. ولات عندي هواية جديدة هي مطالعة الكتب و وليت نحب نتثقف و نزيد في المعرفة نتاعي. بصراحة الشيئ هذا بدلي حياتي 180 درجة يعني في السابق كان عندي حلم اني نلقى عمل و نتزوج و نبني بيت و تكون عندي عائلة لكن الان تخليت عن هذا الحلم و مانيش باغيه طول صح صح والله راحت النفحة هاذيك تاع نتزوج و ندير عائلة لا الان و لا بعد 5 سنوات و لا بعد 10 سنوات ولا حتى بعد 30 سنة يعني مانيش باغي نربط سعادتي و مستقبلي بشخص لا اعرفه. باغي نطور في نفسي باغي نولي انسان ناجح في حياتي باغي نزيد الثروة المعرفية نتاعي حاب نحوس حاب نلبس مليح و نعيش مليح و نشري وش حاب ... باغي ندير لوالديا حجة و عمرة باغي نبني مسجد باغي ندير الخير و باغي نخلي اثر مليح ليا في الدنيا هاذي بصح مانيش باغي نتزوج لان مارانيش باغي امراة تعطلني على تحقيق احلامي ولا ترجعني للخلف مارانيش باغي نربط سعادتي بشخص اخر .... علابالي كاين بنات فاميلة مشاء اللله و كاين اللي ملاح ربي يسمحلهم و هم عملة نادرة لكن باه تلقى وحدة نسبة ضئيلة جدا و شبه معدومة و انا مارانيش حاب نريسكي و نتزوج و نعكر حياتي. مارانيش خايف من الزواج علابالي قادر نتزوج و نتطلق بصح مارانيش باغي الشيئ هذا . مارانيش حاب نخسر صواردي و راس مالي و صحتي و وقتي على امراة اجنبية قادرة تعكرلي حياتي و تفسدلي المعيشة ... الزواج راهو قمار و انا منحبش نقمر ... صدقوني قلبي و مشاعري ولات باردة والله معدتش نخمم في البنات و الزواج كيما بقية الشباب بالنسبة ليا نشوف في الشيئ هذا حاجة ثانوية و حاجة وزائدة علابالي ربي قالك نصف الدين و مليح الزواج و وصانا الرسول بصح انا ماراني حاب المعمعة و تكسار الراس. في الماضي تعرفت على فتيات و خضت تجارب بصح الحمد لله موصلتش للكبائ و الفاحشة لاحظت تخمام اغلبية البنات كيفاه مدايرو و وش يحوسو ... لاحظت باللي اغلبيتهم يحوسو غير يتزوجو برك اول واحد اللي جاء و يعني كون مثال تتعرف على واحد يعني ماكاين حتى علاقة بيناتهم متصبرش عليه و متستناهش حتى و اذا كان يدير مجهودو باه يتزوجها .. لقيت باللي يشوفو مصلحتهم الشخصية و فقط يتزوجو من اجل بناء اسرة و السترة فرات ميهمهمش شكون اللي يتزوجو المهم راجل و خلاص المهم يلصقو ... يعني حريتهم الشخصية بحكم معدل العنوسة زاد و يخافو على مستقبلهم و بغاو يكملو نصف الدين نتاعهم ربي يعاونهم مارانيش باه نحكم عليهم و لا نعلق يعني حياتهم بصح انا مارنيش متفق معاهم فيا لشيئ هذا يعني انا باغي نتزوج وحدة تحبني و نحبها و مقتنعة بيا كيما مقتنع بيها و كيما خيرتها مابين كل نساء الولاية باغيها حتى انا تختارني و تقبل بيا غير انا حتى كون يخطبوها الرجال كامل يعني ماشي قاد يججيها واحد احسن مني شويا تخليني على جالو .... علابالي كامل رانا بر و ماذابينا نحققو المنفعة الشخصية اولا نحققو اكبر منفعة لكن فينا طباع ماشي ملاح و نبغيو انسان يتقبل الصفات السيئة اللي فينا كيما يخيرنا على الاصفات الحميدة .... كيما انا طبعا اذا اخترت طفلة نشوف الجوهر نتاعها اذا مليح و نستثمر فيها يعني نحاول نزيد في الاجابيات نتاعها و نكون مرن مع السلبيات و نحاول نتساهل معاهم و نتعايش معاهم ... انا هكا طبيعتي كانسان طيب منظلمش بصح لاحظت باللي الاغلبية معندهم هاذي النظرة ميراعيوش مشاعر الشاب يفولك ياخي ماهوش راجلي و لا خطيبي ؟ ربي يعاونو نشوف احسن منو .... القلب يختار يعني واراهو يملي على قلبو وش يخترا شكون اللي يحب بصح متلوموناش اذا حبينا و تقولونا حرام ... وماشي قاعد حب خارج اطار الزواج و الخطبة يسما نتمسخرو فيه .... و الطفلة مدام تمسخرت بواحد قبل الزواج و لعبت بمشاعرو بحجة انو ماشي راجلها ولا خطيبها ... كي قادر دير نفس الشيئ .... انا واحد من النالس جامي مكذبت حول ماشعغري على طفلة يعني نراعي المشاعر و نعامل احسن معاملة ونحاول قدر المستطاع نعد عن الحرام و الكبائر و الحمد لله ربي وفقني في الشيئ هذا .... سامحوني راني كثرت الهدرة و راهي مخلطة في راسي و راني نكتب فيها مخلطة ... الساعة هاذي راني في صراع داخلي .... عقلي يقولي متتزوجش لاني منديرش الثقة في البنات و صعيبة بزاف باه ندير في طفلة اجنبية الثقة حتى لو كانت مرتي لاني موسوس من جيهة النساء و قادر متحبنيش و متتهلاش فيا و متسثمرش فيا و قادر تعطلني على تحقيق طموحاتي و متساعدنيش و متوقفش معايا ...... و لكن قلبي من جهة اخرى يقولي الزواج نصف الدين وربي والرسول وصاونا باه نتزوجو و لازم نذيعوهم و مارانيش باغي نخالف كلام ربي و الرسول يعني قادر مع الوقت كي نكون واجد راح نتزوج يعني حتى اذا زوجت ماشي على جالة روحي باه نفرح نفسي و نستر روحي على جال ربي و الرسول وصاونا يعني اذا تزوجت مشكيتش اذا راح نحب مرتي و راح ندير فيها الثقة و نعيش حياة زوجية سعيدة كيما بقية الناس ... مارانيش نقول نظلمها بصح هكا ندير الواجب معاها فقط كيما ناس بكري جيبلها تاكل و تشرب و ارقد معاها جيبو الاولاد عاونها تربيو ... قولها كلمة طيبة و داويها اذا مرضت و اطا حتاجت حاجة مدهالها بصح باه نكون رومنسي و نزيد عليها و لا نحبها منقدرش ... ماراني ش حاب قلبي يتحطم .... المهم نتمنى من الجميع يناقشو معايا باحترام و ينصحوني و خاصة الاعضاء المتزوجين طبعا حتى العزاب ذوي الخبرة مرحبا بيهم .... اللي يعرف كاش عضو يعرف مليح الشيئ هذا يجيبو هنا ينصحنا .... مشكورين جدا