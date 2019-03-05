إيماجيني مع حلم كبير ...رحلة أمازونية 🐍🐍🌿

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

إخوتي أخواتي

هذه مشاركتي المتواضعة في

تخيل



إذا .....

اتخيلو معايا....

رحت في رحلة مع مجموعة من الناس لغابة الامازون ،وكانت الدنيا زاهية الله يبارك وحنا نتفرجو على الڤوريلات الوحدة تجيب عشرين مني ...

وبينما نحن تائهون في الطبيعة الخلابة والضفادع تنقنق بكل الأنغام

والافاعي بكل الاحجام والالوان

وفجأة

فجأة

جاونا آكلو لحوم البشر دارو بينا المزية المزية لغتهم ڤريبة للدزيرية ما فهمناش لاه

طوقونا وهوما يزغرتو كان معانا شيخ كبير في التسعينات هكذاك ولا كثر

ڤالي :شكون تزوج وليدي

ڤتلو: عمر الشريف مع ڤوريلا من هاذو !!!

ڤالي: بالربح عليهم نشالله

ڤتلو: ميش باين

ڤالي :واش ميش باين وليدي

ڤتلو : الربح الربح اللي ميش باين ...هاذو راهم اللي ياكلو العباد ماكش تشوف واش راهم هازين عظام والجماجم دايرين بيهم سلسلة يا عيني

ڤالي: و ها وخذي

... ودار يندب: أخاه رايحين ياكلوني وانا مزلت صقير ،ومزلت ما حجيتش ،وكنت ناوي نعاود الزواج وها دعاويك يا خدوج الخداعة...

ڤتلو : وينا خدوج يا الحاج

ڤالي : مرتي الثالثة ملي تزوجت بيها عرفتها تاكل راسي

ڤتلو : من ناحية راسك رايح يتكل هاذي نأكدهالك اليوم

المهم

من بين الاحراش ووسط الادغال

داونا لهاذوك الديار نتاع القش وحاصرونا وڤالولنا ما تتحركوش

ونشوفو فالحركة كيفاه بدات تزيد

واحد يجيب فالخضرة ولاخر يلايم فالحطب وهاذيك جابت الدڤيڤ وناضت تفتل

وناض الشيخ: هاااا وخذي ما كنتش حاسب روحي نخلاص مع خضرة فوق الطعام وها راهم يوجدو ،واحد يديرو بيه طعام ولاخر طاجين والريسان يخليوهم بوزلوف

المهم أول مرة نحس بإحساس الكباش نتاع العيد ليلة العيد وهوما يشوفو فينا نوجدو

ڤلت خلات لازم نلڤا حل نهرب ربي يسهل على الغاشي المهم نهرب

وجبدت واحد من اكلي لحوم البشر وبديت نحكيلو

علابالك أنا يابسلي الجلد على العظم ما عندكم ما تاكلو فيا ،خليوني نروح وكي نسمان وعد وعد نولي واش تڤول

خزر فيا وخرج عينيه ڤلت يا ربي هذا واقيلا رايح يبدا بيا كون نكثر معاه الهدرة .

ڤلت لازم حل