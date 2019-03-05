إيماجيني مع حلم كبير ...رحلة أمازونية 🐍🐍🌿

حلم كبير
:: نجم اللمة ::
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
إخوتي أخواتي
هذه مشاركتي المتواضعة في
تخيل
إذا .....
اتخيلو معايا....
رحت في رحلة مع مجموعة من الناس لغابة الامازون ،وكانت الدنيا زاهية الله يبارك وحنا نتفرجو على الڤوريلات الوحدة تجيب عشرين مني ...
وبينما نحن تائهون في الطبيعة الخلابة والضفادع تنقنق بكل الأنغام
والافاعي بكل الاحجام والالوان
وفجأة
فجأة
جاونا آكلو لحوم البشر دارو بينا المزية المزية لغتهم ڤريبة للدزيرية ما فهمناش لاه
طوقونا وهوما يزغرتو كان معانا شيخ كبير في التسعينات هكذاك ولا كثر
ڤالي :شكون تزوج وليدي
ڤتلو: عمر الشريف مع ڤوريلا من هاذو !!!
ڤالي: بالربح عليهم نشالله
ڤتلو: ميش باين
ڤالي :واش ميش باين وليدي
ڤتلو : الربح الربح اللي ميش باين ...هاذو راهم اللي ياكلو العباد ماكش تشوف واش راهم هازين عظام والجماجم دايرين بيهم سلسلة يا عيني
ڤالي: و ها وخذي
ودار يندب: أخاه رايحين ياكلوني وانا مزلت صقير ،ومزلت ما حجيتش ،وكنت ناوي نعاود الزواج وها دعاويك يا خدوج الخداعة ...
ڤتلو : وينا خدوج يا الحاج
ڤالي : مرتي الثالثة ملي تزوجت بيها عرفتها تاكل راسي
ڤتلو : من ناحية راسك رايح يتكل هاذي نأكدهالك اليوم
المهم
من بين الاحراش ووسط الادغال
داونا لهاذوك الديار نتاع القش وحاصرونا وڤالولنا ما تتحركوش
ونشوفو فالحركة كيفاه بدات تزيد
واحد يجيب فالخضرة ولاخر يلايم فالحطب وهاذيك جابت الدڤيڤ وناضت تفتل
وناض الشيخ: هاااا وخذي ما كنتش حاسب روحي نخلاص مع خضرة فوق الطعام وها راهم يوجدو ،واحد يديرو بيه طعام ولاخر طاجين والريسان يخليوهم بوزلوف
المهم أول مرة نحس بإحساس الكباش نتاع العيد ليلة العيد وهوما يشوفو فينا نوجدو
ڤلت خلات لازم نلڤا حل نهرب ربي يسهل على الغاشي المهم نهرب
وجبدت واحد من اكلي لحوم البشر وبديت نحكيلو
علابالك أنا يابسلي الجلد على العظم ما عندكم ما تاكلو فيا ،خليوني نروح وكي نسمان وعد وعد نولي واش تڤول
خزر فيا وخرج عينيه ڤلت يا ربي هذا واقيلا رايح يبدا بيا كون نكثر معاه الهدرة .
ڤلت لازم حل
رحت لعند المرشد السياحي يدير السبور الله يبارك عضلات وطول وعرض المهم مفتول العضلات وڤتلو شوف نتا اللي جبتنا نتا اللي تضحي بروحك وزيد تشبعهم كامل ما يدوروش لينا على سمانة هذاك هو نلڤاو حل ونهربو .
ڤالي : ق هاذي ما تصراش انسى واڤسى .
وڤعدنا نشمو فالريحة نتاع النار وبدينا نتقلقو ....
ومن بعد جاو ڤبضو الشيخ وهو يعيط
الله لا تربحك يا خدوج أشهد أن لا اله إلا الله .أشه...د
واختفى عن الانظار وعن الأسماع
ڤعدنا نستناو وشكون دالتو من بعد
مع اني استغربت لاه داو الشيخ ،شارف لحمو ما يطيبش مليح
ڤلت بالاك عندهم بنة فالشيوخ كل واحد وذوقو فالماكلة
واللي زاد خوفي هذاك العضلات يبكي بالدموع ويرجف
ها خاه كور ديكور برك
أواه لازم نلڤى حل
وأنا نخمم ونستنى في دالتي
جابولنا الطعام بالمرڤة واللحم
ها وخذي هذا واشي رايحين يوكلونا لحم الحاج المسعود
الله يرحمك يا مسكين
ويعجبك كسكس بالخضرة واش نڤولكم
واللحم هبرات كبار راني نڤولكم
هذاك الشيخ ڤطع هاذو الهبرات كامل والله استهونت بيه
ياما تحت السواهي دواهي
المهم ما حبيناش ناكلو
واش بيكم آو ناكلو لحم العباد هبلتو
ونشوف فالراجل اللي جاب العشا يضحك ميت بالضحك
وخرج
زاد شويه وجا مع رئيس القبيلة والشيخ المسعود معاهم الله الله لابس ومدوش ومفحفح
آو هذا انت ما ذبحوكش ما طبخوكش !!!!!
والحكاية وما فيها انو هاذ القوم كانو صح ياكلو العباد حتى جاهم هذا العبد من دزاير بدللهم العقلية ولاو ياكلو الكسكس والكسرة وزاد ولا رئيس القبيلة
وهذاك التزغريت كان ترحيبا بينا يا محاينك وحنا لا خبر
ڤتلو : الله لا تربحك ولاه ما تهدرش من الاول !!!
المهم تعشينا كسكس باللحم والخضرة وحضرنا عرس الشيخ المسعود داها من ثم زكارة في خدوج
وروحنا مع هذاك المرشد السياحي اللي رجعلي دراهمي كامل
تحت وطأة تهديدات نشر صوره وهو يبكي خخخخخ
ومن القصة نستنتج أن الجزائري في أغوار الادغال روض أكثر القبائل ضراوة
أرجو أن تنال إعجابكم
إحترامي وتقديري