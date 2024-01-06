مجموعات و برنامج الدور الأول من كأس إفريقيا

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
16,380
نقاط التفاعل
47,889
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
أسفرت قرعة دور المجموعات للمسابقة الأبرز في القارة الأفريقية عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو.
المجموعة الثانية: مصر – غانا – كيب فيردي – موزمبيق.
المجموعة الثالثة: السنغال – الكاميرون – غينيا – غامبيا.
المجموعة الرابعة: الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنغولا.
المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا.
المجموعة السادسة: المغرب – كونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا.

إليكم جدول المباريات للدور الأول
ملاحظة التوقيت المستعمل هو توقيت مكة و لمعرفة التوقيت
بالتوقيت المحلي اعمل ـــ2

جدول-مباريات-كأس-أمم-إفريقيا-2024.jpg
 
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