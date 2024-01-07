الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 الجزائر

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 الجزائر:

تستفيد من الزيادة في الأجور 2024 الجزائر جميع الموظفين والعمال العموميين، بما في ذلك:

  • الموظفين المدنيين في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية وغيرها.
    Image de الموظفين المدنيين في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية وغيرها

    الموظفين المدنيين في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية وغيرها

  • عمال القطاع العام، مثل عمال النظافة والصيانة والنقل وغيرها.
  • عمال المؤسسات العمومية الاقتصادية، مثل النفط والغاز والكهرباء والصناعة وغيرها.
  • عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مثل البريد والمواصلات والتأمينات وغيرها.
نسبة الزيادة في الأجور 2024 الجزائر:

تبلغ نسبة الزيادة في الأجور 2024 الجزائر 47٪، وهي زيادة مقسمة على ثلاث مراحل، وهي:

  • مرحلة أولى في يناير 2024 بنسبة 20٪.
  • مرحلة ثانية في يوليو 2024 بنسبة 20٪.
  • مرحلة ثالثة في يناير 2025 بنسبة 6٪.
الأثر المالي للزيادة في الأجور 2024 الجزائر:

تقدر التكلفة المالية للزيادة في الأجور 2024 الجزائر بحوالي 200 مليار دينار جزائري، وهي تكلفة ستتحملها الحكومة الجزائرية.

أهداف الزيادة في الأجور 2024 الجزائر:

تهدف الزيادة في الأجور 2024 الجزائر إلى:

  • تحسين مستوى معيشة الموظفين والعمال العموميين.
  • تحفيز الإنتاجية في القطاع العام.
  • تخفيف الضغط على الطبقة الوسطى.
 
إن شاء الله هذه الزيادة تكون مناسبة مع القدرة الشرائية للمواطنين بورك فيك على الموضوع الجميل
 
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