الفئة المستفيدة من الزيادة في الأجور 2024 الجزائر:

الموظفين المدنيين في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية وغيرها.



الموظفين المدنيين في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية وغيرها





الموظفين المدنيين في قطاعات الصحة والتعليم والعدل والداخلية وغيرها عمال القطاع العام، مثل عمال النظافة والصيانة والنقل وغيرها.

عمال المؤسسات العمومية الاقتصادية، مثل النفط والغاز والكهرباء والصناعة وغيرها.

عمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، مثل البريد والمواصلات والتأمينات وغيرها.

مرحلة أولى في يناير 2024 بنسبة 20٪.

مرحلة ثانية في يوليو 2024 بنسبة 20٪.

مرحلة ثالثة في يناير 2025 بنسبة 6٪.

تحسين مستوى معيشة الموظفين والعمال العموميين.

تحفيز الإنتاجية في القطاع العام.

تخفيف الضغط على الطبقة الوسطى.

تستفيد من الزيادة في الأجور 2024 الجزائر جميع الموظفين والعمال العموميين، بما في ذلك:تبلغ نسبة الزيادة في الأجور 2024 الجزائر 47٪، وهي زيادة مقسمة على ثلاث مراحل، وهي:تقدر التكلفة المالية للزيادة في الأجور 2024 الجزائر بحوالي 200 مليار دينار جزائري، وهي تكلفة ستتحملها الحكومة الجزائرية.تهدف الزيادة في الأجور 2024 الجزائر إلى: