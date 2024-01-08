موانع قبول الزواج من عسكري وزارة الدفاع الجزائري

مواطنة أجنبية أو من مواطنة تحمل جنسية متعددة إذا كانت جنسيتها الثانية هي جنسية بلد معاد للجزائر. امرأة محكوم عليها بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب. امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق بسبب خيانة الأمانة. امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق بسبب جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الآداب. امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق ثلاث مرات. امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالتطليق. امرأة تعاني من مرض مزمن أو عجز بدني أو عقلي يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والعائلية. امرأة تعاني من إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية. امرأة تعاني من مرض معدٍ أو خطير. امرأة تعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تجعلها غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية والعائلية.

المادة 105 فقرة 1: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من مواطنة أجنبية أو من مواطنة تحمل جنسية متعددة إذا كانت جنسيتها الثانية هي جنسية بلد معاد للجزائر.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من مواطنة أجنبية أو من مواطنة تحمل جنسية متعددة إذا كانت جنسيتها الثانية هي جنسية بلد معاد للجزائر. المادة 105 فقرة 2: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة محكوم عليها بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة محكوم عليها بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب. المادة 105 فقرة 3: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق بسبب خيانة الأمانة.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق بسبب خيانة الأمانة. المادة 105 فقرة 4: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق بسبب جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الآداب.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق بسبب جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الآداب. المادة 105 فقرة 5: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق ثلاث مرات.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالطلاق ثلاث مرات. المادة 105 فقرة 6: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالتطليق.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة سبق لها الزواج من عسكري وحكم عليها بالتطليق. المادة 105 فقرة 7: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من مرض مزمن أو عجز بدني أو عقلي يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والعائلية.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من مرض مزمن أو عجز بدني أو عقلي يحول دون قيامها بواجباتها الزوجية والعائلية. المادة 105 فقرة 8: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية. المادة 105 فقرة 9: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من مرض معدٍ أو خطير.

تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من مرض معدٍ أو خطير. المادة 105 فقرة 10: تحظر هذه المادة على العسكري الزواج من امرأة تعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تجعلها غير قادرة على القيام بواجباتها الزوجية والعائلية.

تنص المادة 105 من القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 أوت 2019 المتضمن القانون الأساسي للعسكريين على ما يلي:"يمنع على العسكري الزواج من:يمكن، في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، أن يوافق الوزير الأول على زواج العسكري، إذا ثبت أن الزواج سيفيد العسكري أو المؤسسة العسكرية."تنص المادة 105 من القانون الأساسي للعسكريين على عدد من الموانع التي تحول دون قبول الزواج من عسكري. هذه الموانع تتعلق بالجنسية والحالة المدنية والصحة والسلوك.يمكن، في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10، أن يوافق الوزير الأول على زواج العسكري، إذا ثبت أن الزواج سيفيد العسكري أو المؤسسة العسكرية.يقدم العسكري طلبًا للزواج إلى قائد وحدته. يقوم قائد الوحدة بفحص الطلب وإعداد تقرير حوله. يرسل قائد الوحدة التقرير إلى الوزير الأول الذي يبت فيه.يعاقب العسكري المخالف لهذه المادة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 دينار جزائري.