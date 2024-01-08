أحياء مدينة غزة الفلسطينية

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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تتكون مدينة غزة من 11 حيًا، وهي:

  • المخيم: وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم، ويقع على ساحل البحر المتوسط.
    Image of حي المخيم في مدينة غزة
    حي المخيم في مدينة غزة

  • الدرج: وهو حي قديم يقع في قلب مدينة غزة، ويتميز بشوارعه الضيقة ومنازله القديمة.
    Image of حي الدرج في مدينة غزة
    حي الدرج في مدينة غزة

  • الشجاعية: وهو حي كبير يقع في جنوب مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري.
    Image of حي الشجاعية في مدينة غزة
    حي الشجاعية في مدينة غزة

  • الفهد: وهو حي ساحلي يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بشاطئه الجميل.
  • الشيخ رضوان: وهو حي كبير يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري.
    Image of حي الشيخ رضوان في مدينة غزة
    حي الشيخ رضوان في مدينة غزة

  • الزيتون: وهو حي قديم يقع في وسط مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الجامعات والمدارس فيه.
    Image of حي الزيتون في مدينة غزة
    حي الزيتون في مدينة غزة

  • التفاح: وهو حي قديم يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بشوارعه الضيقة ومنازله القديمة.
    Image of حي التفاح في مدينة غزة
    حي التفاح في مدينة غزة

  • الكرمة: وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الحدائق والملاعب فيه.
  • الرمال: وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري.
    Image of حي الرمال في مدينة غزة
    حي الرمال في مدينة غزة

  • كوبا: وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الحدائق والملاعب فيه.
وتختلف هذه الأحياء من حيث التركيبة السكانية والعمرانية والاقتصادية. فمثلًا، يتميز حي المخيم بكثافة سكانه وغالبية سكانه من اللاجئين الفلسطينيين، بينما يتميز حي الشجاعية بنشاطه التجاري وغالبية سكانه من الطبقة الوسطى، بينما يتميز حي الزيتون بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الجامعات والمدارس فيه.

وقد تعرضت أحياء مدينة غزة للعديد من الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل وقتل العديد من السكان.
 
ربي يرفع الغبن و الحصار و ينصرهم اخواتنا في غزة يا رب العالمين اجمعين
سلمت يمناك على الطرح الرائع والمميز
 
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