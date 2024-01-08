أحياء مدينة غزة الفلسطينية

المخيم: وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم، ويقع على ساحل البحر المتوسط.



حي المخيم في مدينة غزة





وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في العالم، ويقع على ساحل البحر المتوسط. حي المخيم في مدينة غزة الدرج: وهو حي قديم يقع في قلب مدينة غزة، ويتميز بشوارعه الضيقة ومنازله القديمة.



حي الدرج في مدينة غزة





وهو حي قديم يقع في قلب مدينة غزة، ويتميز بشوارعه الضيقة ومنازله القديمة. حي الدرج في مدينة غزة الشجاعية: وهو حي كبير يقع في جنوب مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري.



حي الشجاعية في مدينة غزة





وهو حي كبير يقع في جنوب مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري. حي الشجاعية في مدينة غزة الفهد: وهو حي ساحلي يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بشاطئه الجميل.

وهو حي ساحلي يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بشاطئه الجميل. الشيخ رضوان: وهو حي كبير يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري.



حي الشيخ رضوان في مدينة غزة





وهو حي كبير يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري. حي الشيخ رضوان في مدينة غزة الزيتون: وهو حي قديم يقع في وسط مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الجامعات والمدارس فيه.



حي الزيتون في مدينة غزة





وهو حي قديم يقع في وسط مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الجامعات والمدارس فيه. حي الزيتون في مدينة غزة التفاح: وهو حي قديم يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بشوارعه الضيقة ومنازله القديمة.



حي التفاح في مدينة غزة





وهو حي قديم يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بشوارعه الضيقة ومنازله القديمة. حي التفاح في مدينة غزة الكرمة: وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الحدائق والملاعب فيه.

وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الحدائق والملاعب فيه. الرمال: وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري.



حي الرمال في مدينة غزة





وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بكثافة سكانه ونشاطه التجاري. حي الرمال في مدينة غزة كوبا: وهو حي جديد يقع في شمال مدينة غزة، ويتميز بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الحدائق والملاعب فيه.

تتكون مدينة غزة من 11 حيًا، وهي:وتختلف هذه الأحياء من حيث التركيبة السكانية والعمرانية والاقتصادية. فمثلًا، يتميز حي المخيم بكثافة سكانه وغالبية سكانه من اللاجئين الفلسطينيين، بينما يتميز حي الشجاعية بنشاطه التجاري وغالبية سكانه من الطبقة الوسطى، بينما يتميز حي الزيتون بمساحته الخضراء الواسعة ووجود العديد من الجامعات والمدارس فيه.وقد تعرضت أحياء مدينة غزة للعديد من الهجمات الإسرائيلية، مما أدى إلى تدمير العديد من المباني والمنازل وقتل العديد من السكان.