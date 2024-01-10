الرحمة و الإنسانية هم الأولوية

لا شيء يأخذ الأولوية في حياة الناس قبل أولوية قيم الرحمة و الإنسانية و التعاطف .. إذا لم تكن رحيما و إنسانيا متعاطفا فيما تقول و تفعل و تقرر من قوانين و معاهدات و اتفاقات و تعاملات فمكانك ليس مع البشر .. بل مكانك مع الطبيعة المادية المجردة فقط .. يمكنك أن تدخل عالم البشر بعد أن تتعلم و ينمو لك ضمير إنساني و تعاطف و رحمة .. ليس عيبا أن نترك ما لسنا مناسبين له .. نحب البشر و لكننا يجب أن نحبهم و ندعمهم من بعيد فقط .. هذا ما كتب علينا و ما يتوجب علينا الانتباه له و الاعتراف به و ما يجب توجيهنا إليه و توجيه أطفالنا إليه إذا كتب الله لنا أطفالا لسنا أهلا للانخراط في عالم لا يشبهنا من الأفضل لنا و للناس الانسحاب من حياتهم و التعامل عن بعد فقط التعامل عن بعد هو الحل المثالي

و حسبنا الله في من استغلنا من وراء ظهورنا و أكل من ضعفنا و أكرهنا على ما لا طاقة لنا به إنها لكم و عند الله نرى النتائج أولئك الذين شاهدونا نعاني و نحترق و لم يحركوا ساكنا بل انتهزوها كفرص للسخرية و التندر و السرقة أدعو الله من صميم قلبي أن يكون مستقبلكم و مصيركم جحيما و رمادا بإذن الله مثل الرماد الذي تركتموه فينا و إننا واثقون مؤمنون موقنون بميعاد الله