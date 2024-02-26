مناقشة عن السفر

سعد606
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
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العديد من أكثر التجارب التي لا تنسى في حياة الناس هو السفر. عندما تكون في مكان غير مألوف ، في وسط ثقافة جديدة وغريبة . سيؤثر ذلك عليك كثيرًا. وحتى إذا لم يسافر أحد كثيرًا بعد ، فغالبا ما تكون لديه أحلام بالسفر في المستقبل. إما في الإجازات أو في وقت لاحق في التقاعد وهذا ما يجعل هذا من موضوعات للنقاش الاجتماعية .
- ما البلدان التي سافرت إليها؟
- ما هي أكبر تجربة لك في بلد آخر؟
- في أي مكان في العالم تحب أن تعيش أكثر؟ لماذا ؟
- كيف تقارن بلدك و البلد الذي زرت من قبل؟
- ما هو أسوأ شيء حدث لك أثناء السفر؟
- هل سافرت بنفسك من قبل؟
- هل تتكلم أي لغة أخرى؟
- ما البلدان التي سافرت إليها؟
- ما هي أكبر تجربة لك في بلد آخر؟
- في أي مكان في العالم تحب أن تعيش أكثر؟ لماذا ؟
- كيف تقارن بلدك و البلد الذي زرت من قبل؟
- ما هو أسوأ شيء حدث لك أثناء السفر؟
- هل سافرت بنفسك من قبل؟
- هل تتكلم أي لغة أخرى؟