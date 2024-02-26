مناقشة عن السفر

العديد من أكثر التجارب التي لا تنسى في حياة الناس هو السفر. عندما تكون في مكان غير مألوف ، في وسط ثقافة جديدة وغريبة . سيؤثر ذلك عليك كثيرًا . وحتى إذا لم يسافر أحد كثيرًا بعد ، فغالبا ما تكون لديه أحلام بالسفر في المستقبل. إما في الإجازات أو في وقت لاحق في التقاعد وهذا ما يجعل هذا من موضوعات للنقاش الاجتماعية .

- ما البلدان التي سافرت إليها؟

- ما هي أكبر تجربة لك في بلد آخر؟

- في أي مكان في العالم تحب أن تعيش أكثر؟ لماذا ؟

- كيف تقارن بلدك و البلد الذي زرت من قبل؟

- ما هو أسوأ شيء حدث لك أثناء السفر؟

- هل سافرت بنفسك من قبل؟

- هل تتكلم أي لغة أخرى؟