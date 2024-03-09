إفتتاح قسم رمضانيات اللمة الجزائرية 1445 هـ

بـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌڛـ,ـمـْـْْـْ آلُـِـِِـِِِـِِـِـلُـِـِِـِِِـِِـِـﮩ آلُـِـِِـِِِـِِـِـرحـًـًًـًًًـًًـًـمـْـْْـْنـِِـِـ آلُـِـِِـِِِـِِـِـرحـًـًًـًًًـًًـًـيمـْـْْـْ

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بمناسبة قدوم شهر رمضان الفضيل وكما دأبت العادة نفتتح على بركة الله وبعونه قسم رمضانيات اللمة الجزائرية وفروعه المتنوعة الموزعة كالآتي: ​

۩ نفحات رمضانية ۩: ​

{لمتنـا} الرمضانية تجمعنـا: ​

المسابقات الرمضانية: ​

بالرغم من قلة المتواجدين وغياب وانشغال الكثيرين في الفترة الأخيرة وندرة التفاعل والنشر إلا أن أملنا يتجدد ولا يتبدد في هذا الشهر الكريم وطموحنا ورغبة الجميع من محبي هذا المنتدى يتمدد ولا يتقلص في رؤية الجميع يتوافد ويسجل الحضور بالتفاعل والمشاركة حتى لا نفقد أهم ما يربطنا بهذا الصرح العتيد وهو رابط الاجتماع على المنفعة والخير ووضع بصمة وأثر لمحتوى متميز وجميل يبقى صدقة جارية لصاحبه أمام الزائرين والباحثين. ​

حضوركم يسعدنا ويبعث الأمل في المنتدى ​

اللهم بلغنا وأحبابنا رمضان واجعل ليلة القدر من نصيبنا يا منان.. اللهم أهل علينا شهر الرحمة بالرحمة والقبول والرضوان وأختم لنا ولكم شعبان بالتوبة والغفران كل عام وأنتم إلى الله أقرب.. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ونحن في أتم الصحة وراحة البال واجعله خاتمة لخطايانا وأعنا على ذكرك وحسن عبادتك.

فرع مخصص لنشر دروس ومواعظ، أحاديث وسير، فتاوى وحكم، منشورات دعوية وخواطر إيمانية، سلسلات تعليمية وفقهية تخص الصيام وماتعلق بالعبادات في شهر الفضائل والنفحات.أملنا بتوافد الأعضاء في هذا الشهر كبير و طموحنا أن يجتمع الكل الغائب بالحاضر البعيد بالقريب القديم بالجديد والإلتقاء تحت سقف المحتوى النقي الراقي و المفيد في { لمتنا } لسرد يومياتهم و طرح أرائهم وتحضيراتهم والحديث عن مختلف المواضيع المتعلقة بشهر رمضان للفرد والمجتمع من استضافات للاعضاء و مواضيع فكاهية و جادة ومنشورات صور ومقاطع فيديو ترفيهية،،،وشتى الفعاليات والمنافسات التي يخصصها المنتدى أو يقترحها الأعضاء لخلق فضاء من التفاعل والتنافس والتسابق لاكتساب المنفعة والثقافة في مختلف المجالات و الفوز بنقاط تميز وأوسمة تكريمية رمزية.