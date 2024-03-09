انواع امراض نفسية

انواع امراض نفسية
الأمراض النفسية هي مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الصحة العقلية والسلوكية للأفراد. تتنوع هذه الاضطرابات في أسبابها وأعراضها وطرق علاجها. فيما يلي بعض الأمثلة على أنواع الأمراض النفسية:

  1. اضطرابات الحالة المزاجية (Mood Disorders):
    • الاكتئاب (Depression): يتميز بالشعور بالحزن الشديد وفقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية.
    • اضطراب الثنائي القطب (Bipolar Disorder): يتسم بتقلبات مزاجية بين فترات من الاكتئاب وفترات من الانفعال والهوس.
  2. اضطرابات القلق (Anxiety Disorders):
    • القلق العام (Generalized Anxiety Disorder): يتسم بالقلق المفرط والمستمر بشأن مجموعة متنوعة من الأمور دون سبب واضح.
    • اضطراب الهلع (Panic Disorder): يصاحبه هجمات مفاجئة ومكثفة من القلق والرهبة.
  3. اضطرابات الشخصية (Personality Disorders):
    • اضطراب الشخصية النرجسية (Narcissistic Personality Disorder): يتميز بالتفاخر المفرط والانغماس في الذات.
    • اضطراب الشخصية الانطوائية (Avoidant Personality Disorder): يتسم بالشعور بالعزلة والخجل المفرط.
  4. اضطرابات الطعام (Eating Disorders):
    • فرط الشهية (Binge Eating Disorder): يتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام في فترات قصيرة مع عدم السيطرة على الأكل.
    • فقدان الشهية (Anorexia Nervosa): يتسم بالقلق المفرط من زيادة الوزن والتقليل الشديد من كمية الطعام.
  5. اضطرابات الطيف الكآبي (Autism Spectrum Disorders):
    • التوحد (Autism): يتسم بصعوبة التفاعل الاجتماعي والتكيف مع التغييرات في البيئة.
  6. اضطرابات النوم (Sleep Disorders):
    • أرق (Insomnia): يتمثل في صعوبة النوم أو البقاء نائمًا لفترات طويلة.
هذه مجرد عينة من الاضطرابات النفسية، ويجب التأكيد على أن هناك العديد من الاضطرابات الأخرى التي قد تؤثر على الصحة النفسية للأفراد بطرق مختلفة. تشير هذه القائمة إلى أهمية فهم وتقدير الصحة النفسية وتقديم الدعم والعلاج المناسب للأفراد المتأثرين.
 
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