حملة سجل اسمك في كل صلاة

أستاذ الفلسفة

أستاذ الفلسفة

:: أستاذ ::
إنضم
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ذكر
السلام عليكم
هي طريقة أولا لمساعدة أنفسنا على الصلاة في الوقت ونفس الوقت للتسلية مع بعضنا البعض
ومعناه كل واحد يصلي في الوقت يسجل اسمه في وقت الاذان و بعد انتهاء شهر رمضان المبارك نرى من هو اكبر واحد مواكب على الصلاة في وقتها .
أي كل واحد نجد اسمه 5 مرات في اليوم و يكون حسب وقت الاذان ولكل واحد الوقت حسب ولايته
لا اعرف ان تعجبكم الفكرة أم لا
ان أعجبتكم جيد
وسنواصل بنفس الفكرة ما بعد شهر رمضان
وان لم تعجبكم عادي يمكن ان أسحبها...
 
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