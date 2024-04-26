السلام عليكم

انا شاب لدي 30سنة موظف حسن المظهر ذو عاائلة ذات سمعة طيبة تعرفت بفتاة تصغرني ب11 سنة بمعنى ادق عندها حاليا19سنة وهي حاليا تدرس السنة الاولى بالجامعة ومتبقي لها اربع سنوات دراسة المهم تعرفت عليها لغاية الزواج متفاهمين والحمد لله وكل شيء تمام ولكن رانا في حيرة في امر الخطبة انا قتلها نخطبك ونخليك تكملي عام جاي القراية وفي الصيف القادم تاع السنة القادمة نعرسو ويبقاولك ثلاث سنين قراية تكمليهم عندي هي متقبلة الامر ولايوجد مانع انو متزوجة وتقرا لانو اساسا بعد القراية راح تكون تخدم ومتزوجة يعني مكانش فرق بين القراية والعمل تقريبا نفس الضغط هنا مكانش اشكال ومتفاهمين وامورنا واضحة لكن الاشكال تاعنا هو فكيفية اخبار اهلها علما انو هيا تقرا في ولايتي يعني هي من غير ولايتي اصلا... انا قتلها خبري الوالدة تاعك بلي كاين على اساس انسان شافني عجبتو حب يجي يخطب وعطيتو نميرو الوالد وهي قاتلي لالا نعطيك نميروه او نميرو الاخ وكلمو دراكت على اساس شفتني ورحت لولايتي وجبت نميروه وكلمتو لانو هي خايفة لوكان تقول لدارهم عليا يقولوها بلي راكي تحكي معاه وهكذا

المهم انا اصريت على موقفي لانو اذا هي قالت لدارهم بلي بعثلي اختو وهدرت مع اختو وعطيتو رقم تاعكم شغل بالعامية هي وافقت ومدلتكم رقم تستنى في رأيكم فقط (بعني اساسا كون مجباتش متقبلة الفكرة منمدش رقمكم للختو باش يحكي معاكم كون انل رفضت من لول) اما اذا رحت انا درت بطريقتها فخفت باباها فتيلفون يقولي اي تقرا ومزالها صغيرة ويقدر ميشاورهاش فالامر كامل ويسرحني



الحمد لله نيتي هي الحلال معها وهي موافقة على الزواج بعد عام من الان بحيث تكون انهت سنتين من دراستها وبقالها ثلاث سنوات



لكن تبقت المشكلة في كيفية اتمام الأمر وحبيت ندي الاستشارة تاعكم لاني اعتبركم اخوتي وتحبون لي ما تحبون لانفسكم



وثاني لي حبيت نستشيركم فيه: لي هو لنفترض اني تقدمت ووافقو على الخطبة

مسألة زواجي بها نذكرو فلخطبة او بعد الخطبة بأشهر



انا لما استشرت البنت قاتلي الاحسن متذكروش فلخطبة تخلي بعد شهرين او ثلاثة وتقولهم على الامر



ملاحظة: ظروفي المادية مهيئة بالنسبة للزواج



اعطوني رأيكم بكل حيادية ​