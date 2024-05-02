طموحة
:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
- إنضم
- 27 أوت 2016
- المشاركات
- 1,826
- نقاط التفاعل
- 5,877
- النقاط
- 471
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
حبيت أشارك معكم تجربة ربما ندمت على خوضها بقدر ما أطلعتني على تفاصيل لم أكن أعلمها و جعلتني أشارك إخواني المسلمين مواجعهم بقدر ما سببت لي أذى نفسي كبييير و كدت أن أصل إلى حافة الجنون ...
و هي قراءتي في أدب السجون و خاصة ما يتعلق بالسجون السورية و رغم أن الفترة التي مرت كانت طويييلة لكن حرفيا وصلنت لمرحلة لما أسمع كلمة سوريا قلبي ينقبض و أصاب بالدوار لأني قرأت بشكل متتابع و مركز و تفاصيل لم أكن أعلم بوجودها ...
هذا القراءة فقط فمابالك بمن عاش ذلك
أسأل الله أن يربط على قلوب من زال معتقلا و يفرج عنه عاجلا و يكفيه كل شر و من عاش فأسأل الله أن يكون له عونا
شيء لا يشبه أي شيء و وجع لا يشبه أي وجع و تعذيييب ممنهج لا يفعل معك عدوك الظاهر ..
لما وليت نعرف عن أي شخصية أنها مرت بتجربة اللجوء السوري أتساءل هل عانوا ذلك و هل يعرفون أشخاص اعتقلوا و هل وهل ...
و أنا أكتب فقط عن الموضوع أصابتني نوبة اكتئاب ...صدقا كلما أتذكر أحاول أن لا أبقى بمفردي
في النهاية لا أملك إلا الدعاء فاللهم كن لأهل السنة و الجماعة و اكفهم شر من اراد بهم السوء