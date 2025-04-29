جديد ترقية المنتدى (5) [ دمج المواقع+البحث في المنتدى+نظام الإشعارات ]

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 18.2K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,821
- الحلول المقدمة
- 6
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>
نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليه.....
دمج المحتوى وربط المنتدى بمواقع خارجية وتطبيقات;
Webhooks تعني بالعربية "خطاف ويب" وهي طريقة جديدة وذكية لربط المنتدى بخدمات خارجية ومنصات، وتنفيذ إجراءات تلقائية عند حدوث أحداث معينة داخل المنتدى.
يمكن استخدام Webhooks لربط المنتدى بمنصات مثل
Google Sheets Discord Gmail، Slack، Telegram، Mailchimp... والكثير
كل هذا يتم تلقائيًا عبر Webhooks
ماتم ذكره في البداية هو مجرد بداية، وهناك العديد من الأفكار مستقبلا باستخدام هذه الوسيلة الجديدة ان تم تطويرها.
كنشر المواضيع الجديدة تلقائيًا على الشبكات الاجتماعية مثل:
- WordPress
+ارسال إشعار تلقائي إلى قناة Telegram مخصصة للمنتدى:
كل يوم في موعد محدد، سنستقبل في قناة Telegram رسالة تحتوي على ملخص مثلا:
- الأعضاء المسجلين الجدد.
- روابط المواضيع المهمة.
- المواضيع الجديدة اليوم
- ربط مع PayPal أو نظام فوترة محدد في المنتدى.
تحسين طريقة البحث في المنتدى:
تم إضافة ميزة الاقتراحات التلقائية اقتراحات البحث التلقائي أثناء الكتابة في محرك البحث، مما يوفر تجربة بحث أسرع وأكثر دقة.
إضافة ميزة البحث داخل الرسائل المباشرة. وهذا أمر مهم خاصة إذا كنت قد تراكمت لديك العديد من الرسائل
تحديد البحث داخل رسالة معينة البحث داخل الرسالة: إذا كنت داخل رسالة مباشرة معينة، يمكنك استخدام محرك البحث للبحث ضمن تلك المحادثة بشكل محدد.
البحث المتقدم:يتضمن محرك البحث الجديد في XenForo 2.3 أيضًا بحثًا متقدمًا مع خيارات أكثر دقة
تحسين نظام الاشعارات:
مقارنة نظام الإشعارات السابق(2.2) بالحالي (2.3)
|الميزة
|XenForo 2.2
|XenForo 2.3
|التحديث الفوري (Real-time)
|لا يوجد تحديث مباشر – تعتمد على إعادة تحميل الصفحة
|إشعارات فورية باستخدام AJAX/WebSocket
|واجهة مركز الإشعارات
|بسيطة، غير تفاعلية كثيرًا
|محسّنة: أكثر تفاعلية + رموز مرئية لكل نوع إشعار
|التحكم بالإشعارات
|محدود (تفعيل/تعطيل عام)
|موسّع: تخصيص دقيق حسب نوع الإشعار وطريقة التلقي
|دعم Push Notification
|لا
|نعم – جاهز للدمج مع خدمة Web Push
|إشعارات المنشن (@)
|مدعومة
|محسّنة + شكل بصري أجمل
|التفاعل مع الرسائل الخاصة
|تنبيه عادي
|إشعار بمقتطف من الرسالة + فتح مباشر
|تنبيهات الجوائز/الوسوم/المجموعات
|بدائية أو بإضافات
|مدمجة + قابلة للتخصيص
|دعم المطورين/التمديد
|مقيد بعض الشيء
|واجهة جديدة قابلة للتوسعة (Alerts API)
|إشعارات سطح المكتب
|لا
|نعم – عبر تقنيات Push Notification الحديثة
|السرعة والأداء
|يعتمد على التحديث اليدوي
|أسرع وأكثر استجابة (AJAX مدعوم بالكامل)
نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz
آخر تعديل: