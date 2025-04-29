جديد ترقية المنتدى (5) [ دمج المواقع+البحث في المنتدى+نظام الإشعارات ]

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم


🌟<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>🌟


نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليه.....


📬دمج المحتوى وربط المنتدى بمواقع خارجية وتطبيقات;

Webhooks تعني بالعربية "خطاف ويب" وهي طريقة جديدة وذكية لربط المنتدى بخدمات خارجية ومنصات، وتنفيذ إجراءات تلقائية عند حدوث أحداث معينة داخل المنتدى.

يمكن استخدام Webhooks لربط المنتدى بمنصات مثل
Google Sheets Discord Gmail، Slack، Telegram، Mailchimp... والكثير
كل هذا يتم تلقائيًا عبر Webhooks:cool:

ماتم ذكره في البداية هو مجرد بداية، وهناك العديد من الأفكار مستقبلا باستخدام هذه الوسيلة الجديدة ان تم تطويرها.
كنشر المواضيع الجديدة تلقائيًا على الشبكات الاجتماعية مثل:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • WordPress
لنفهم جيدا مدى اهميتها اليكم اعضائنا الاعزاء مثال واحد بسيط:

+ارسال إشعار تلقائي إلى قناة Telegram مخصصة للمنتدى:

كل يوم في موعد محدد، سنستقبل في قناة Telegram رسالة تحتوي على ملخص مثلا:

  • الأعضاء المسجلين الجدد.
  • روابط المواضيع المهمة.
  • المواضيع الجديدة اليوم
  • ربط مع PayPal أو نظام فوترة محدد في المنتدى.
...الخ


🔍تحسين طريقة البحث في المنتدى:
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تم إضافة ميزة الاقتراحات التلقائية اقتراحات البحث التلقائي أثناء الكتابة في محرك البحث، مما يوفر تجربة بحث أسرع وأكثر دقة.

إضافة ميزة البحث داخل الرسائل المباشرة. وهذا أمر مهم خاصة إذا كنت قد تراكمت لديك العديد من الرسائل

تحديد البحث داخل رسالة معينة البحث داخل الرسالة: إذا كنت داخل رسالة مباشرة معينة، يمكنك استخدام محرك البحث للبحث ضمن تلك المحادثة بشكل محدد.
البحث المتقدم:يتضمن محرك البحث الجديد في XenForo 2.3 أيضًا بحثًا متقدمًا مع خيارات أكثر دقة


تحسين نظام الاشعارات:

مقارنة نظام الإشعارات السابق(2.2) بالحالي (2.3)

الميزةXenForo 2.2XenForo 2.3
التحديث الفوري (Real-time)❌ لا يوجد تحديث مباشر – تعتمد على إعادة تحميل الصفحة✅ إشعارات فورية باستخدام AJAX/WebSocket
واجهة مركز الإشعاراتبسيطة، غير تفاعلية كثيرًامحسّنة: أكثر تفاعلية + رموز مرئية لكل نوع إشعار
التحكم بالإشعاراتمحدود (تفعيل/تعطيل عام)موسّع: تخصيص دقيق حسب نوع الإشعار وطريقة التلقي
دعم Push Notification❌ لا✅ نعم – جاهز للدمج مع خدمة Web Push
إشعارات المنشن (@)✅ مدعومة✅ محسّنة + شكل بصري أجمل
التفاعل مع الرسائل الخاصةتنبيه عاديإشعار بمقتطف من الرسالة + فتح مباشر
تنبيهات الجوائز/الوسوم/المجموعاتبدائية أو بإضافاتمدمجة + قابلة للتخصيص
دعم المطورين/التمديدمقيد بعض الشيءواجهة جديدة قابلة للتوسعة (Alerts API)
إشعارات سطح المكتب❌ لا✅ نعم – عبر تقنيات Push Notification الحديثة
السرعة والأداءيعتمد على التحديث اليدويأسرع وأكثر استجابة (AJAX مدعوم بالكامل)



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شكر خاص
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نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @Fethi.dz
 
آخر تعديل:
بارك الله فيك على عمل
حقا هكذا سوف تصبح طريقة سهلة لتعرف على محتوى المنتدى بالنسبة لزوار الجدد
نشاله نرى تقدم اكثر
 
توقيع Oussama.GF
سلمت يمناك على طرحك القيم هكذا نستطيع وصول محتوى بطريقة سهلة
 
ماشاء الله
بارك الله فيكم
 

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