جديد ترقية المنتدى (5) [ دمج المواقع+البحث في المنتدى+نظام الإشعارات ]



بسم الله الرحمن الرحيم



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<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء> ​ <اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>



نتابع شرح وابراز بعض المميزات والتحديثات في النسخة التي تم ترقية المنتدى اليه.....



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دمج المحتوى وربط المنتدى بمواقع خارجية وتطبيقات;

Google Sheets

Facebook

LinkedIn

Pinterest

WordPress

+ارسال إشعار تلقائي إلى قناة Telegram مخصصة للمنتدى:

الأعضاء المسجلين الجدد.

روابط المواضيع المهمة.

المواضيع الجديدة اليوم

ربط مع PayPal أو نظام فوترة محدد في المنتدى.

تحسين طريقة البحث في المنتدى:



تحسين نظام الاشعارات:

مقارنة نظام الإشعارات السابق(2. 2 ) بالحالي (2. 3 ) ​

الميزة XenForo 2.2 XenForo 2.3 التحديث الفوري (Real-time) لا يوجد تحديث مباشر – تعتمد على إعادة تحميل الصفحة إشعارات فورية باستخدام AJAX/WebSocket واجهة مركز الإشعارات بسيطة، غير تفاعلية كثيرًا محسّنة: أكثر تفاعلية + رموز مرئية لكل نوع إشعار التحكم بالإشعارات محدود (تفعيل/تعطيل عام) موسّع: تخصيص دقيق حسب نوع الإشعار وطريقة التلقي دعم Push Notification لا نعم – جاهز للدمج مع خدمة Web Push إشعارات المنشن (@) مدعومة محسّنة + شكل بصري أجمل التفاعل مع الرسائل الخاصة تنبيه عادي إشعار بمقتطف من الرسالة + فتح مباشر تنبيهات الجوائز/الوسوم/المجموعات بدائية أو بإضافات مدمجة + قابلة للتخصيص دعم المطورين/التمديد مقيد بعض الشيء واجهة جديدة قابلة للتوسعة (Alerts API) إشعارات سطح المكتب لا نعم – عبر تقنيات Push Notification الحديثة السرعة والأداء يعتمد على التحديث اليدوي أسرع وأكثر استجابة (AJAX مدعوم بالكامل)

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شكر خاص

نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ @ Fethi.dz ​

تعني بالعربية "خطاف ويب" وهي طريقة جديدة وذكية لربط المنتدى بخدمات خارجية ومنصات، وتنفيذ إجراءات تلقائية عند حدوث أحداث معينة داخل المنتدى.يمكن استخدام Webhooks لربط المنتدى بمنصات مثلDiscord Gmail، Slack، Telegram، Mailchimp... والكثيركل هذا يتم تلقائيًا عبر Webhooksماتم ذكره في البداية هو مجرد بداية، وهناك العديد من الأفكار مستقبلا باستخدام هذه الوسيلة الجديدة ان تم تطويرها.مثل:لنفهم جيدا مدى اهميتها اليكم اعضائنا الاعزاء مثال واحد بسيط:كل يوم في موعد محدد، سنستقبل فيرسالة تحتوي على ملخص مثلا:...الختم إضافة ميزة الاقتراحات التلقائية اقتراحات البحث التلقائي أثناء الكتابة في محرك البحث، مما يوفر تجربة بحث أسرع وأكثر دقة.. وهذا أمر مهم خاصة إذا كنت قد تراكمت لديك العديد من الرسائلتحديد البحث داخل رسالة معينة: إذا كنت داخل رسالة مباشرة معينة، يمكنك استخدام محرك البحث للبحث ضمن تلك المحادثة بشكل محدد.:يتضمن محرك البحث الجديد في XenForo 2.3 أيضًامع خيارات أكثر دقة