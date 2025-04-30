جديد ترقية المنتدى (6) [ مظهر المنتدى/واجهة المستخدم ]

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
بسم الله الرحمن الرحيم



🌟<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>🌟


نتابع شرح وابراز بعض التعديلات على مظهر ستايل اللمة وواجهة المستخدم التي رافقت ترقية المنتدى الاخيرة .....




⚙️مظهر المنتدى واجهة المستخدم التي يجد فيها كل الخيارات المتاحة:

  • تم إعادة تسمية "المحادثات" إلى "الرسائل المباشرة" الاكثر شيوعًا واستخدامًا عبر الإنترنت (مثل تويتر، إنستغرام، وغيرها).

  • صفحة خاص تعرض المحتوى المميز بطريقة المعاينة المصورة على شكل معرض.

www.4algeria.com

المحتوى المميز

www.4algeria.com www.4algeria.com

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  • عند ادراج رابط موضوع او رد او مشاركة في الملف الشخصي او رابط رسالة ستظهر بالشكل الجديد:

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  • كما يمكن الاستفادة بنشر روابط المواضيع في مواقع خارج اللمة مباشرة وستظهر على شكل عرض جذاب:

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  • تم تعديل قالب عرض معلومات العضو الى شكل جديد مع عرض معلومات جديدة مثل:
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عداد نقاط التفاعل ونقاط الجوائز بشكل جديد وعند تمرير الماوس فوق ايكونة1746115371055.webp يتغير شكلها:
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كما يمكن التمرير بصفحتين على المعلومات
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  • تم تصميم وتفعيل رسالة ترحيبية للمسجل الجديد فور تسجيل دخوله لاول مرة من اعداد أبو عاتكة:
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  • 🪠 اجمل ما في التعديل هو عودة الايكونة الاسطورية المخصصة لمنتدى اللمة حصرا بعد سنوات طويلة مع بعض التعديلات الفنية الجديدة من طرف @Fethi.dz:

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مظهر على جهاز كمبيتور مكتبي:
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مظهرعلى الهاتف الذكي:
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شكر خاص
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نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ Fethi.dz
 

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@la lune rose @العنقاء 2 @فادي محمد @ديسق @أم عبد الله @فضيل28 @الزمن الجميل @سحائب الشوق @mohammed dfdf @امحمد خوجة @آمِيْرَتُه
 
الترقية كانت ممتازة و فيها الجديد
حتى سرعة التصفح و نوعية الصورة و الخط

فقط عندي شك في عدم قدرة ولوج الاخت سارة من السعودية
ممكن لقات مشكلة
هذا توقعا و ليس يقينا
 
توقيع الامين محمد
نسيت القلب ❤️ :D
2025-05-01_19-44-33.gif
 
توقيع Fethi.dz
الحمد لله المنتدى راه في تطور ملحوظ عكس السنوات الماضية فاهنيئا لنا بالتحديثات الجديدة وبارك الله في الإدارة
 
توقيع حاتم خليفة
شكرا للأخ Fathi dz على المجهود في ترقية المنتدى لتسهيل علينا البحث وطرح المواضيع وسهولة التصفح جزاه الله كل خير
 
توقيع Oktavio_hinda
المنتدى أصبح جميل و متناسق و سهل التصفح
بارك الله في مجهوداتكم
 
تعديل وتطوير مكناش متوقعينو صراحة
اللمة في أحلى نسخها اليوم


مشكورين
 
توقيع السلطانة

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