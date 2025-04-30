جديد ترقية المنتدى (6) [ مظهر المنتدى/واجهة المستخدم ]

أبو عاتكة
فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
التفاعل 18.3K
الجوائز 3.7K
- تاريخ التسجيل
- 1 أوت 2008
- المشاركات
- 8,833
- الحلول المقدمة
- 6
- محل الإقامة
- Bou Saâda
- آخر نشاط
- الحالة الإجتماعية
- متزوج
- العمر
- 45 إلى 50 سنة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
<اعضاء اللمة الاعزاء والأوفياء>
|نتابع شرح وابراز بعض التعديلات على مظهر ستايل اللمة وواجهة المستخدم التي رافقت ترقية المنتدى الاخيرة .....
مظهر المنتدى واجهة المستخدم التي يجد فيها كل الخيارات المتاحة:
- تم إعادة تسمية "المحادثات" إلى "الرسائل المباشرة" الاكثر شيوعًا واستخدامًا عبر الإنترنت (مثل تويتر، إنستغرام، وغيرها).
- صفحة خاص تعرض المحتوى المميز بطريقة المعاينة المصورة على شكل معرض.
- عند ادراج رابط موضوع او رد او مشاركة في الملف الشخصي او رابط رسالة ستظهر بالشكل الجديد:
- كما يمكن الاستفادة بنشر روابط المواضيع في مواقع خارج اللمة مباشرة وستظهر على شكل عرض جذاب:
- تم تعديل قالب عرض معلومات العضو الى شكل جديد مع عرض معلومات جديدة مثل:
عداد نقاط التفاعل ونقاط الجوائز بشكل جديد وعند تمرير الماوس فوق ايكونة يتغير شكلها:
كما يمكن التمرير بصفحتين على المعلومات
- تم تصميم وتفعيل رسالة ترحيبية للمسجل الجديد فور تسجيل دخوله لاول مرة من اعداد أبو عاتكة:
- اجمل ما في التعديل هو عودة الايكونة الاسطورية المخصصة لمنتدى اللمة حصرا بعد سنوات طويلة مع بعض التعديلات الفنية الجديدة من طرف @Fethi.dz:
مظهر على جهاز كمبيتور مكتبي:
مظهرعلى الهاتف الذكي:
نتقدم بالشكر الجزيل الى الدعم التقني للمنتدى الساهر على العملية الاخ Fethi.dz
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