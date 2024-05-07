السلام عليكم خاوتي

مشكورين عالاجابة خصوصا الأخ الأمين و الأخ أبو عاتكة و كل الإخوة

زوجي شبه متأكدة انه لا يفكر في الزواج لكنها مغامرة

وهذا كله والفته لكن هذي المغامرة خايفة تتحول لمقامرة زوجي الآن جد لاباس به ماديا معناه انه قادرة البنت تطمع فيه

بنت صغيرة معضم صورها في بارات فنادق الخمس نجوم يعني لا يصعب عليها شيء إذا حبت تلصقه بالزواج سهلة تحمل و تقوله ابنك تشوف شي سحار ينسيه حليب امه الأمور وصلت للمكالمات بالفيديو على 12 تاع الليل يعني صوره عندها و انا صراحة مش قادرة لا على سحور لا على هموم الأمراض الجنسية أكرمكم الله وهو المشكل يعرف ان هذا الخطر موجود لكن زوجي فيه صفة خطرة جدا هو مغروووووور و حاط رحو فحل و فايق و ماكانش بنت امها اللي تلعبها عليه راهو يقدر يتحكم في نفسه و انه مهما غرق في هذا الموضوع لن يصل به الأمر لا للنوم معها و لن تستطيع خداعه لا بسحور ولا بحمل لكنه كل مرة يزيد في درجة العلاقة لا أدري أين سيصل به الحال

هو الآن يطلب السماح لكن يبعث مساج فيه كلمة فريدة سامحيني يبعثلي مع الاولاد بابا قالك سامحيني قالها مرتين في وجهي سامحيني و فقط لا تفسير ولا كلمة زيادة يضحك عادي يروح يخدم و يجي عادي مازلت لا اكلمه ولا انام في غرفتي نفس سيناريو الذي حصل قبل سنتين

افكر اشترط عليه يكتب الفيلا و الشقة بأسمي و اسم الاولاد ضمان لكن بنسبة 70% لن يقبل او سيماطل حتى ننسى فكرت ناخذ منه مفاتيح الشقة اللي في العاصمة

عالاقل اذا هذي البنت أخبرته يتزوجها لن يرمينا للزقاق

اما الآن فأنا صرت ام الاولاد و خلاص كم كنت غبية عندما صدقت كلامه كان يتدرب فيا وانا حطيت نفسي في غير مقامها