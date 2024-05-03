السلام عليكم خاوتي و خياتي
أنا صاحبة المشكلة هذه ان كنتم تتذكرون مشكلتي - رغبته في الزواج و غيرتي
و هذا التعقيب الأول تعقيب - رغبته في الزواج و غيرتي
خاوتي ها أنا بعد تقريبا عامين أعود إليكم الصراحة عقلي تاه و مشكلتي زادت تعقدت
قبل عامين قمت بمصارحته و اعتذر و عظم الأيمان وبكاء و طلب سماح و سامحته و خلص المشكل
لكن زوجي رجع مؤخرا يكلم هذيك البنت نفسها هذي المرة مكالمات واتساب بالفيديو و صور و مكالمات عادية حجب عني محتواها لكن يمكنني رؤية المكالمات و مدتها صورة استرجعها من الملفات المحذوفة البنت بكامل اناقتها بلباس الخروج
مؤخرا كان ناوي يروح يبات في العاصمة في شقتنا هناك ولما سألته كم المدة قال يوم يومين ثلاث يمكن اكثر هنا شكيت ولما كان رايح لبس احسن لبس حلق اللحية و الشارب حفف دار الجال و خرج و هو خارج تأكدت انه رايح عندها
لكن كلموه في العمل و قالوله ان مشكل كبير حصل و أنه لابد لا يروح للعاصمة و بعث أحدهم مكانه و سبحان الله اللي بعثه مكانه صرا له حادث في السيارة قريب راح فيها الحمد لله ربي ستر
المهم بعدها صارحت زوجي و قلتله فسرلي اتصالك بيها اليومي سكت و قال ما عندي ما نقولك
قلتله بارك الله فيك و خاصمته منذ اربع ايام لا اكلمه ولا انام في غرفتنا
و هو صامت و انا كذلك واش نعمل يا ناس اعرف انه بعد أيام سيترجاني لاعود واش نقوله واش نشرط عليه اعطوني حل البنت خلاص دخلت قلبه و اذا فيها مكالمات و صور خليعة معناها خلاص راهو ما بقاش يشوف ليا راح يتمناها غير هي انا خلاص نساني لكنه يريد خليني ام لأولاده و عجلة زايدة لا اريد هذي المعيشة ساعدوني ربي يفك كل مشاكلكم
أنا صاحبة المشكلة هذه ان كنتم تتذكرون مشكلتي - رغبته في الزواج و غيرتي
و هذا التعقيب الأول تعقيب - رغبته في الزواج و غيرتي
خاوتي ها أنا بعد تقريبا عامين أعود إليكم الصراحة عقلي تاه و مشكلتي زادت تعقدت
قبل عامين قمت بمصارحته و اعتذر و عظم الأيمان وبكاء و طلب سماح و سامحته و خلص المشكل
لكن زوجي رجع مؤخرا يكلم هذيك البنت نفسها هذي المرة مكالمات واتساب بالفيديو و صور و مكالمات عادية حجب عني محتواها لكن يمكنني رؤية المكالمات و مدتها صورة استرجعها من الملفات المحذوفة البنت بكامل اناقتها بلباس الخروج
مؤخرا كان ناوي يروح يبات في العاصمة في شقتنا هناك ولما سألته كم المدة قال يوم يومين ثلاث يمكن اكثر هنا شكيت ولما كان رايح لبس احسن لبس حلق اللحية و الشارب حفف دار الجال و خرج و هو خارج تأكدت انه رايح عندها
لكن كلموه في العمل و قالوله ان مشكل كبير حصل و أنه لابد لا يروح للعاصمة و بعث أحدهم مكانه و سبحان الله اللي بعثه مكانه صرا له حادث في السيارة قريب راح فيها الحمد لله ربي ستر
المهم بعدها صارحت زوجي و قلتله فسرلي اتصالك بيها اليومي سكت و قال ما عندي ما نقولك
قلتله بارك الله فيك و خاصمته منذ اربع ايام لا اكلمه ولا انام في غرفتنا
و هو صامت و انا كذلك واش نعمل يا ناس اعرف انه بعد أيام سيترجاني لاعود واش نقوله واش نشرط عليه اعطوني حل البنت خلاص دخلت قلبه و اذا فيها مكالمات و صور خليعة معناها خلاص راهو ما بقاش يشوف ليا راح يتمناها غير هي انا خلاص نساني لكنه يريد خليني ام لأولاده و عجلة زايدة لا اريد هذي المعيشة ساعدوني ربي يفك كل مشاكلكم