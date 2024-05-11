الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
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يقول المفكر مالك بن نبي-
« إفساد النهضات يكون بإنتاج إنسان النصف. »
“ إنسان النصف هو الإنسان الشديد الإلحاح بطلب حقوقه
و لكنه لا يقوم بالحد الأدنى من واجباته أو من ثقافة المتاح المتوفرة
بين يديه ! يذهب للمدرسة ليمضي الساعات فقط و همه الأكبر الحصول
على تلخيص أستاذه أو المادة المطلوبة للإمتحان دون أن يكون هدفه التعلم !
يذهب للعمل و يقضي ساعاته بأي طريقة المهم بالنهاية أن ينقضي الوقت
و يعود لحياته و يحصل على معاشه ! لا يدرس كطالب و لا يعمل كموظف
و لا يبدع في معمل و لا يبتكر في متجر و لا ينجز في مشروع !
هو باستمرار إنسان النصف .. يطالب بحقوقه و لا يقوم بواجباته. ”
- المفكر مالك بن نبي-
كأن بن نبي يتحدث عن حالنا و بدقة
ما رأيكم احبتي
« إفساد النهضات يكون بإنتاج إنسان النصف. »
“ إنسان النصف هو الإنسان الشديد الإلحاح بطلب حقوقه
و لكنه لا يقوم بالحد الأدنى من واجباته أو من ثقافة المتاح المتوفرة
بين يديه ! يذهب للمدرسة ليمضي الساعات فقط و همه الأكبر الحصول
على تلخيص أستاذه أو المادة المطلوبة للإمتحان دون أن يكون هدفه التعلم !
يذهب للعمل و يقضي ساعاته بأي طريقة المهم بالنهاية أن ينقضي الوقت
و يعود لحياته و يحصل على معاشه ! لا يدرس كطالب و لا يعمل كموظف
و لا يبدع في معمل و لا يبتكر في متجر و لا ينجز في مشروع !
هو باستمرار إنسان النصف .. يطالب بحقوقه و لا يقوم بواجباته. ”
- المفكر مالك بن نبي-
كأن بن نبي يتحدث عن حالنا و بدقة
ما رأيكم احبتي