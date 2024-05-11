يقول المفكر مالك بن نبي-



« إفساد النهضات يكون بإنتاج إنسان النصف. »

“ إنسان النصف هو الإنسان الشديد الإلحاح بطلب حقوقه

و لكنه لا يقوم بالحد الأدنى من واجباته أو من ثقافة المتاح المتوفرة

بين يديه ! يذهب للمدرسة ليمضي الساعات فقط و همه الأكبر الحصول

على تلخيص أستاذه أو المادة المطلوبة للإمتحان دون أن يكون هدفه التعلم !

يذهب للعمل و يقضي ساعاته بأي طريقة المهم بالنهاية أن ينقضي الوقت

و يعود لحياته و يحصل على معاشه ! لا يدرس كطالب و لا يعمل كموظف

و لا يبدع في معمل و لا يبتكر في متجر و لا ينجز في مشروع !

هو باستمرار إنسان النصف .. يطالب بحقوقه و لا يقوم بواجباته. ”