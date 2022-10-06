ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ
اللغة العربية وآدابها
السنة الثالثة: الشعب الأدبية
بطاقة قراءة نص المطالعة : إنسان ما بعد الموحدين
ملاحظة_مهمة : بطاقة القراءة تتكون من أسئلة دقيقة ومختصرة تنجز في البيت وتناقش في القسم لمدة لا تتجاوز عشرين دقيقة ويسجل المفيد فقط
مالك بن نبي :مفكر جزائري معاصر ولد سنة 1905بالشرق الجزائري قسنطينة سافر في شبابه الى فرنسا ثم عاد الى الوطن واشتغل بالقضاء ولكن سرعان ماتخلى عن وظيفته ليسافر الى فرنسا ويلتحق لتخصص اللا سلكي ويتخرّج مساعد مهندس ثم عاد الى الوطن بعد الاستقلال وعمل بجامعة الجزائر توفي رحمه الله سنة 1973
من مؤلفاته : الظاهرة القرآنية – شروط النهضة – مشكلات الأفكار في العالم الاسلامي – مشكلة الحضارة –مذكرات شاهد القرن
اكتشف معطيات النص
يعالج الكاتب قضية تخلف الحضارة الاسلامية
اسباب تخلف التي رصدها الكاتب يعود إلى عجز انسان ما بعد الموحدين في تطبيق مواهبه الخاصة والسبيل للخروج من هذه الأزمة العودة إلى تعاليم الدين الإسلامي
يقر الكاتب حقائق تاريخية على أن العالم الإسلامي في عام 1949 م لا يزال يعيش نفس الحياة التي كان يحياها في عام 1269 م بنفس الظروف. ه يمثل هذا التاريخ سقوط الدولة الموحدية الذي يعد نقطة انكسار في منحنى التطور التاريخي الإسلامي ، ولحظة انقلاب القيم لفظت الحضارة الإسلامية آخر أنفاسها عند سقوط الدولة العباسية
اعتمد الكاتب في عرض افكاره على طريقة المقارنة بين انسان ما قبل الموحدين والحاضر
اعتمد الكاتب على الاسلوب العلمي فقد أكثر من المصطلحات العلمية
المنهجية موضوعية كما اعتمد على التحليل والتفسير
استمثر معيطيات النص
هيكلة النص
مقدمة : نشاط الافراد عائد إلى الوراثة
العرض : أثر الوراثة الاجتماعية/ انحطاط الانسان العربي /
اسباب ومظاهر الانحطاط
الخاتمة : يقترح الكاتب للعودة إلى تعاليم الدين الاسلامي وتطبيق تعاليمه
تخليص مضمون النص
تلعب الوراثة دورا هاما في تكوين شخصية الإنسان وطبعه بسمات أسلافه وميراثهم الاجتماعي فإنسان العصر الحديث يدين بحياته وشخصيته لإنسان ما بعد الموحدين إذ ورث عنه ضعفه وانحطاطه وتخلفه وتمكنه بقشور الحضارة . لا مفر للإنسان العصري – إذا أراد أن يبني
حضارة راقية متينة الأسس – أن يعود إلى تعاليم الإسلام السمحاء ، ويرتفق مناهج العلم الحديثة و لا يتحقق ذلك إلا عن طريق إصلاح أخلاق الناس قبل إصلاح الحياة المادية .