آخر أخبار الباكلوريا

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
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نقاط التفاعل
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العمر
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محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
للترفيه

عجائب وغرائب الباكلوريا من القارة الجزائر

خالتي مسعودة تجتاز البكالوريا في سن 94 سنة و كلها عزيمة على النجاح.

إقصاء طالبة بعد وصولها متأخرة بخمس ساعات لمركز الإمتحان.

إمرأة تضع مولودها أثناء امتحان الرياضيات و الزغاريد تعلو المؤسسة وسط فرحة رئيس المركز و الحراس

تلميذ يتعرض لحادث مرور صبيحة الإمتحان و رغم اقتلاع جمجمته إلا أنه أصر على النجاح في البكالوريا

علجية أوغلو من آقبو 17 سنة تصل متأخرة لمركز إجراء الإمتحانات ب 5 دقائق لأنها لم تتمكن من الإنتهاء من تسريح شعرها المجعد باكراً!

قدور من واد سوف 22 سنة يحرم من اجتياز شهادة البكالوريا لأنه نسى أنه لديه إمتحان البكالوريا اليوم.

غليزان: استخراج حاسوب داخل أذن مترشح.

عجوزة 100 سنة من معسكر شاركت في الحرب العالمية الأولى والثانية تجتاز امتحان شهادة البكالوريا.

بجاية: إقصاء طالب لعشر سنوات بسبب الغش عن طريق استعمال أرجله في الكتابة

إغماء طالبة داخل قاعة الإمتحانات بسبب صعوبة أسئلة الإمتحان

مترشح يطعن حارس منعه من الغش بهاتف كوندور

بسكرة: طالبة تضع مولودها داخل قاعة الإمتحانات والزغاريد تتعالى داخل القاعة و الفرحة تعم المؤسسة..!🙄
 
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