عروض عمل بالشركة البترولية TSP

xavihichem2424
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الوكالة الوطنية للتشغيل
الفرع الولائي للتشغيل توقرت
توقرت، في 19-06-2024
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل
رقم التسجيل في الوسيط: 30130089
المؤسسة: TSP
المنصب المطلوب: Assistent chef de piste
العدد المطلوب: 04
يتم معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.
الفرع الولائي للتشغيل توقرت
توقرت، في 19-06-2024
توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل
رقم التسجيل في الوسيط: 30130089
المؤسسة: TSP
المنصب المطلوب: Assistent chef de piste
العدد المطلوب: 04
يتم معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.