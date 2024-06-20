عروض عمل بالشركة البترولية TSP

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
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الوكالة الوطنية للتشغيل


الفرع الولائي للتشغيل توقرت


توقرت، في 19-06-2024


توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل


رقم التسجيل في الوسيط: 30130089


المؤسسة: TSP


المنصب المطلوب: Assistent chef de piste


العدد المطلوب: 04


يتم معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.

عروض عمل بالشركة البترولية TSP

 
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