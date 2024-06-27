اعلان توظيف بشركة نفطال NAFTAL BITUME

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xavihichem2424

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الوكالة الوطنية للتشغيل

الفرع الولائي للتشغيل توقرت

التاريخ: 2024/06/26

المكان: توقرت

توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل

توزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل. يتم حاليا معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.

المؤسسة: NAFTAL BITUME

المنصب المطلوب: Chauffeur LHP CA

العدد المطلوب: 03

الملاحظة: يلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المرشحين


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