اعلان توظيف بشركة نفطال NAFTAL BITUME

الوكالة الوطنية للتشغيلالفرع الولائي للتشغيل توقرتالتاريخ: 2024/06/26المكان: توقرتتوزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيلتوزيع عروض العمل المسجلة لدى الفرع الولائي للتشغيل توقرت على الملاحق المحلية للتشغيل. يتم حاليا معالجة وإعداد القوائم الاسمية للمترشحين الخاصة بهذا العرض على مستوى الملاحق المحلية.المؤسسة: NAFTAL BITUMEالمنصب المطلوب: Chauffeur LHP CAالعدد المطلوب: 03الملاحظة: يلزم رؤساء الملاحق المحلية باحترام الآجال القانونية وعدد المرشحين