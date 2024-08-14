السلام عليكم و رحمودة الله تعالى و بركاته



شروط الزواج



الزواج يحتاج إلى إمرأة ناضجة ذات خُلق و مسؤولية و عقل راجح يحتاج إلى صبر على مشاكل الحياة و التحمل

و ليست فتاة مراهقة طفولية همها الوحيد التباهي بالزواج .......



و أيضا يحتاج لرجل بأتم معنى الكلمة و ليس لذكر ....

للرجل لابد أن يعرف معنى الزواج و معنى الإحترام لزوجته و تقديرها و رجل كفئ ذو مسؤولية و عقل واسع ذو نظرة بعيدة للحياة و تطبيق وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج

و ليس لشاب لا يعرف المسؤولية حقا و لدينه أهمية



إن الزواج ليس لمفاتن الأنثى أو وسامة الرجل

إنما هو لإعمار بيت على المودة و الرحمة و السكينة محاطا بسياج من طاعة الله و رسوله ... ​