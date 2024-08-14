ام أمينة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمودة الله تعالى و بركاته
شروط الزواج
الزواج يحتاج إلى إمرأة ناضجة ذات خُلق و مسؤولية و عقل راجح يحتاج إلى صبر على مشاكل الحياة و التحمل
و ليست فتاة مراهقة طفولية همها الوحيد التباهي بالزواج .......
و أيضا يحتاج لرجل بأتم معنى الكلمة و ليس لذكر ....
للرجل لابد أن يعرف معنى الزواج و معنى الإحترام لزوجته و تقديرها و رجل كفئ ذو مسؤولية و عقل واسع ذو نظرة بعيدة للحياة و تطبيق وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج
و ليس لشاب لا يعرف المسؤولية حقا و لدينه أهمية
إن الزواج ليس لمفاتن الأنثى أو وسامة الرجل
إنما هو لإعمار بيت على المودة و الرحمة و السكينة محاطا بسياج من طاعة الله و رسوله ...
شروط الزواج
الزواج يحتاج إلى إمرأة ناضجة ذات خُلق و مسؤولية و عقل راجح يحتاج إلى صبر على مشاكل الحياة و التحمل
و ليست فتاة مراهقة طفولية همها الوحيد التباهي بالزواج .......
و أيضا يحتاج لرجل بأتم معنى الكلمة و ليس لذكر ....
للرجل لابد أن يعرف معنى الزواج و معنى الإحترام لزوجته و تقديرها و رجل كفئ ذو مسؤولية و عقل واسع ذو نظرة بعيدة للحياة و تطبيق وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج
و ليس لشاب لا يعرف المسؤولية حقا و لدينه أهمية
إن الزواج ليس لمفاتن الأنثى أو وسامة الرجل
إنما هو لإعمار بيت على المودة و الرحمة و السكينة محاطا بسياج من طاعة الله و رسوله ...