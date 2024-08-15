السلام عليكم ورحمه الله وبركاتهسلسلة رسائل للازواج:نصائح البيت السعيد.لا تقارني حياتك الزوجيه بحياه الاخرين المقارنه سوف تفقدك شعور الاستمتاع بالموجود فيلهث قلبك وراء المفقود،المقارنه تؤدي الى عدم تقديرك لما يقدمه لك شريك حياتك المقارنه سوف تسبب لك المشكلات الزوجيه الكثيره،وتجعل زوجك يفقد الامل في ارضائك.عزيزتي الزوجه لا تسمحي للشكوك بان تساورك في كل صغيره وكبيره يقوم بها زوجك. الشك شراره صغيره يشعلها الشيطان في عقلك لتصبح نار تلتهم اعصابك وصحتك ووقتك.عزيزتي الزوجه،وانت في بدايه الزواج،لا تنسي ان مصاريف الزواج وتكاليفه كانت كثيره على زوجك،ولا تنسي ان توفير المستلزمات الماليه للحياه الزوجيه والاداره الماليه للمنزل امر جديد على زوجك.مترفقه به، لا تثقلي كاهله بالطلبات.لا تنسو انفسكم عند الغضب فتنفلت منكم الافعال التي قد تندمون عن فعلها والكلمات التي قد تتمنون لاحقا لو انكم لم تتلفظوا بها دائما اجعل لنفسك خط رجعة ومجال للعودة.الانسان لا يحب سماع كثره التدمر والشكوى فما بالك بالزوج عندما يدخل البيت،تشتكي وتتدمر،عندما يجلس معها على المائده الطعام،تشتكي وتتدمر،عندما يخرج معها للتنزه،تشتكي وتتدمر،عندما يكونان على سرير النوم،تشتكي وتتدمر،عندما يودع هذه التوجه الى عمله،تشتكي وتتدمر.السنه الاولى من الزواج هي السنه الاصعب لانها سنه تصادم الخيال مع الحقيقه،في الواقع يختلف عن الاحلام الورديه التي كان يحلم بها كل زوج من الزوجين كلما كنت واقعيا اكثر ارتحت اكثر.يمكنك ايصال رساله الى شريك حياتك باسلوب ذكي ومحبب:-انا افرح عندما ترجع للبيت مبكرا بدلا من،تاخرك الدائم خارج البيت خطا وانا اكرهه - ما تعرفين مقدار السعاده التي تغمرني لما تشاركني انا وامي واخوتي الاحاديث بدلا من،تصرفاتك بعدم الجلوس مع امي واخوتي خاطئه وانا اكرههاايها الزوجان انتما في بدايه زواجكما،هل ترون اولئك الازواج الناجحين الذين ما يزال زواجهم مستمرا لعشرات السنين؟كلهم واجهوا بعض العقبات والمشكلات الزوجيه في البدايه لكنهم نجحوا في التغلب عليها بالصبر والتفاهم والتنازل واحسان الظن بالطرف الاخر.هو