نصائح البيت السعيد

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
🌺 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته 🌺
📬💌 سلسلة رسائل للازواج:
💌 نصائح البيت السعيد.
💌 لا تقارني حياتك الزوجيه بحياه الاخرين المقارنه سوف تفقدك شعور الاستمتاع بالموجود فيلهث قلبك وراء المفقود،المقارنه تؤدي الى عدم تقديرك لما يقدمه لك شريك حياتك المقارنه سوف تسبب لك المشكلات الزوجيه الكثيره،وتجعل زوجك يفقد الامل في ارضائك.
💌 عزيزتي الزوجه لا تسمحي للشكوك بان تساورك في كل صغيره وكبيره يقوم بها زوجك. الشك شراره صغيره يشعلها الشيطان في عقلك لتصبح نار تلتهم اعصابك وصحتك ووقتك.
💌 عزيزتي الزوجه،وانت في بدايه الزواج،لا تنسي ان مصاريف الزواج وتكاليفه كانت كثيره على زوجك،ولا تنسي ان توفير المستلزمات الماليه للحياه الزوجيه والاداره الماليه للمنزل امر جديد على زوجك.مترفقه به، لا تثقلي كاهله بالطلبات.
💌 لا تنسو انفسكم عند الغضب فتنفلت منكم الافعال التي قد تندمون عن فعلها والكلمات التي قد تتمنون لاحقا لو انكم لم تتلفظوا بها دائما اجعل لنفسك خط رجعة ومجال للعودة.
💌 الانسان لا يحب سماع كثره التدمر والشكوى فما بالك بالزوج عندما يدخل البيت،تشتكي وتتدمر،عندما يجلس معها على المائده الطعام،تشتكي وتتدمر،عندما يخرج معها للتنزه،تشتكي وتتدمر،عندما يكونان على سرير النوم،تشتكي وتتدمر،عندما يودع هذه التوجه الى عمله،تشتكي وتتدمر.
💌 السنه الاولى من الزواج هي السنه الاصعب لانها سنه تصادم الخيال مع الحقيقه،في الواقع يختلف عن الاحلام الورديه التي كان يحلم بها كل زوج من الزوجين كلما كنت واقعيا اكثر ارتحت اكثر.
💌 يمكنك ايصال رساله الى شريك حياتك باسلوب ذكي ومحبب:
-انا افرح عندما ترجع للبيت مبكرا بدلا من،تاخرك الدائم خارج البيت خطا وانا اكرهه - ما تعرفين مقدار السعاده التي تغمرني لما تشاركني انا وامي واخوتي الاحاديث بدلا من،تصرفاتك بعدم الجلوس مع امي واخوتي خاطئه وانا اكرهها
💌 ايها الزوجان انتما في بدايه زواجكما،هل ترون اولئك الازواج الناجحين الذين ما يزال زواجهم مستمرا لعشرات السنين؟كلهم واجهوا بعض العقبات والمشكلات الزوجيه في البدايه لكنهم نجحوا في التغلب عليها بالصبر والتفاهم والتنازل واحسان الظن بالطرف الاخر.
هو
 
و الله درر درر اخي الياس
لو اخدنا بها راح نعيش احلى عيشة و ابرك زواج و اسعد عايلة
قال إلياس:
ايها الزوجان انتما في بدايه زواجكما،هل ترون اولئك الازواج الناجحين الذين ما يزال زواجهم مستمرا لعشرات السنين؟كلهم واجهوا بعض العقبات والمشكلات الزوجيه في البدايه لكنهم نجحوا في التغلب عليها بالصبر والتفاهم والتنازل واحسان الظن بالطرف الاخر.
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هته اعجبتني كثيرا اخي الياس
 
قال الامين محمد:
و الله درر درر اخي الياس
لو اخدنا بها راح نعيش احلى عيشة و ابرك زواج و اسعد عايلة

هته اعجبتني كثيرا اخي الياس
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بورك في ردك اخي محمد إن شاء الله سيتفيد منها كل واحد من قرأ الموضوع
 
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