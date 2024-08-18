السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



فوائد تناول الشوكولاطة



الشوكولاطة تقلل الألم و تنشط مشاعر البهجة و الفرح



لا تعمل الشوكولاطة على تحسين المزاج و فقط و إنما تقلل الألم



هذا يعني إحتداد النقاش من جديد حول فوائد و سلبيات الشوكولاته و يعني تشجيع محبي تناول الشوكولاطة على إكتناز المزيد من الشحم خصوصا بين الاطفال



إن الشوكولاطة تريح الطفل من آلامه لكن هذا لا يعني إطلاق يده في تناولها كلما تأنّ من الألم لأنها تهدد بتخريب أسنانه و صحته و تزيد من ظاهرة البدانة



إن تناول الشوكولاطة يزيد فرز مادة السيروتونين التي تثير مشاعر البهجة عند الإنسان



إن الشوكولاطة تعمل على زيادة فرز مادة الأندروفين الطبيعية التي تعين الجسم على تقليل و مقاومة الألم



و يبدو أن هناك تأثيرا مزدوجا للشوكولاطة من خلال فرز السيروتونين و الأندروفين لأن المادة الأولى تقلل أيضا حساسية الإنسان للألم و تكمل بالتالي عمل المادة الثانية



و يعود سر التأثر الكابح للألم في الشوكولاطة إلى مادتي السكر و الحوامض الأمينية من نوع تريبتوفين الموجودة في الشوكولاطة و في حين يعمل الدماغ البشري على تحويل حوامض التريبتوفين الأمينية إلى سيروتونين تعمل جملة من التفاعلات البيولوجية في الدماغ على تحويل بعض أنواع السكر إلى أندروفين



في أي حال لا يمكن الإستعاضة عن الأدوية المحاربة للألم بالشوكولاطة لأن الأخيرة لا تعين الإنسان في التغلب على الآلام الشديدة



كما أن تأثير الشوكولاطة المهدئ للألم و كما هو الوضع مع مشاعر البهجة التي تثيرها لا يدوم إلا لفترة ربع ساعة فقط

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