لا تمنع اطفالك من اللعب بالتراب ؟

يمد هذه الفطرة بالأدوات المناسبة و المعدات الملائمة و التوجيه السليم حتى تتحول من لعب محض خال من المعنى و الغرض إلى ماهو أرقى من ذلك و هو اللعب الملئ بالملاحظة و الإبتكار و إعمال الفكر. من خلال تسوية الرمال و الرسم فيه بأصابع اليد و بناء أشكال من الرمل و هدمها و الحفر فيه و إخفاء الأشياء فيه و البحث عنها