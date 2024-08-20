ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
لا تمنع اطفالك من اللعب بالتراب ؟
إنك حينما ترى إبنك يلعب في التراب فإنك لابد ستنهاه عن ذلك و تأمره بعدم العودة إلى اللعب في التراب مره أخرى
و أنت إنما تصنع ذلك بدافع من الحرص على صحة طفلك و الحفاظ على نظافته الشخصية
ظناً منك أن اللعب في التراب يضر الطفل أكثر مما ينفعه و هذا بالضبط ما كان يتصوره الصحابة رضوان الله عليهم
إلى أن جاء النبي صلى الله علية وسلم فصحح أفكارهم و علمهم أن لعب الأطفال
في التراب له من الفوائد ما يجهلونه فلقد روى الطبراني أن الرسول صلى الله علية وسلم مر على صبيان و هم يلعبون بالتراب فنهاهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال( دعهم فإن التراب ربيع الصبيان ))
إن لعب طفلك في التراب بحرية مقننة ُينمي عقله و يصقل فكره و يعطيه الثقة في نفسه دليل ذلك أن أحد هولاء الأطفال أثناء لعبه في الطين كان سبباً في تصحيح مسار إمام كبير هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه
أننا حينما نتابع الأطفال و نراقبهم سنجد أن عندهم ميلا فطرياً نحو الحفر في الأرض أو العجيين أو الرمل أو نحو ذلك
فهل نهمل هذه الفطرة و لا نستفيد منها
فالصغير يفرح حين يملأ دلوا أو آنية من أواني المطبخ بالرمل ثم يفرغها بعد ذلك فإن تقدم قليلأ فى السن مال إلى إمرار الرمل في مصفاة ليصنع في خياله كعكا و فطائر
أما الأولاد الأكبر سناً فيصنعون من الرمل طرقات و مدناً و موانئ جوية و ساحات للقطارات و يصنعون أنفاقا و منشآت معقدة التراكيب و في أوقات الحرب الخيالية طبعا قد يلجؤون إلى كومة الرمل ليصوروا بعض المناظر المتخيلة من الحرب كالخنادق و القلاع و الدبابات و المدافع و غيرها
يمد هذه الفطرة بالأدوات المناسبة و المعدات الملائمة و التوجيه السليم حتى تتحول من لعب محض خال من المعنى و الغرض إلى ماهو أرقى من ذلك و هو اللعب الملئ بالملاحظة و الإبتكار و إعمال الفكر. من خلال تسوية الرمال و الرسم فيه بأصابع اليد و بناء أشكال من الرمل و هدمها و الحفر فيه و إخفاء الأشياء فيه و البحث عنها
لا تمنع اطفالك من اللعب بالتراب ؟
إنك حينما ترى إبنك يلعب في التراب فإنك لابد ستنهاه عن ذلك و تأمره بعدم العودة إلى اللعب في التراب مره أخرى
و أنت إنما تصنع ذلك بدافع من الحرص على صحة طفلك و الحفاظ على نظافته الشخصية
ظناً منك أن اللعب في التراب يضر الطفل أكثر مما ينفعه و هذا بالضبط ما كان يتصوره الصحابة رضوان الله عليهم
إلى أن جاء النبي صلى الله علية وسلم فصحح أفكارهم و علمهم أن لعب الأطفال
في التراب له من الفوائد ما يجهلونه فلقد روى الطبراني أن الرسول صلى الله علية وسلم مر على صبيان و هم يلعبون بالتراب فنهاهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال( دعهم فإن التراب ربيع الصبيان ))
إن لعب طفلك في التراب بحرية مقننة ُينمي عقله و يصقل فكره و يعطيه الثقة في نفسه دليل ذلك أن أحد هولاء الأطفال أثناء لعبه في الطين كان سبباً في تصحيح مسار إمام كبير هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه
أننا حينما نتابع الأطفال و نراقبهم سنجد أن عندهم ميلا فطرياً نحو الحفر في الأرض أو العجيين أو الرمل أو نحو ذلك
فهل نهمل هذه الفطرة و لا نستفيد منها
فالصغير يفرح حين يملأ دلوا أو آنية من أواني المطبخ بالرمل ثم يفرغها بعد ذلك فإن تقدم قليلأ فى السن مال إلى إمرار الرمل في مصفاة ليصنع في خياله كعكا و فطائر
أما الأولاد الأكبر سناً فيصنعون من الرمل طرقات و مدناً و موانئ جوية و ساحات للقطارات و يصنعون أنفاقا و منشآت معقدة التراكيب و في أوقات الحرب الخيالية طبعا قد يلجؤون إلى كومة الرمل ليصوروا بعض المناظر المتخيلة من الحرب كالخنادق و القلاع و الدبابات و المدافع و غيرها
يمد هذه الفطرة بالأدوات المناسبة و المعدات الملائمة و التوجيه السليم حتى تتحول من لعب محض خال من المعنى و الغرض إلى ماهو أرقى من ذلك و هو اللعب الملئ بالملاحظة و الإبتكار و إعمال الفكر. من خلال تسوية الرمال و الرسم فيه بأصابع اليد و بناء أشكال من الرمل و هدمها و الحفر فيه و إخفاء الأشياء فيه و البحث عنها