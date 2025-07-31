فوائد تناول زبدة حليب البقرة

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
🟢فوائد تناول زبدة حليب البقرة :

● تعالج الأورام السرطانية بشكل فعال وتحمي الجسم منها وخاصة سرطان القولون
● تمتص الكوليسترول الموجود في المواد الدسمة
● تنشيط عمل الغدتين الكظرية والدرقية
● تحمي الجسم من المواد الضارة
● تساهم في الوقاية من زيادة الو.زن
● توفر الحماية للعين
 

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