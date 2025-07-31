إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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- تاريخ التسجيل
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فوائد تناول زبدة حليب البقرة :
● تعالج الأورام السرطانية بشكل فعال وتحمي الجسم منها وخاصة سرطان القولون
● تمتص الكوليسترول الموجود في المواد الدسمة
● تنشيط عمل الغدتين الكظرية والدرقية
● تحمي الجسم من المواد الضارة
● تساهم في الوقاية من زيادة الو.زن
● توفر الحماية للعين
● تعالج الأورام السرطانية بشكل فعال وتحمي الجسم منها وخاصة سرطان القولون
● تمتص الكوليسترول الموجود في المواد الدسمة
● تنشيط عمل الغدتين الكظرية والدرقية
● تحمي الجسم من المواد الضارة
● تساهم في الوقاية من زيادة الو.زن
● توفر الحماية للعين