التواضع لا يُضعفك ... بل يُعليك بصمت ما رأيكم ؟

ام أمينة

ام أمينة

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صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته




التواضع لا يُضعفك .... بل يُعليك بصمت ما رأيكم ؟




التواضع هو تلك الفضيلة العميقة التي تُضيء قلب الإنسان و تمنحه جمالًا داخليًا يفوق كل مظهر خارجي


فالمتواضع لا تُنكر قيمته بل يدركها دون أن يُعظمها على حساب الآخرين
يحترم الناس مهما إختلفت مكانتهم و يتعامل بلينٍ ورُقي متحررًا من غرورٍ يُضعف الروح


هو القوة التي تتحدث بصمت و المكانة التي تُبنى بالمحبة لا بالتفاخر و هو في النهاية مرآة النضج الإنساني و روعة الأخلاق


و أنتم

ما هو مفهوم التواضع بالنسبة لكم ؟ و كيف يمكن أن يظهر في حياة الإنسان اليومية ؟

و هل ترون أن التواضع صفة ضرورية للنجاح في الحياة ؟ لماذا ؟

كيف يمكن للتواضع أن يؤثر إيجابيًا على العلاقات الاجتماعية ؟

و هل يمكن أن يكون التواضع مفرطًا ؟ و كيف يؤثر ذلك على شخصية الإنسان ؟

ما الفرق بين التواضع و الغرور ؟ و كيف يمكن التمييز بينهما في السلوك ؟

و هل هناك مواقف في حياتك شعرت فيها أن التواضع كان مفتاحًا لحل مشكلة أو بناء علاقة ؟

و كيف يمكننا تعليم الأطفال قيمة التواضع ؟ و ما هي الطرق العملية لتحقيق ذلك ؟

كيف يمكن للتواضع أن يُسهم في تحسين بيئة العمل أو الدراسة ؟

و هل التواضع صفة مكتسبة أم فطرية ؟ وكيف يمكن تطويرها؟

و هل التواضع أن يُظهر القوة الداخلية للإنسان
؟
و هل يمكن أن يكون التواضع وسيلة للتأثير الإيجابي على الآخرين ؟ و كيف ذلك ؟

أنتظر مشاركتكم و تعليقاتكم و إجاباتكم على هذه الأسئلة

شكرا لكم

تحياتي للجميع

......
 
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