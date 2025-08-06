السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته









التواضع لا يُضعفك .... بل يُعليك بصمت ما رأيكم ؟









التواضع هو تلك الفضيلة العميقة التي تُضيء قلب الإنسان و تمنحه جمالًا داخليًا يفوق كل مظهر خارجي





فالمتواضع لا تُنكر قيمته بل يدركها دون أن يُعظمها على حساب الآخرين

يحترم الناس مهما إختلفت مكانتهم و يتعامل بلينٍ ورُقي متحررًا من غرورٍ يُضعف الروح





هو القوة التي تتحدث بصمت و المكانة التي تُبنى بالمحبة لا بالتفاخر و هو في النهاية مرآة النضج الإنساني و روعة الأخلاق





و أنتم



ما هو مفهوم التواضع بالنسبة لكم ؟ و كيف يمكن أن يظهر في حياة الإنسان اليومية ؟



و هل ترون أن التواضع صفة ضرورية للنجاح في الحياة ؟ لماذا ؟



كيف يمكن للتواضع أن يؤثر إيجابيًا على العلاقات الاجتماعية ؟



و هل يمكن أن يكون التواضع مفرطًا ؟ و كيف يؤثر ذلك على شخصية الإنسان ؟



ما الفرق بين التواضع و الغرور ؟ و كيف يمكن التمييز بينهما في السلوك ؟



و هل هناك مواقف في حياتك شعرت فيها أن التواضع كان مفتاحًا لحل مشكلة أو بناء علاقة ؟



و كيف يمكننا تعليم الأطفال قيمة التواضع ؟ و ما هي الطرق العملية لتحقيق ذلك ؟



كيف يمكن للتواضع أن يُسهم في تحسين بيئة العمل أو الدراسة ؟



و هل التواضع صفة مكتسبة أم فطرية ؟ وكيف يمكن تطويرها؟



و هل التواضع أن يُظهر القوة الداخلية للإنسان

؟

و هل يمكن أن يكون التواضع وسيلة للتأثير الإيجابي على الآخرين ؟ و كيف ذلك ؟



أنتظر مشاركتكم و تعليقاتكم و إجاباتكم على هذه الأسئلة



شكرا لكم



تحياتي للجميع



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