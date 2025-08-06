ام أمينة
👑 TOP5 ✍️
صُنّآع آلمُحْتَوَى
Reaction 18.3K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 9,542
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 31
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
التواضع لا يُضعفك .... بل يُعليك بصمت ما رأيكم ؟
التواضع هو تلك الفضيلة العميقة التي تُضيء قلب الإنسان و تمنحه جمالًا داخليًا يفوق كل مظهر خارجي
فالمتواضع لا تُنكر قيمته بل يدركها دون أن يُعظمها على حساب الآخرين
يحترم الناس مهما إختلفت مكانتهم و يتعامل بلينٍ ورُقي متحررًا من غرورٍ يُضعف الروح
هو القوة التي تتحدث بصمت و المكانة التي تُبنى بالمحبة لا بالتفاخر و هو في النهاية مرآة النضج الإنساني و روعة الأخلاق
و أنتم
ما هو مفهوم التواضع بالنسبة لكم ؟ و كيف يمكن أن يظهر في حياة الإنسان اليومية ؟
و هل ترون أن التواضع صفة ضرورية للنجاح في الحياة ؟ لماذا ؟
كيف يمكن للتواضع أن يؤثر إيجابيًا على العلاقات الاجتماعية ؟
و هل يمكن أن يكون التواضع مفرطًا ؟ و كيف يؤثر ذلك على شخصية الإنسان ؟
ما الفرق بين التواضع و الغرور ؟ و كيف يمكن التمييز بينهما في السلوك ؟
و هل هناك مواقف في حياتك شعرت فيها أن التواضع كان مفتاحًا لحل مشكلة أو بناء علاقة ؟
و كيف يمكننا تعليم الأطفال قيمة التواضع ؟ و ما هي الطرق العملية لتحقيق ذلك ؟
كيف يمكن للتواضع أن يُسهم في تحسين بيئة العمل أو الدراسة ؟
و هل التواضع صفة مكتسبة أم فطرية ؟ وكيف يمكن تطويرها؟
و هل التواضع أن يُظهر القوة الداخلية للإنسان
؟
و هل يمكن أن يكون التواضع وسيلة للتأثير الإيجابي على الآخرين ؟ و كيف ذلك ؟
أنتظر مشاركتكم و تعليقاتكم و إجاباتكم على هذه الأسئلة
شكرا لكم
تحياتي للجميع
......
التواضع لا يُضعفك .... بل يُعليك بصمت ما رأيكم ؟
التواضع هو تلك الفضيلة العميقة التي تُضيء قلب الإنسان و تمنحه جمالًا داخليًا يفوق كل مظهر خارجي
فالمتواضع لا تُنكر قيمته بل يدركها دون أن يُعظمها على حساب الآخرين
يحترم الناس مهما إختلفت مكانتهم و يتعامل بلينٍ ورُقي متحررًا من غرورٍ يُضعف الروح
هو القوة التي تتحدث بصمت و المكانة التي تُبنى بالمحبة لا بالتفاخر و هو في النهاية مرآة النضج الإنساني و روعة الأخلاق
و أنتم
ما هو مفهوم التواضع بالنسبة لكم ؟ و كيف يمكن أن يظهر في حياة الإنسان اليومية ؟
و هل ترون أن التواضع صفة ضرورية للنجاح في الحياة ؟ لماذا ؟
كيف يمكن للتواضع أن يؤثر إيجابيًا على العلاقات الاجتماعية ؟
و هل يمكن أن يكون التواضع مفرطًا ؟ و كيف يؤثر ذلك على شخصية الإنسان ؟
ما الفرق بين التواضع و الغرور ؟ و كيف يمكن التمييز بينهما في السلوك ؟
و هل هناك مواقف في حياتك شعرت فيها أن التواضع كان مفتاحًا لحل مشكلة أو بناء علاقة ؟
و كيف يمكننا تعليم الأطفال قيمة التواضع ؟ و ما هي الطرق العملية لتحقيق ذلك ؟
كيف يمكن للتواضع أن يُسهم في تحسين بيئة العمل أو الدراسة ؟
و هل التواضع صفة مكتسبة أم فطرية ؟ وكيف يمكن تطويرها؟
و هل التواضع أن يُظهر القوة الداخلية للإنسان
؟
و هل يمكن أن يكون التواضع وسيلة للتأثير الإيجابي على الآخرين ؟ و كيف ذلك ؟
أنتظر مشاركتكم و تعليقاتكم و إجاباتكم على هذه الأسئلة
شكرا لكم
تحياتي للجميع
......