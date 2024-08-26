وصايا

هناك من يريد ان يبرز نفسه ويزينها امام الاخرين كذبا ونفاقا وتقليدا...وعندما تبحث عنه تجده اجوف للاسف

مع إحترامي لكل المعلمين

وصايا_للمعلمين

لا تأخذ إجازة مرضية وأنت سليم فتجمع بين معصيتين: الكذب وأكل الحرام، لأن الخصم منك مع تقوى الله وخشيته خير لك وأبقى .

وصايا_للمعلمين

تقبل طلابك بأخطائهم فهم ليسوا ملائكة ولاشياطين ، ولاسبيل للتهرب من توجيه تلك الأخطاء فأنت المربي وهذا المأمول منك.

وصايا_للمعلمين

اظهر احترامك لمن هم بين يديك ببيان فضلهم كطلاب للعلم فهذا سيختصر المسافة لك للوصول إلى قلوبهم.

وصايا_للمعلمين

تذكر أن كثيراً من العظماء أصبحوا عظماء بسبب كلمة من معلم حفزتهم وأشعلت هممهم ووصلوا إلى القمة فلتكن أنت صانع العظماء .

وصايا_للمعلمين

أحسن تعاملك مع الطلاب واترك أثراً جميلاً لديهم..

فكم من معلم نال من دعاء طلابه حتى مع مرور السنين ولو كان تحت التراب.

وصايا_للمعلمين

كل المواد الدراسية يُمكن ربطها بتعاليم ديننا .. فقط عليك البحث عن الوسيلة المناسبة .

وصايا_للمعلمين

أي دقيقة تتأخر فيها عن الحصة أو تخرج فيها قبل نهاية الوقت، وكل دقيقة تذهب في شرب القهوة والفطور هي حق الطالب سيأخذها يوم الحساب.

وصايا_للمعلمين

كم من معلم كان سبباً في تصحيح تفكير كثير من الطلاب، فنال بذلك دعوات صادقة وحسنات جارية

اللهم بارك في كل معلم قويٌ أمين محسن.

#وصايا_للمعلمين

بين يديكِ جيل بُث في روحه القيم والأخلاق، حبب إليه العلم وأيقظ فيه الرجولة، لعل كلمة منك تُشعل في قلبه الهِمّة، فيكون صلاحاً للأمة!

وصايا_للمعلمين

خوف طلابك منك ليس دليلاً على مهارتك في الضبط..

إنها دليل على ضعفك في دور التربية، التربية تأتي بالحزم والعطف وليس بالتخويف !

وصايا_للمعلمين

كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل بين قلم الوظيفة وقلمه الشخصي خوفاً من الحرام.. فكيف بمن يهدر ما هو أثمن من الحبر؟ وهو وقت الطلاب ...

وصايا_للمعلمين ..

تذكر أن لديك أبناء يدرسهم معلمون مثلك فأحسن لأبناء الناس يقيض الله لأبنائك معلمين يحسنون إلى ابنك، فالجزاء من جنس العمل.

وصايا_للمعلمين

أخلص النية لله فأنت تمارس مهنة الأنبياء ومتى احتسبت الأجر في عملك

كانت ساعات نهارك كلها في موازين حسناتك