وصايا للمعلمين

إلياس

إلياس

:: أستاذ ::
أحباب اللمة
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
وصايا
هناك من يريد ان يبرز نفسه ويزينها امام الاخرين كذبا ونفاقا وتقليدا...وعندما تبحث عنه تجده اجوف للاسف
مع إحترامي لكل المعلمين
وصايا_للمعلمين
لا تأخذ إجازة مرضية وأنت سليم فتجمع بين معصيتين: الكذب وأكل الحرام، لأن الخصم منك مع تقوى الله وخشيته خير لك وأبقى .
وصايا_للمعلمين
تقبل طلابك بأخطائهم فهم ليسوا ملائكة ولاشياطين ، ولاسبيل للتهرب من توجيه تلك الأخطاء فأنت المربي وهذا المأمول منك.
وصايا_للمعلمين
اظهر احترامك لمن هم بين يديك ببيان فضلهم كطلاب للعلم فهذا سيختصر المسافة لك للوصول إلى قلوبهم.
وصايا_للمعلمين
تذكر أن كثيراً من العظماء أصبحوا عظماء بسبب كلمة من معلم حفزتهم وأشعلت هممهم ووصلوا إلى القمة فلتكن أنت صانع العظماء .
وصايا_للمعلمين
أحسن تعاملك مع الطلاب واترك أثراً جميلاً لديهم..
فكم من معلم نال من دعاء طلابه حتى مع مرور السنين ولو كان تحت التراب.
وصايا_للمعلمين
كل المواد الدراسية يُمكن ربطها بتعاليم ديننا .. فقط عليك البحث عن الوسيلة المناسبة .
وصايا_للمعلمين
أي دقيقة تتأخر فيها عن الحصة أو تخرج فيها قبل نهاية الوقت، وكل دقيقة تذهب في شرب القهوة والفطور هي حق الطالب سيأخذها يوم الحساب.
وصايا_للمعلمين
كم من معلم كان سبباً في تصحيح تفكير كثير من الطلاب، فنال بذلك دعوات صادقة وحسنات جارية
اللهم بارك في كل معلم قويٌ أمين محسن.
#وصايا_للمعلمين
بين يديكِ جيل بُث في روحه القيم والأخلاق، حبب إليه العلم وأيقظ فيه الرجولة، لعل كلمة منك تُشعل في قلبه الهِمّة، فيكون صلاحاً للأمة!
وصايا_للمعلمين
خوف طلابك منك ليس دليلاً على مهارتك في الضبط..
إنها دليل على ضعفك في دور التربية، التربية تأتي بالحزم والعطف وليس بالتخويف !
وصايا_للمعلمين
كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل بين قلم الوظيفة وقلمه الشخصي خوفاً من الحرام.. فكيف بمن يهدر ما هو أثمن من الحبر؟ وهو وقت الطلاب ...
وصايا_للمعلمين ..
تذكر أن لديك أبناء يدرسهم معلمون مثلك فأحسن لأبناء الناس يقيض الله لأبنائك معلمين يحسنون إلى ابنك، فالجزاء من جنس العمل.
وصايا_للمعلمين
أخلص النية لله فأنت تمارس مهنة الأنبياء ومتى احتسبت الأجر في عملك
كانت ساعات نهارك كلها في موازين حسناتك
 
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