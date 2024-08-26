إلياس
:: أستاذ ::
أحباب اللمة
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وصايا
هناك من يريد ان يبرز نفسه ويزينها امام الاخرين كذبا ونفاقا وتقليدا...وعندما تبحث عنه تجده اجوف للاسف
مع إحترامي لكل المعلمين
وصايا_للمعلمين
لا تأخذ إجازة مرضية وأنت سليم فتجمع بين معصيتين: الكذب وأكل الحرام، لأن الخصم منك مع تقوى الله وخشيته خير لك وأبقى .
وصايا_للمعلمين
تقبل طلابك بأخطائهم فهم ليسوا ملائكة ولاشياطين ، ولاسبيل للتهرب من توجيه تلك الأخطاء فأنت المربي وهذا المأمول منك.
وصايا_للمعلمين
اظهر احترامك لمن هم بين يديك ببيان فضلهم كطلاب للعلم فهذا سيختصر المسافة لك للوصول إلى قلوبهم.
وصايا_للمعلمين
تذكر أن كثيراً من العظماء أصبحوا عظماء بسبب كلمة من معلم حفزتهم وأشعلت هممهم ووصلوا إلى القمة فلتكن أنت صانع العظماء .
وصايا_للمعلمين
أحسن تعاملك مع الطلاب واترك أثراً جميلاً لديهم..
فكم من معلم نال من دعاء طلابه حتى مع مرور السنين ولو كان تحت التراب.
وصايا_للمعلمين
كل المواد الدراسية يُمكن ربطها بتعاليم ديننا .. فقط عليك البحث عن الوسيلة المناسبة .
وصايا_للمعلمين
أي دقيقة تتأخر فيها عن الحصة أو تخرج فيها قبل نهاية الوقت، وكل دقيقة تذهب في شرب القهوة والفطور هي حق الطالب سيأخذها يوم الحساب.
وصايا_للمعلمين
كم من معلم كان سبباً في تصحيح تفكير كثير من الطلاب، فنال بذلك دعوات صادقة وحسنات جارية
اللهم بارك في كل معلم قويٌ أمين محسن.
#وصايا_للمعلمين
بين يديكِ جيل بُث في روحه القيم والأخلاق، حبب إليه العلم وأيقظ فيه الرجولة، لعل كلمة منك تُشعل في قلبه الهِمّة، فيكون صلاحاً للأمة!
وصايا_للمعلمين
خوف طلابك منك ليس دليلاً على مهارتك في الضبط..
إنها دليل على ضعفك في دور التربية، التربية تأتي بالحزم والعطف وليس بالتخويف !
وصايا_للمعلمين
كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل بين قلم الوظيفة وقلمه الشخصي خوفاً من الحرام.. فكيف بمن يهدر ما هو أثمن من الحبر؟ وهو وقت الطلاب ...
وصايا_للمعلمين ..
تذكر أن لديك أبناء يدرسهم معلمون مثلك فأحسن لأبناء الناس يقيض الله لأبنائك معلمين يحسنون إلى ابنك، فالجزاء من جنس العمل.
وصايا_للمعلمين
أخلص النية لله فأنت تمارس مهنة الأنبياء ومتى احتسبت الأجر في عملك
كانت ساعات نهارك كلها في موازين حسناتك
هناك من يريد ان يبرز نفسه ويزينها امام الاخرين كذبا ونفاقا وتقليدا...وعندما تبحث عنه تجده اجوف للاسف
مع إحترامي لكل المعلمين
وصايا_للمعلمين
لا تأخذ إجازة مرضية وأنت سليم فتجمع بين معصيتين: الكذب وأكل الحرام، لأن الخصم منك مع تقوى الله وخشيته خير لك وأبقى .
وصايا_للمعلمين
تقبل طلابك بأخطائهم فهم ليسوا ملائكة ولاشياطين ، ولاسبيل للتهرب من توجيه تلك الأخطاء فأنت المربي وهذا المأمول منك.
وصايا_للمعلمين
اظهر احترامك لمن هم بين يديك ببيان فضلهم كطلاب للعلم فهذا سيختصر المسافة لك للوصول إلى قلوبهم.
وصايا_للمعلمين
تذكر أن كثيراً من العظماء أصبحوا عظماء بسبب كلمة من معلم حفزتهم وأشعلت هممهم ووصلوا إلى القمة فلتكن أنت صانع العظماء .
وصايا_للمعلمين
أحسن تعاملك مع الطلاب واترك أثراً جميلاً لديهم..
فكم من معلم نال من دعاء طلابه حتى مع مرور السنين ولو كان تحت التراب.
وصايا_للمعلمين
كل المواد الدراسية يُمكن ربطها بتعاليم ديننا .. فقط عليك البحث عن الوسيلة المناسبة .
وصايا_للمعلمين
أي دقيقة تتأخر فيها عن الحصة أو تخرج فيها قبل نهاية الوقت، وكل دقيقة تذهب في شرب القهوة والفطور هي حق الطالب سيأخذها يوم الحساب.
وصايا_للمعلمين
كم من معلم كان سبباً في تصحيح تفكير كثير من الطلاب، فنال بذلك دعوات صادقة وحسنات جارية
اللهم بارك في كل معلم قويٌ أمين محسن.
#وصايا_للمعلمين
بين يديكِ جيل بُث في روحه القيم والأخلاق، حبب إليه العلم وأيقظ فيه الرجولة، لعل كلمة منك تُشعل في قلبه الهِمّة، فيكون صلاحاً للأمة!
وصايا_للمعلمين
خوف طلابك منك ليس دليلاً على مهارتك في الضبط..
إنها دليل على ضعفك في دور التربية، التربية تأتي بالحزم والعطف وليس بالتخويف !
وصايا_للمعلمين
كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل بين قلم الوظيفة وقلمه الشخصي خوفاً من الحرام.. فكيف بمن يهدر ما هو أثمن من الحبر؟ وهو وقت الطلاب ...
وصايا_للمعلمين ..
تذكر أن لديك أبناء يدرسهم معلمون مثلك فأحسن لأبناء الناس يقيض الله لأبنائك معلمين يحسنون إلى ابنك، فالجزاء من جنس العمل.
وصايا_للمعلمين
أخلص النية لله فأنت تمارس مهنة الأنبياء ومتى احتسبت الأجر في عملك
كانت ساعات نهارك كلها في موازين حسناتك