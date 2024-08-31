التبلدي هو الجذع الأكثر سمكا في العالم! يبلغ قطر جذعها المجوف أكثر من 20 مترًا ويمكنه تخزين ما يصل إلى 120 ألف لتر من الماء. حجمها مثير للإعجاب لدرجة أن بعض أشجار الباوباب تستخدم كمساكن أو حظائر أو ملاجئ للحيوانات، ولكن للأسف هذه الأنواع معرضة للانقراض. وتشير التقديرات إلى أنها يمكن أن تعيش ما يصل إلى ألفي سنة، محسوبة حسب قطرها. اسمها العلمي هو Adansônia Digitata، ولكنها تُعرف أيضًا باسم الباوباب أو الباوباب أو كالابيراس. الشجرة قوية حقًا: فهي تضم مئات الحيوانات والطيور والحشرات في جذوعها الضخمة. يصل طول أزهارها إلى 20 سم وتزهر طوال الليل، لكنها تحتوي على رحيق وفواكه تكون بمثابة غذاء للقبائل والحيوانات المضطربة، كما أن لها مؤشرات لاستخدامها لعلاج الملاريا. يتم استخراج زيت خاص من عصارة هذه الشجرة. من جذعها، يقوم السكان الأصليون في مدغشقر ببناء الزوارق (نوع من الزوارق الطويلة)؛ وفي فلينها مركب طبي لمحاربة الصرع. ليس من المستغرب أن تمثل أشجار الباوباب في أفريقيا الحياة: فهي رموز الخصوبة والوفرة والشفاء.