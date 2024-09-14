حاتم خليفة
:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 2,478
- نقاط التفاعل
- 8,284
- النقاط
- 416
- العمر
- 40
- محل الإقامة
- ولاية بسكرة
- الجنس
- ذكر
الحقائق العشرون:
1-للغياب سبعين سبب ، وليس للحضور سوى ثلاث أسباب: إما شوق، أو مصلحة، أو صدفة
2-أحيانآ نلجأ للنوم ليس طلبآ للراحة، ولكن هربآ من واقع يؤلمنا التواجد فيه
3-تكون الحياة رائعة عندما يتسابق طرفين لأسعاد بعضهما
4-إذا قست عليك الحياة فأعلم أن هناك درسآ لم تتعلمه بعد
5-السعادة التي نضعها في جيوب الأخرين ستعود يومآ لتخبئ في جيوبنا عندما نحزن
6-أطول النساء تلك التي يرتفع مقامها بأخلاقها لا بحذائها
7-الوقوع في الحب مثل القفز من مكان عالي، عقلك يقول لاتفعل سوف تموت، وقلبك يقول لا تقلق يمكن أن تطير
8-الفقراء هم أشد غربه في أوطانهم وحيث ما حلوا غرباء
9-من لا يريد أن يتقبل رأيك سيجد ألف طريقة لإساءة فهمك
10-بين العقل واللسان علاقة عكسية فكلما كان العقل صغيرآ كان اللسان طويلآ
11-إذا كان النجاح يجعلك متكبرا، فأنت لم تنجح حقآ
وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما، فأنت لم تفشل حقآ
12-الهدوء فن، فإذا كنت فنانآ في هدوئك ... أصبحت مبدعآ في كلامك
13-الكلمات تشبه المفاتيح، إذ أستخدمتها بشكل صحيح تغلق بها فم أو تفتح بها قلب
14-بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا وأنهم كانوا يصفقون لك يومآ ما
15-الأشياء الجميلة بداخلنا ليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينآ جميلة نرى كل شيئ جميل وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل
16-ثلاث أشياء تسقط المرء: حب المال، والأنانيه، وحب السيطرة
وثلاثة ترفعها: التضحية، والوفاء، والفضيلة
17-الصدق مثل خيط المسبحة، إذا انقطع تناثرت كل فضائل المرء
18-الحب لا يعتمد على الرومانسية فقط بل على الاحترام والاهتمام والثقة
19-التأمل لغة لا يجيدها الكثيرون، وعين ثالثة لرؤية بواطن الأمور
20- الأماكن القديمة قصص بلا لسان
1-للغياب سبعين سبب ، وليس للحضور سوى ثلاث أسباب: إما شوق، أو مصلحة، أو صدفة
2-أحيانآ نلجأ للنوم ليس طلبآ للراحة، ولكن هربآ من واقع يؤلمنا التواجد فيه
3-تكون الحياة رائعة عندما يتسابق طرفين لأسعاد بعضهما
4-إذا قست عليك الحياة فأعلم أن هناك درسآ لم تتعلمه بعد
5-السعادة التي نضعها في جيوب الأخرين ستعود يومآ لتخبئ في جيوبنا عندما نحزن
6-أطول النساء تلك التي يرتفع مقامها بأخلاقها لا بحذائها
7-الوقوع في الحب مثل القفز من مكان عالي، عقلك يقول لاتفعل سوف تموت، وقلبك يقول لا تقلق يمكن أن تطير
8-الفقراء هم أشد غربه في أوطانهم وحيث ما حلوا غرباء
9-من لا يريد أن يتقبل رأيك سيجد ألف طريقة لإساءة فهمك
10-بين العقل واللسان علاقة عكسية فكلما كان العقل صغيرآ كان اللسان طويلآ
11-إذا كان النجاح يجعلك متكبرا، فأنت لم تنجح حقآ
وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما، فأنت لم تفشل حقآ
12-الهدوء فن، فإذا كنت فنانآ في هدوئك ... أصبحت مبدعآ في كلامك
13-الكلمات تشبه المفاتيح، إذ أستخدمتها بشكل صحيح تغلق بها فم أو تفتح بها قلب
14-بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا وأنهم كانوا يصفقون لك يومآ ما
15-الأشياء الجميلة بداخلنا ليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينآ جميلة نرى كل شيئ جميل وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل
16-ثلاث أشياء تسقط المرء: حب المال، والأنانيه، وحب السيطرة
وثلاثة ترفعها: التضحية، والوفاء، والفضيلة
17-الصدق مثل خيط المسبحة، إذا انقطع تناثرت كل فضائل المرء
18-الحب لا يعتمد على الرومانسية فقط بل على الاحترام والاهتمام والثقة
19-التأمل لغة لا يجيدها الكثيرون، وعين ثالثة لرؤية بواطن الأمور
20- الأماكن القديمة قصص بلا لسان