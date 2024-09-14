الحقائق العشرون

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
2,478
نقاط التفاعل
8,284
النقاط
416
العمر
40
محل الإقامة
ولاية بسكرة
الجنس
ذكر
الحقائق العشرون: 🖋️🖋️🖋️📚


📚1-للغياب سبعين سبب ، وليس للحضور سوى ثلاث أسباب: إما شوق، أو مصلحة، أو صدفة✒️
📚2-أحيانآ نلجأ للنوم ليس طلبآ للراحة، ولكن هربآ من واقع يؤلمنا التواجد فيه✒️
📚3-تكون الحياة رائعة عندما يتسابق طرفين لأسعاد بعضهما ✒️
📚4-إذا قست عليك الحياة فأعلم أن هناك درسآ لم تتعلمه بعد✒️
📚5-السعادة التي نضعها في جيوب الأخرين ستعود يومآ لتخبئ في جيوبنا عندما نحزن✒️
📚6-أطول النساء تلك التي يرتفع مقامها بأخلاقها لا بحذائها ✒️
📚7-الوقوع في الحب مثل القفز من مكان عالي، عقلك يقول لاتفعل سوف تموت، وقلبك يقول لا تقلق يمكن أن تطير✒️
📚8-الفقراء هم أشد غربه في أوطانهم وحيث ما حلوا غرباء✒️
📚9-من لا يريد أن يتقبل رأيك سيجد ألف طريقة لإساءة فهمك✒️
📚10-بين العقل واللسان علاقة عكسية فكلما كان العقل صغيرآ كان اللسان طويلآ ✒️
📚11-إذا كان النجاح يجعلك متكبرا، فأنت لم تنجح حقآ
وإذا كان الفشل يجعلك أكثر تصميما، فأنت لم تفشل حقآ ✒️
📚12-الهدوء فن، فإذا كنت فنانآ في هدوئك ... أصبحت مبدعآ في كلامك ✒️
📚13-الكلمات تشبه المفاتيح، إذ أستخدمتها بشكل صحيح تغلق بها فم أو تفتح بها قلب ✒️
📚14-بمجرد أن تخطئ ينسى الجميع أنك كنت رائعا وأنهم كانوا يصفقون لك يومآ ما ✒️
📚15-الأشياء الجميلة بداخلنا ليست في الأحداث، فعندما نمتلك عينآ جميلة نرى كل شيئ جميل وعندما نمتلك نفسا راضية سنرضى ولو بالقليل ✒️
📚16-ثلاث أشياء تسقط المرء: حب المال، والأنانيه، وحب السيطرة ✒️
وثلاثة ترفعها: التضحية، والوفاء، والفضيلة ✒️
📚17-الصدق مثل خيط المسبحة، إذا انقطع تناثرت كل فضائل المرء ✒️
📚18-الحب لا يعتمد على الرومانسية فقط بل على الاحترام والاهتمام والثقة ✒️
📚19-التأمل لغة لا يجيدها الكثيرون، وعين ثالثة لرؤية بواطن الأمور ✒️
📚20- الأماكن القديمة قصص بلا لسان ✒️
 
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