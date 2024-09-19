إلى جميع أولياء التلاميذ ..... مهم جدا

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



هام جدا ...... لجميع أولياء التلاميذ



بما أننا على أبواب الدخول المدرسي أسئل الله التوفيق و النجاح لأبنائنا و بناتنا في جميع الأطوار الدراسية



أردت التحدث عن ظاهرة نجدها كثيرا في الوسط المدرسي و هي التنمر



يا أولياء التلاميذ من فضلكم أعطوا أولادكم مدة ربع ساعة و اشرحوا لهم



أن الطويل و القصير و السمين و النحيف هو خلقُ الله و ليس مُزحةً و لا يجوز السخرية من خلق الله تعالى



و أن إرتداء ملابس و أحذية و مآزر قديمة ليس عيبا و لا يشكل حرجا و نشرح لهم أن في المجتمع عدة طبقات إجتماعية



و أن إستخدام محفظة قديمة له نفس الحلم و الطموح مع إستخدام محفظة جديدة و هو المثابرة و النجاح



لابد من تعليمهم عدم الإستهزاء بغيرهم و أن التنمر و الإغاظة و تؤلم غيرهم



و لابد من أن تكون الإبتسامة و ملاطفة الغير و مراعاة غيرهم لأن لا أحد يعلم بظروف الآخرين غير من يمر بها



و أنهم كلهم يذهبون للمدارس لهدف واحد و هو الدراسة و النجاح و التفوق





رسالة صغيرة أيضا للمعلمين و المعلمات

عند إعطائكم قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذكم يرجى التأني في معاملاتكم عند تأخرهم عن جلب الأدوات فهناك من ظروفه صعبة

يعني لا توبخوهم أمام مسامع جميع التلاميذ و من يعرف ظروف تلميذه الصعبة يساعده في إقتناء بعض الأدوات لينال أجرا من الله



موفقين بإذن الله ​