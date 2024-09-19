إلى جميع أولياء التلاميذ ..... مهم جدا

ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

هام جدا ...... لجميع أولياء التلاميذ

بما أننا على أبواب الدخول المدرسي أسئل الله التوفيق و النجاح لأبنائنا و بناتنا في جميع الأطوار الدراسية

أردت التحدث عن ظاهرة نجدها كثيرا في الوسط المدرسي و هي التنمر

يا أولياء التلاميذ من فضلكم أعطوا أولادكم مدة ربع ساعة و اشرحوا لهم

أن الطويل و القصير و السمين و النحيف هو خلقُ الله و ليس مُزحةً و لا يجوز السخرية من خلق الله تعالى

و أن إرتداء ملابس و أحذية و مآزر قديمة ليس عيبا و لا يشكل حرجا و نشرح لهم أن في المجتمع عدة طبقات إجتماعية

و أن إستخدام محفظة قديمة له نفس الحلم و الطموح مع إستخدام محفظة جديدة و هو المثابرة و النجاح

لابد من تعليمهم عدم الإستهزاء بغيرهم و أن التنمر و الإغاظة و تؤلم غيرهم

و لابد من أن تكون الإبتسامة و ملاطفة الغير و مراعاة غيرهم لأن لا أحد يعلم بظروف الآخرين غير من يمر بها

و أنهم كلهم يذهبون للمدارس لهدف واحد و هو الدراسة و النجاح و التفوق


رسالة صغيرة أيضا للمعلمين و المعلمات
عند إعطائكم قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذكم يرجى التأني في معاملاتكم عند تأخرهم عن جلب الأدوات فهناك من ظروفه صعبة
يعني لا توبخوهم أمام مسامع جميع التلاميذ و من يعرف ظروف تلميذه الصعبة يساعده في إقتناء بعض الأدوات لينال أجرا من الله

موفقين بإذن الله
 
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