إلى جميع أولياء التلاميذ ..... مهم جدا

ام أمينة
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أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
هام جدا ...... لجميع أولياء التلاميذ
بما أننا على أبواب الدخول المدرسي أسئل الله التوفيق و النجاح لأبنائنا و بناتنا في جميع الأطوار الدراسية
أردت التحدث عن ظاهرة نجدها كثيرا في الوسط المدرسي و هي التنمر
يا أولياء التلاميذ من فضلكم أعطوا أولادكم مدة ربع ساعة و اشرحوا لهم
أن الطويل و القصير و السمين و النحيف هو خلقُ الله و ليس مُزحةً و لا يجوز السخرية من خلق الله تعالى
و أن إرتداء ملابس و أحذية و مآزر قديمة ليس عيبا و لا يشكل حرجا و نشرح لهم أن في المجتمع عدة طبقات إجتماعية
و أن إستخدام محفظة قديمة له نفس الحلم و الطموح مع إستخدام محفظة جديدة و هو المثابرة و النجاح
لابد من تعليمهم عدم الإستهزاء بغيرهم و أن التنمر و الإغاظة و تؤلم غيرهم
و لابد من أن تكون الإبتسامة و ملاطفة الغير و مراعاة غيرهم لأن لا أحد يعلم بظروف الآخرين غير من يمر بها
و أنهم كلهم يذهبون للمدارس لهدف واحد و هو الدراسة و النجاح و التفوق
رسالة صغيرة أيضا للمعلمين و المعلمات
عند إعطائكم قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذكم يرجى التأني في معاملاتكم عند تأخرهم عن جلب الأدوات فهناك من ظروفه صعبة
يعني لا توبخوهم أمام مسامع جميع التلاميذ و من يعرف ظروف تلميذه الصعبة يساعده في إقتناء بعض الأدوات لينال أجرا من الله
موفقين بإذن الله
هام جدا ...... لجميع أولياء التلاميذ
بما أننا على أبواب الدخول المدرسي أسئل الله التوفيق و النجاح لأبنائنا و بناتنا في جميع الأطوار الدراسية
أردت التحدث عن ظاهرة نجدها كثيرا في الوسط المدرسي و هي التنمر
يا أولياء التلاميذ من فضلكم أعطوا أولادكم مدة ربع ساعة و اشرحوا لهم
أن الطويل و القصير و السمين و النحيف هو خلقُ الله و ليس مُزحةً و لا يجوز السخرية من خلق الله تعالى
و أن إرتداء ملابس و أحذية و مآزر قديمة ليس عيبا و لا يشكل حرجا و نشرح لهم أن في المجتمع عدة طبقات إجتماعية
و أن إستخدام محفظة قديمة له نفس الحلم و الطموح مع إستخدام محفظة جديدة و هو المثابرة و النجاح
لابد من تعليمهم عدم الإستهزاء بغيرهم و أن التنمر و الإغاظة و تؤلم غيرهم
و لابد من أن تكون الإبتسامة و ملاطفة الغير و مراعاة غيرهم لأن لا أحد يعلم بظروف الآخرين غير من يمر بها
و أنهم كلهم يذهبون للمدارس لهدف واحد و هو الدراسة و النجاح و التفوق
رسالة صغيرة أيضا للمعلمين و المعلمات
عند إعطائكم قائمة الأدوات المدرسية لتلاميذكم يرجى التأني في معاملاتكم عند تأخرهم عن جلب الأدوات فهناك من ظروفه صعبة
يعني لا توبخوهم أمام مسامع جميع التلاميذ و من يعرف ظروف تلميذه الصعبة يساعده في إقتناء بعض الأدوات لينال أجرا من الله
موفقين بإذن الله