سلسلة هل تعلم

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
15 أوت 2009
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الجزائر العاصمة
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أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سلسلة هل تعلم تحمل في طياتها اخبار العالم

اخبار ربما لم تكن تعرفها من قبل على مر العصور

اتمنى ان تعجبكم

تحيتي للجميع
 
هل تعلم

ان هذه الصورة لحريم السلطان العثماني عبد الحميد الثاني مع رجلين معطلين جنسيا لهدف العمل داخل قصر السلطان وكان لديه 200 رجل منهم لخدمة نسائه وهذا عام 1909

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هل تعلم

ان بيتهوفن رفض الانحناء أمام إحدى العائلات الحاكمة واكمل طريقه وسط دهشة الكثيرين
فقال بيتهوفن سيأتي ملوك كثر ولكن هناك بيتهوفن واحد .
وبعد 200 سنة لن يتذكر احد هؤلاء الملوك ولكن لا ينسى احد بيتهوفن

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هل تعلم

ان8 مارس اليوم العالمي للمراة هو ذكرى مجزرة حدثت في 8مارس 1908في أمريكا حيث قام احد أصحاب مصانع النسيج بإغلاق ابواب المصنع على النساء العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب اضرابهن عن العمل داخل المصنع لتحسين اجورهن
مما أدى إلى وفاة كل النساء العاملات وكان عددهن 129 عاملة من جنسيات أمريكية وإيطاليا وقد أصبح هذا اليوم رمزا وذكرى لظلم المراةومعاناتها على مر العصور.
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