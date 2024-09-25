سلسلة هل تعلم

هل تعلم
ان بيتهوفن رفض الانحناء أمام إحدى العائلات الحاكمة واكمل طريقه وسط دهشة الكثيرين
فقال بيتهوفن سيأتي ملوك كثر ولكن هناك بيتهوفن واحد . وبعد 200 سنة لن يتذكر احد هؤلاء الملوك ولكن لا ينسى احد بيتهوفن
ان8 مارس اليوم العالمي للمراة هو ذكرى مجزرة حدثت في 8مارس 1908في أمريكا حيث قام احد أصحاب مصانع النسيج بإغلاق ابواب المصنع على النساء العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب اضرابهن عن العمل داخل المصنع لتحسين اجورهن
مما أدى إلى وفاة كل النساء العاملات وكان عددهن 129 عاملة من جنسيات أمريكية وإيطاليا وقد أصبح هذا اليوم رمزا وذكرى لظلم المراةومعاناتها على مر العصور.