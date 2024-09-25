السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



سلسلة هل تعلم تحمل في طياتها اخبار العالم



اخبار ربما لم تكن تعرفها من قبل على مر العصور



اتمنى ان تعجبكم



تحيتي للجميع ​