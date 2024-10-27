برنامج GIMP للكمبيوتر
هو برنامج مجاني لتصميم الرسومات يعمل على العديد من الأنظمة الأساسية مثل Windows و Linux و Mac OS. GIMP .
مميزات برنامج GIMP
- يعمل البرنامج على العديد من الأنظمة الأساسية مثل Windows و Linux و Mac OS. GIMP .
- البرنامج مفتوح المصدر يسمح لك بتغيير الكود المصدري الخاص به وتوزيع البرنامج. 3- هناك العديد من برامج التخصيص والإضافات الخارجية التي يمكن استخدامها في GIMP تحسين إنتاجيتك وإنشاء تصميمات أفضل.
- يمكن أيضًا استخدام GIMP لتنقيح الصور ، حيث يمكنك حتى إنشاء مركبات إبداعية. يمكن أيضًا تصميم مكونات الواجهة ونماذج بالحجم الطبيعي ، جنبًا إلى جنب مع تصميمات الطباعة مثل الرموز والشعارات.
عيوب برنامج GIMPلم نتوصل لعيوب ظاهرة في هذا البرنامج
رابط البرنامج