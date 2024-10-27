برنامج GIMP للكمبيوتر

​

يعمل البرنامج على العديد من الأنظمة الأساسية مثل Windows و Linux و Mac OS. GIMP .​

البرنامج مفتوح المصدر يسمح لك بتغيير الكود المصدري الخاص به وتوزيع البرنامج. 3- هناك العديد من برامج التخصيص والإضافات الخارجية التي يمكن استخدامها في GIMP تحسين إنتاجيتك وإنشاء تصميمات أفضل.​