برنامج GIMP للكمبيوتر

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boufermel

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برنامج GIMP للكمبيوتر


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هو برنامج مجاني لتصميم الرسومات يعمل على العديد من الأنظمة الأساسية مثل Windows و Linux و Mac OS. GIMP .



مميزات برنامج GIMP

  1. يعمل البرنامج على العديد من الأنظمة الأساسية مثل Windows و Linux و Mac OS. GIMP .​
  2. البرنامج مفتوح المصدر يسمح لك بتغيير الكود المصدري الخاص به وتوزيع البرنامج. 3- هناك العديد من برامج التخصيص والإضافات الخارجية التي يمكن استخدامها في GIMP تحسين إنتاجيتك وإنشاء تصميمات أفضل.​
  3. يمكن أيضًا استخدام GIMP لتنقيح الصور ، حيث يمكنك حتى إنشاء مركبات إبداعية. يمكن أيضًا تصميم مكونات الواجهة ونماذج بالحجم الطبيعي ، جنبًا إلى جنب مع تصميمات الطباعة مثل الرموز والشعارات.​

عيوب برنامج GIMP

لم نتوصل لعيوب ظاهرة في هذا البرنامج



رابط البرنامج


 
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