انت المقصود..

في أحد الأيام وصل الموظفون إلى مكان عملهم



فشاهدوا لوحة كبيرة معلقة على الباب الرئيسي لمكان العمل كتب عليها



" لقد توفي البارحة الشخص الذي كان يعيق تقدمكم ونموكم في هذه الشركة



ونرجو منكم الدخول وحضور العزاء في الصالة المخصصة لذلك "















في البداية حزن جميع الموظفون لوفاة أحد زملائهم في العمل



لكن بعد لحظات تملك الموظفون الفضول



لمعرفة هذا الشخص الذي كان يقف عائقاً أمام تقدمهم ونمو شركتهم















بدأ الموظفون بالدخول الى القاعة المخصصة للعزاء .. والتي وضع بداخلها كفن الميت ..



في حين تولى رجال أمن الشركة عملية دخولهم ضمن دور فردي لرؤية الشخص داخل الكفن ..



وكلما رأى شخص مايوجد بداخل الكفن أصبح وبشكل مفاجئ غير قادر على الكلام وكأن شيئ ما قد لامس أعماق روحه ..















لقد كان هناك في أسفل الكفن ..



مرآة تعكس صورة كل من ينظر الى داخل الكفن..



ويوجد بجانبها لافتة صغيرة تقول:



"هناك شخص واحد في هذا العالم يمكن أن يضع حداً لطموحاتك ونموك في هذا العالم وهو أنت "













حياتك لن تتغير.. عندما يتغير ..



معلمك أو محاضرك



مديرك أو أصدقاؤك



زوجتك أو أقرباءك



مدرستك أو تخصصك

