راني خايفة😱😱😱

ليليا مرام

ليليا مرام

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أحباب اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مساء الأنوار جميعا عودة ميمونة لي وخلوني نرحب بنفسي💃💃💃💃 بما أنكم ما رحبتوش بيا شا ندير هالله غالب🙄🙄🙄
المهم يا جماعة الخير انا عدت حتى أخبركم أنني ببساطة

خااااااائفة........

وأنتم خائفون ...نعم نتحداكم تقلولي احنا مش خايفين نساء أم رجال حتى الأطفال والخوف تسلل بأعماقهم ..
سوف تطرحون عليا سؤال ما بك خائفة والا خلوني نبسطها بالعامية واش لي مخوفك وانت شارفة خارفة او حتى انو خافي وحدك احنا رانا لباس علينا🥴🥴🥴🥴 ....استووووب وي قلتلكم stop
كامل خوافين وتخافو وماراكمش عايشين مرتاحين وضرك تعرفو انا كيفاه عرفت بلي راكم خايفين تبعوني 👈👈👈👈
انا نكون صريحة نقولكم من واش خايفة وعايشة فخوف يومي ...
وليت نخاف من غدوة ..عارفة غدوة ملك ربي وفحكم الغيب الا مارانيش من هذي ناحية ..
خايفة غدوة واش راح يزيد يصرا فالدنيا كثر من هاكا ..الاخت قلب جافي والاخ حدث ولا حرج...الوالدين ورجعو زهر عندك يبغوك ما عندكش تدي دعوة شر ولو ما درتلهم والو
لا الجار قعد جار ولا مودة بين زوجين هي نفسها لي شفناها بين والدينا
رجعت الزوجة تفضح بالصوت وصورة أسرار بيتها وبل حتى غرفة نومها فمواقع التواصل ..الزوج ساكت ومتبسم ويوافق ..خايفة من غدوة وين ولات بنت تأمر امها والطفل طوالو رجليه رجع الاب هو يحشم ويقادر اولادو كيفاه ما نخافش؟
خفت من جيل اليوم لي رجع وقح ما يحشم ما يقادر
رجعت خايفة لانو الأمان راح فالنهار غالقين كلش وما نفتحوش أبوابنا ولي عايشة وحدها بلا راجل تستنى اي ليلة يدخلوها يسرقوها وممكن يقتلوها وفالنهار مش حتى فليل
وليت خايلة لما مرا تخرج كبيرة صغيرة تتعرض للتحرش واعتداء وقدام كامل ناس ويخلو جاني ويقولك لبستها ولو متحجبة سبحان الله كيفاه ما نخافش
وليت نخاف لو نلقى خال او عم ونهدر معاه ويصوروني ويحكو ويألفوا قصص ويا عالم حتى يتهموك بزنا محارم لمجرد مرا وواقفة مع راجل
وليت خايفة طفل صغير نجي نبوسو ويقولو جات تسرقوا
خايفة نمد لجارتي ماكلتي شمتها وتولي تقول سحروني باه تديلي زوجي او تغير مني

وبزاف امور خايفة منهم لانو هذا مجتمع رجعني نخاف فديارنا وماراناش عايشين مرتاحين الى متى؟

انا مديتلكم عينات من امور مخوفتني وعارلة انتم مثلي خايفين
خبروني من واش خايفين ؟ حياتكم ..اولادكم ....واش لي نحى الامان من حياتنا؟ ..وهل تشوفو انو ظن وقت العولمة وشبكات تواصل حياتنا. راحت

نتمنى نتناقشو لانو صح كل واحد فينا عايش وهو خايف

تحياتي لكم جميعا موضوع العودة ولي مواصبع اخرى لو وجدت تفاعل منكم

شكرا لكن من مر من هنا،🌹🌹🌹🌹🌹🌹
 
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ...
اولا اهلا وسهلا بعودتك للمه فرحنا جدا بانضمامك الينا والحمدلله على سلامتك ...
ثانيا ....
حقيقي جدا ما كتبته حاليا ....
والله عندك الحق اصبحنا نعيش في خوف دائم ...عن نفسي اتكلم ..تصدقي انو انا كل ماوين يخرج ابني لشارع بمجرد ما انه يفوت وراء البا تبظا تجيني افكار خياليه ...نقولو خطفوه يقتلوه ..كذا وكذا اذا انا خليتو فالدار نقول ضرك يجيه توحد يجيه نقص تفاعل بيئي اجتماعي ههههه لدرجه اني اسماء الامراض وليت مش عارفتها ..اذا انا رحت لكاش بلاصه يوم كامل غير نعس فيه هاهو خرج هاهو طاح هاهو كذا ...واذا فات وراح للمدرسه نقول هاهو تأخر اكيد كاينه حاجه اكيد كذا ...ومانصدقش ويقتاش يفوت اليوم ويرقد ونقول اوف الحمدلله واخيرا على الاقل راهو بحذايا راقد وماغادي يصرالو والووو ...لدرجه انني وليت مانحبش نصحيه من نومه على جال باش مايخرجش لشارع هههههه
وهذا فقط جزء بسيط من خوفي هذا ولدي فقط ...وزيدي معاه ابنتي وزيدي الامووور لذكرتيها وتخيلي كميه الخوف لي انا عايشتو ..واهمه واكثرهم واصعب خوف عايشتو انو يجي ليوم ليأخذ فيه ربي امانتو واولادي ماعنديش لمن نخليهم .....اوف .......
ربي يحفظهم ويطول في اعمارهم ويجعلهم ذريه صالحه يارب ....
وبارك الله فيك على الموضوووع
وبانتظار جديدك ان شاء الله ....
 
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