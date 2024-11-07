راني خايفة 😓😞😢

وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته ...

اولا اهلا وسهلا بعودتك للمه فرحنا جدا بانضمامك الينا والحمدلله على سلامتك ...

ثانيا ....

حقيقي جدا ما كتبته حاليا ....