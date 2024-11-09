الريال ريال

من خلال متابعتي للسوشيال ميديا الفترة الاخيرة .. اصبحت اشعر بما يحصل..! كنا حرفيا نائمين.. ياجماعة الريال الذي نشجعه حرفيا الكل يكرهه ..!!- هذا الفريق انتهك حرمة اوروبا باكملها وانهى اي نقاش بالمقارنه فيه تماما.. والحقـ،د عليه والغل من زمان لكنه بدأ يظهر من اليوم .. صفحات كثيرة تستهزء وتضحك على الريال وفرح هستيري برؤية الريال يخسر وكأنهم يعيشو الحلم الجميل الذي لطالما انتظروه بعد سنوات عجاف من الكوابيس..!- مشكلة ريال مدريد انه نادي صعب جدا يخسر وحتى ان يخسر ليس من المضمون انه يخسر كل شيء بل في كل مرة يعود ويلجم افواه هؤلاء .. لكن مشكلتهم انهم الى الان لم يفهموا هذه المعادلة..نعم الريال يمر بفترة صعبة جدا ولايملك اداء ولا شكل وهذا يحدث في كرة القدم بل في الحياة بشكل عام ..لان ( دوام الحال من المحال )لكن انك ترى كمية الافراح والاحتفالات من كل مشجعي كرة القدم وخاصة (بائعي التذاكر) فهذا لايدل على شيء الا ان الريال عيشهم ليالي سوداء كرهوا من خلالها كرة القدم..!!اقول لطارق ذياب وامثاله من بائعي التذاكر والعقول..كرة القدم فوز وخسارة ..اذا كنت ترى ان الريال فريق لايخسر فهي مشكلتك .. كل فريق يمر بفترة ضعف وخيبة وفترة عنفوان.. لكن صدقوني بأن الريال هو اقل نادي في العالم يعيش فترة الخيبة واكثر نادي في التاريخ يعيش فترة العنفوان.!! وانتم اكثر من عاش عنفوانه انتم ومن على شاكلتكم من امثال الخليفي ..لذلك استمتعوا يا اطفال لفترة قصيرة جدا من الزمن امام باب البيت ..قبل ان يصرخ بكم بابا ريال مدريد بالعودة الى المنزل لانه قد حان وقت النوم .