الريال ريال

MOHAMED LAMINE7

MOHAMED LAMINE7

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
إنضم
4 فيفري 2016
المشاركات
4,067
نقاط التفاعل
4,455
النقاط
191
من خلال متابعتي للسوشيال ميديا الفترة الاخيرة .. اصبحت اشعر بما يحصل..! كنا حرفيا نائمين.. ياجماعة الريال الذي نشجعه حرفيا الكل يكرهه ..!!
‼️

- هذا الفريق انتهك حرمة اوروبا باكملها وانهى اي نقاش بالمقارنه فيه تماما.. والحقـ،د عليه والغل من زمان لكنه بدأ يظهر من اليوم .. صفحات كثيرة تستهزء وتضحك على الريال وفرح هستيري برؤية الريال يخسر وكأنهم يعيشو الحلم الجميل الذي لطالما انتظروه بعد سنوات عجاف من الكوابيس..!
- مشكلة ريال مدريد انه نادي صعب جدا يخسر وحتى ان يخسر ليس من المضمون انه يخسر كل شيء بل في كل مرة يعود ويلجم افواه هؤلاء .. لكن مشكلتهم انهم الى الان لم يفهموا هذه المعادلة..
نعم الريال يمر بفترة صعبة جدا ولايملك اداء ولا شكل وهذا يحدث في كرة القدم بل في الحياة بشكل عام ..
لان ( دوام الحال من المحال )
لكن انك ترى كمية الافراح والاحتفالات من كل مشجعي كرة القدم وخاصة (بائعي التذاكر) فهذا لايدل على شيء الا ان الريال عيشهم ليالي سوداء كرهوا من خلالها كرة القدم..!!
اقول لطارق ذياب وامثاله من بائعي التذاكر والعقول..
كرة القدم فوز وخسارة ..اذا كنت ترى ان الريال فريق لايخسر فهي مشكلتك .. كل فريق يمر بفترة ضعف وخيبة وفترة عنفوان.. لكن صدقوني بأن الريال هو اقل نادي في العالم يعيش فترة الخيبة واكثر نادي في التاريخ يعيش فترة العنفوان.!! وانتم اكثر من عاش عنفوانه انتم ومن على شاكلتكم من امثال الخليفي ..
لذلك استمتعوا يا اطفال لفترة قصيرة جدا من الزمن امام باب البيت ..قبل ان يصرخ بكم بابا ريال مدريد بالعودة الى المنزل لانه قد حان وقت النوم .

465697754_588141053566174_4858653397082228769_n.jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.

المواضيع المشابهة

Salah eddin
ريال مدريد يوافق على رحيل كريستيانو رونالدو
المشاركات
0
المشاهدات
407
Salah eddin
Salah eddin
Salah eddin
ريال مدريد يعلن اسم مدربه الجديد
المشاركات
8
المشاهدات
490
Salah eddin
Salah eddin
الامين محمد
تقديم مباراة الكلاسيكو ـ البرثا ـ ـ ريال مدريد ـ
2
المشاركات
26
المشاهدات
1K
Salah eddin
Salah eddin
حمزةusma
ريال مدريد يضع صفقته البرازيلية تحت الاختبار والتقييم
المشاركات
0
المشاهدات
232
حمزةusma
حمزةusma
أشــواق 19
صحيفة مدريدية تحذر زيدان من خطر البرنابيو
المشاركات
1
المشاهدات
322
Oussama.GF
Oussama.GF
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top