النخبة لا تُهان .. واقع غير منطقي ~~

اكرام براءة

اكرام براءة

:: عضو بارز ::
أحباب اللمة
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السلام عليكم و رحمة الله
عساكم بخير
و أموركم على خير ما يرام

وددتُ التطرق لموضوع أغمضت وسائل الاعلام في بلدنا عينيها عنه
بينما هو حدث عام لم يسبق له سابق
و اشتغلت بالحديث عن الفنانين و مواضيع لغة الخشب التي لا تُسمن و لا تغني من جوع

ألا و هو " اضراب طلبة العلوم الطبية " الذي شمل جميع كليات الوطن بما فيهم الملحقات حديثة النشأة
كانت الانطلاقة من كلية الطب بالبليدة يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 لتلحق بها باقي كليات الوطن يوم الأربعاء 16 من نفس الشهر
لتتم يومها مقاطعة اختيار مناصب امتحان التخصص ( لكون عدد المناصب قليل مقارنة بالناجحين ، لم يصل العدد للثلث حتى في كل من الطب ، الصيدلة و طب الأسنان )
في الأسبوع الذي يلي تم فتح مناصب أكثر قدرت بحوالي 4000 منصب جديد
و يبقى السؤال مطروحا : أين كانت هذه المناصب قبلا ؟

مطالب الطلبة لم تختصر فقط على زيادة المناصب ، نذكر منها كأهم المطالب :
- توثيق الشهادات المعلق لأجل غير مسمى + الاعتماد الذي بدوره تم وضع تاريخ 15 ديسمبر 2024 كآخر أجل لطلبه والمنظومة الصحية الجزائرية لم تفصح عن أي نية للإنضمام إليه و بدونه شهادة الطب غير معترف بها عالميا
- تحسين جودة التكوين و التدريس و إيقاف تمييع التخصص خاصة مع فتح الملحقات و قبول أزيد من 20 ألف طالب جديد / المطلب خفض عدد الطلبة
- التوظيف المباشر ، البطالة في الطب منتشرة بطريقة غريبة ( +20 ألف طبيب بطال !!!! ) ، كيف لمن يدرس 7 سنوات أن يتخرج دون عمل و لا يحدث هذا إلا في الجزائر - ماكاش منها طبيب بطال - ( لا توثيق و لا اعتماد ليكمل خارج البلد و لا مناصب شغل داخل البلد )

- بناء مستشفيات جديدة و زيادة مناصب الطب العام حيث نجد حاليا طبيبا واحدا فقط في قسم الاستعجالات في أكبر المستشفيات على عاتقه كل المصلحة ، إلى متى ؟ و الضحية هو المواطن المريض المغلوب على أمره ينتظر بالساعات ليحين دوره نظرا لوجود طبيب واحد للفحص
- زيادة المنحة الجامعية : حاليا 2000 دينار شهريا من السنة الأولى للسنة السابعة عكس ماهو معمول به في نظام LMD

بالفعل تم عقد اجتماعات مع الوزارة لكن كللت بالخيبة في كل مرة لما فيها من تسويف و لامبالاة بالمطالب المرفوعة ...
آخرها كان اليوم السبت 09 نوفمبر 2024
لكن لم يسفر عن أي قرارات رسمية


لازال الاضراب متواصلا و الوقفات الاحجتجاجية بكل كليات الوطن
مع رفع شعارات و لافتات و هتافات تعبر عن الوضع البائس


إلى هنا ينتهي تقريري عن الوضعية في كليات الطب بالجزائر و كيف أن مستقبل نخبة الطلبة في ظلام
أترك لكم الخط للتعليق و سبر آرائكم

تحية طيبة
 

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