قصة سيدنا لوط عليه السلام

[قصة لوط عليه السلام 7والأخير]بعدما خرج لوط عليه السلام بأهله من تلك القرية الظالم أهلهاومع بداية طلوع الصباح بدأ نزول العذاب وكانت البداية أن اقتلع جبريل عليه السلام بطرف جناحه تلك القرى السبعة بكل من فيهم فرفعهم الى السماء حتى إن الملائكة سمعت اصوات حيوانتهم ثم قلب القرية عليهم فجعل عاليها سافلهاثم بعد ذلك بدأ المطر لكنه مطر العذاب ، مطر ليس كغيره من الأمطارهذه المرة كان المطر حجارة متتابعة من سجيل أي من طين ومكتوب على كل حجر اسم صاحبه فقد أُعد له خصيصًااستمر المطر واستمر العذاب حتى مات الجميع وتم القضاء على أولئك المجرمين الفجرةمُحيت تماما تلك القرى التي تذكر الروايات أن عدد ساكنيها كان أربعمائة ألف ، وقيل : أربعة آلاف ألف ( 4 مليون) هلكوا جميعاثم بعدما محيت تلك القرى ...جعل الله مكان تلك القرى بحيرة منتنة ماؤها شديد الملوحة لا ينتفع به ويقال إنها مكان البحر الميت الذي لايعيش فيه الكائنات لشدة ملوحتهوأيًا ماكان مكانها فقصتها ستظل عبرة لكل من يحاول أن يخالف فطرة الله،"وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ"ماحدث لقوم لوط ليس ببعيد عن كل من يتجرأ على الشذو_z أو يشجعه أو حتى يسكت عنه أو ينبهر بذلك الغرب الذي يشجعهولنتعلم أن أمر الشذو-z ليس حرية شخصية ولا هو مرض ينبغي أن نستسلم أمامه بل على من ابتلي بذلك البلاء أن يبحث عن العلاج سريعاولا أن نستسلم لتلك الشركات التي تدعم الشذو-zولتعلم أنك كمسلم عليك واجب ديني لتبرأ ذمتك أمام الله :- بمقاطعة من يدعم تلك الفعلة ومقاطعة تلك المباريات التي تروج للشذو-z- و بنشر الوعي في أهلك وأولادك بالشذو-z وفظاعته وسخط الله على من يمارسه أو حتى يسكت عنه وأن يظل ذلك الفعل منكرا في أهلك ومجتمعك- وأن تعمل بكل مااوتيت من قوة لتفسد على الغرب مخططهم بتحويله إلى أمر عادي يتقبله المسلمون