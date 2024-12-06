تعلم اعراب مفعول به و تفريق بين مفعول لاجله و مفعول فيه من اجل اعراب جمل

كيف نعرف ان نعرب مفعول به هو مفعول فعله شخص مثلا نقلت صحفية خبرمفعول فيه اي ان مفعول في مكان مثلا حليب داخل ثلاجة صليت قيام ليل من هو هو مفعول فيه هو ليل اي اين مكانمفعول لاجله معناه من اجل ماذا اجتهدت طالبا لنجاح تعلمت من كتاب اولى ثانوي سعوديو مفعول به يجيب سؤال ماذا فعل فاعل؟نقلت صحفية خبر