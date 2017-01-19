انماط و اساليب النصوص في اللغة العربية - السنة الرابعة متوسط

انماط النصوص

النمط الاخباري

يدقق في تفاصيل موضوع بطريقة مباشرة



خصائصه

غلبة ضمير الغائب

استعمال أدوات الربط المنطقية المتصلة بالتفضيل و التقصي

كثرة الجمل الاسمية



النمط الحواري

كلام يجري بين شخصين أو أكثر أو بين الشخص و نفسه



أنواعه

حوار داخلي

حوار خارجي



مواضيعه

اجتماعي

سياسي

ثقافي



مستوياته

بسيط : يتضمن معلومات عادية

معمق : يتضمن حجج و براهين



خصائصه

الحوار هو عنصر الأساس فيه

وسيلة من وسائل التعريف بالشخصيات

يكشف عن نفسيتها و مكانتها و مستواها الفكري و الاجتماعي

هو نص يغلب عليه استعمال الإنشاء

اعتماد ضمائر المخاطب



النمط السردي

ذكر أحداث و أقوال ذكرا متتابعا بمؤثرات مختلفة



خصائصه

يستعمل فيه الأفعال الماضية الدالة على الحركة

يطغى عليه الأسلوب الخبري

ضمير المتكلم و الغائب



النمط الوصفي

هو تصوير برسم العين لصورة شخصية أو مشهد حقيقي أو خيالي



أنواعه

المادي

المعنوي

الوجداني : يصف الكاتب المشهد كما يتخيله

الموضوعي : يصف الكاتب الظواهر على حالتها أو طبيعتها



خصائصه

استخدام الأفعال الماضية و المضارعة الدالة على الحال و النعوث و التشبيه

صيغة الالغائب عموما و المتكلم أحيانا

تقديم الأوصاف الكلية للموصوف دون زيادة أو نقصان



النمط الحجاجي

هو عرض فكرة أو وجهة نظر لاثبات الصحة و الفائدة اعتمادا على أدلة و شواهد



خصائصه

أدوات الربط المنطقية

البناء الفكري القائم على عرض الفكرة و حشد الحجج



أدوات الحجاج

الاستشهاد و الاقتباس

ايراد السبب و نتيجته

الاستدلال المنطقي

استعمال : نظرا ل , غير أن , لأن , اذن



النمط التفسيري

يسمى أيضا التوضيحي و هو نص يستهدف تنوير القارئ ،و تفسير المشكلات له ليسهل فهمها ،هو نص غالبا ما يقترح حلا لمشكلة ما و تفسيرها كما يقوم على تحليل ظاهرة و شرحها واستخلاص النتائج



الخصائص

يجيب على الأسئلة التالية (لماذا ،كيف )مثل تدور الأرض بنا و لا نحس بها لماذا ،/ كيف اندثرت ؟

الإكثار من الأدلة و البراهين

اعتماد ضمير المتكلم و النفي و الإثبات و الاستنتاج

يقوم على التوضيح و يركز على الأدلة و الوقائع



النمط الإرشادي : او الإيعازي

هو تقنية تستخدم لتوجيه التعليمات إلى فئة من الناس

مميزاته :

الإكثار من أدوات التفسير و الشرح و الجمل الإنشائية و الضمائر (المخاطب ،المتكلم ) النص الإبداعي :الوثائقي

تقنية تستخدم في إعداد النص المسرحي



خصائصه

الحوار و ضمائر المخاطب



النمط الأمري

يهدف إلى دفع شخص ما إلى إنجاز عمل و القيام بفعل لبلوغ نتيجة ملموسة



خصائصه

أفعال الأمر النعوت أدوات التفسير











2) اساليب النصوص



الأسلوب الخبري

هو الكلام الذي يجوز عقلا أن يكون صادقا أو كاذبا بصرف النظر عن قائله

فان قصد به الاخبار كان حقيقيا كقولنا : العسل يشفي كثيرا من الأمراض

و ان كان القصد التعبير عن حالة نفسية كان مجازيا و خرج الى أغراض متنوعة لا يمكن حصرها منها

الفخر : قال المتنبي : ما بقومي شرفت , بل شرفوا بي و بنفسي فخرت لا بجدودي

التحسر : ولت أيام الصبا و لن تعود

الدعاء : رحم الله الشهداء

المدح : قال حسان بن ثابث : ان الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول

النصح و الارشاد : قال تعالى : كل من عليها فان

و هناك أغراض أخرى كالشكوى و التوبيخ و التحقير و الاستهزاء



الأسلوب الانشائي

هو ما لا يحتمل التصديق و لا التكذيب فينشأ من قبل المتكلم كأن تقول : اضحك فالأمر لا يمكن أن نقول عنه كلام صادق أو كاذب و هو قسمان

الطلبية : يكون فيها انتظار لحصول شيء من المخاطب و هي

الأمر: كقول: قسم وقتك بين الدراسة و اللعب(النصح) أو " أغسلوا وجوهكم و أيديكم الى المرافق" (الالزام) أشرقي يا شمس( التمني) أو " فآت بها من المغرب" ( التعجيز) أو أنظر الى جمال الكون (الاعجاب ) أو كن أخي ( الالتماس ) و قد يحمل أغراض أخرى



النهي : كقول : لا تحقرن صغيرا (التوبيخ) أو لا تجلس الى رفقاء السوء (النصح) أو : ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ( الدعاء ) و النهي هو طلب التوقف أو الكف عن فعل



الاستفهام : كقول " هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب يوم أليم ؟ " (التشويق) أو هل يصلح العطار ما أفسد الظهر ؟ (النفي) أو أين عهد الايخاء يا صديقي ؟ (العتاب) أو هل سيسقط المطر ؟ (التمني) أو ما اسمك ؟ (حقيقي) و الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل



النداء : كقول : أيها المشتكي احمد الله (لفت الانتباه) أو يا لك من ليل طويل (التعجب) أو يا للعرب الفلسطينيين (الاستغاثة) أو وا أسفاه على وقت ضاع سدى (الندبة) و النداء هو طلب اقبال المخاطب أو استماعه و أدواته : أ , أي , يا , هيا , وا



التمني : هو طلب الأمر المستحيل أو البعيد التحقق(ليت ,لو) كقول : فليتك تحلو و الحياة مريرة و ليتك ترضى و الأنام غضاب



الترجي : هو طلب الأمر الممكن الحصول(لعل , عسى) كقول : لعل المطر ينهمر فينعش الزرع



الغير طلبية : هي التي لا ينتظر فيها من المخاطب شيء و هي

التعجب : هو ما نعبر به عن حالة نفسية مبعثها استعظام شيء و جهل أسبابه و له صيغتان قياسيتين هما ما أفعله : ما أوسع رحمة الله و افعل به : أكرم بقوم رسول الله قائدهم اذا تفرقت الأهواء و الشيع و صيغ سماعية منها : عجيب , يا لك , يا له , سبحان الله , لله درك , لله أبوه



أفعال المدح و الذم : هي أفعال جامدة كنعم , بئس , حبذا , لاحبذا

مثال للاعراب : نعم الصديق الأخ

نعم : فعل ماض جامد

الصديق : فاعل مرفوع و علامة رفع الضمة الظاهرة

الأخ : خبر مرفوع لمبتدأ محذوف تقديره هو