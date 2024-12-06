اللغة العربية

Louliti98
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كيف نعرف ان نعرب مفعول به هو مفعول فعله شخص مثلا نقلت صحفية خبر
مفعول فيه اي ان مفعول في مكان مثلا حليب داخل ثلاجة صليت قيام ليل من هو هو مفعول فيه هو ليل اي اين مكان
مفعول لاجله معناه من اجل ماذا اجتهدت طالبا لنجاح تعلمت من كتاب اولى ثانوي سعودي و مفعول به يجيب سؤال ماذا فعل فاعل؟نقلت صحفية خبر
مفعول فيه اي ان مفعول في مكان مثلا حليب داخل ثلاجة صليت قيام ليل من هو هو مفعول فيه هو ليل اي اين مكان
مفعول لاجله معناه من اجل ماذا اجتهدت طالبا لنجاح تعلمت من كتاب اولى ثانوي سعودي و مفعول به يجيب سؤال ماذا فعل فاعل؟نقلت صحفية خبر