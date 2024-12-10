ـ تعرضت لعضة كلب

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
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قبل ان اخبركم أنا احذركم
من يضحك علي راح اغضب منه هههههه

اليوم في حدود منتصف النهار و انا عائد الى بيتي
هناك طريقان طريق معبد معلوم لكن ياخذ وقت زيادة
و هناك طريق مختصر عبارة عن وديان و احراش
يا سيدي و انا راجع اخترت المختصر
لكن لازم اكون مركزا خوفا من الزجاج المكسر
و الاحجار و الاشواك و الاوحال و ربما الزواحف
يعني ان لم اركز راح اسقط او ابتلي بشي حاجة ههههه
المهم و انا امشي لمحت كلب اعزكم الله على مسافة حوالي
عشر امتار
يا اخواني كأنه برق في لحظة واحدة ارفع رأسي اجده
أمامي رأسه كبير و فمه اكبر اكيد ههههه
ما كان عندي وقت حتى ارفع حجرا او اجد مهربا
فتح فمه الكبير و راح مباشرة الى الساق ، أنا حاولت اسحب رجلي
لكنه كان اسرع مني و كان عارف و فاهم واش يعمل ههههه
رد الفعل الوحيد اللي عملته و هو ان اضربه و اركله برجلي الاخرى
الحمد لله اكتفى بعضة واحدة على ساقي الايسر و ابتعد بعد ركلتي
و بعد صراخ احد المتواجدين قربي في تلك اللحظة الذي اكثر من الصراخ عليه
الباقي
و انا اعاين الاضرار و اماكن الانياب و الخدوش و الجراح
في تلك اللحظة لم احس بشي لكن بعد لحظات بدأت أستوعب و بدأت أحس
بالألم ههههه
و هناك ألم أخر و هو ثلاث حقن حقنتين على ذراعاي و حقنة آلمتني على الورك
و غسل الجرح بالصابون و ماء الجافيل و المطهرات
يعني كلما آلام في آلام
الآن هناك حمى و ألم مكان حقنة الذراع
الأكيد ماراح اعيد اختصار الطريق ههههههههه
دعواتكم و من يضحك عني راح ازعل منه ههههههه

المهم فتحة الفم تشبه هته الصورة و الباقي يكفي فهمكم هههه
images.jpg
 
آخر تعديل:
الحمد لله على سلامتك والله راني شادة الضحكة 🤭وانت تحكي على الطريق فكرتي بصاحبة الرجاء الاحمر والذيب هههههههه راحت من الطريق القريبة لبيت جدتها كيما نتا ههههه حتى خرجلها الذيب🐺🐺
المهم تكون بخير وتعدي هذ الفترة بخير والله خايفة لتكلب ههههههه بعيد الشر عليك
سلامتك الف سلامة محمد الامين
 
قال Oktavio_hinda:
الحمد لله على سلامتك والله راني شادة الضحكة 🤭وانت تحكي على الطريق فكرتي بصاحبة الرجاء الاحمر والذيب هههههههه راحت من الطريق القريبة لبيت جدتها كيما نتا ههههه حتى خرجلها الذيب🐺🐺
المهم تكون بخير وتعدي هذ الفترة بخير والله خايفة لتكلب ههههههه بعيد الشر عليك
سلامتك الف سلامة محمد الامين
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ههههه المهم اذا حسيت بكاش حاجة او تصرفات غريبة فراح اخبرك مكان الملبار
و نخبرك واش تعملي بيه هههههه
 
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