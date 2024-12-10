ـ تعرضت لعضة كلب

قبل ان اخبركم أنا احذركم

من يضحك علي راح اغضب منه هههههه



اليوم في حدود منتصف النهار و انا عائد الى بيتي

هناك طريقان طريق معبد معلوم لكن ياخذ وقت زيادة

و هناك طريق مختصر عبارة عن وديان و احراش

يا سيدي و انا راجع اخترت المختصر

لكن لازم اكون مركزا خوفا من الزجاج المكسر

و الاحجار و الاشواك و الاوحال و ربما الزواحف

يعني ان لم اركز راح اسقط او ابتلي بشي حاجة ههههه

المهم و انا امشي لمحت كلب اعزكم الله على مسافة حوالي

عشر امتار

يا اخواني كأنه برق في لحظة واحدة ارفع رأسي اجده

أمامي رأسه كبير و فمه اكبر اكيد ههههه

ما كان عندي وقت حتى ارفع حجرا او اجد مهربا

فتح فمه الكبير و راح مباشرة الى الساق ، أنا حاولت اسحب رجلي

لكنه كان اسرع مني و كان عارف و فاهم واش يعمل ههههه

رد الفعل الوحيد اللي عملته و هو ان اضربه و اركله برجلي الاخرى

الحمد لله اكتفى بعضة واحدة على ساقي الايسر و ابتعد بعد ركلتي

و بعد صراخ احد المتواجدين قربي في تلك اللحظة الذي اكثر من الصراخ عليه

الباقي

و انا اعاين الاضرار و اماكن الانياب و الخدوش و الجراح

في تلك اللحظة لم احس بشي لكن بعد لحظات بدأت أستوعب و بدأت أحس

بالألم ههههه

و هناك ألم أخر و هو ثلاث حقن حقنتين على ذراعاي و حقنة آلمتني على الورك

و غسل الجرح بالصابون و ماء الجافيل و المطهرات

يعني كلما آلام في آلام

الآن هناك حمى و ألم مكان حقنة الذراع

الأكيد ماراح اعيد اختصار الطريق ههههههههه

دعواتكم و من يضحك عني راح ازعل منه ههههههه



المهم فتحة الفم تشبه هته الصورة و الباقي يكفي فهمكم هههه