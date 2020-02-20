رواحو نعلمكم حاجة يا الجايحات ـ وصفة خاصة من ابداعي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 11,625
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
قبل ما نبدا الموضوع اود ان اشكر الأخت المجرمة جداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
@Soumia hadj mohammed
لأنها هي سبب اكتشاف موهبتي في الطبخ
لأنها مرة كنت وحدي في البيت و المدام مسافرة
قلت ليها ما نعرف نطيب حتى حاجة
يعني كي نكون وحدي نشري سردين مصبر
او حليب و تمر و خبر
ضحكت عليا المجرمة
قبشت مشاعري و قررت نتعلم و ارفع التحدي
فعلا تفرجت على قناة سميرة
و بحثت في اليوتوب حتى تعلمت
المهم هته الوصفة سرية
اتصلوا بيا عدة قنوات و ما حبيتش نفيقهم
قلت نعلم اهلي في اللمة بلاكش يهزها واحد حرفة و يفتح مطعم
بلا طول حديث إليكم العمل
بالتفصيل الممل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أول حاجة نحل الفريجيدار و نخير 3 حبات بيض سمان
نجبد البيض و نمسكه في يد واحدة
العفسة واعرة لكن لازم تتعلموها
ثاني حاجة و اللي هي مهمة جدا تغسلوا البيض تحت الحنفية
هاذي تاع غسل البيض قالت ليا المدام نسموها نحلل البيض
بمعنى اذا ما غسلتهش يعتبر جيفة
انا صراحة ما فهمتش علاه نغسلوه ياك القشور تترمى
المهم نغسلوا البيض
@Soumia hadj mohammed
لأنها هي سبب اكتشاف موهبتي في الطبخ
لأنها مرة كنت وحدي في البيت و المدام مسافرة
قلت ليها ما نعرف نطيب حتى حاجة
يعني كي نكون وحدي نشري سردين مصبر
او حليب و تمر و خبر
ضحكت عليا المجرمة
قبشت مشاعري و قررت نتعلم و ارفع التحدي
فعلا تفرجت على قناة سميرة
و بحثت في اليوتوب حتى تعلمت
المهم هته الوصفة سرية
اتصلوا بيا عدة قنوات و ما حبيتش نفيقهم
قلت نعلم اهلي في اللمة بلاكش يهزها واحد حرفة و يفتح مطعم
بلا طول حديث إليكم العمل
بالتفصيل الممل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أول حاجة نحل الفريجيدار و نخير 3 حبات بيض سمان
نجبد البيض و نمسكه في يد واحدة
العفسة واعرة لكن لازم تتعلموها
ثاني حاجة و اللي هي مهمة جدا تغسلوا البيض تحت الحنفية
هاذي تاع غسل البيض قالت ليا المدام نسموها نحلل البيض
بمعنى اذا ما غسلتهش يعتبر جيفة
انا صراحة ما فهمتش علاه نغسلوه ياك القشور تترمى
المهم نغسلوا البيض
كي نغسلوا البيض نحطوه على الجهة اليمنى فوق البوطاجي
على الجهة اليمنى ركزو معايا ماهو قريب ماهو بعيد
ـ ماهو بعيد ماهو قريب والله ق تصلح اغنية ههههه ـ
نحط طبسي نقية و مغسولة جيدا بأجاكس
نبدا بسم الله
و نهز بالحبة و نضرب الوسط تاعها على حاجة قاطعة
طرف الطبسي او القنت تاع البوطاجي
ضربة ماهيش قوية و إلا راح يجيك البيض في وجهك سيدتي
ضربة تشبه للصفعة تاع الزعاقة اللي تضربي بيها البيبي تاعك
هنا حذاري ترمي الصفار و البياض في لابوبال الصغيرة اللي تحت البوطاجي
و تحطي القشور في الطبسي
والله ق صراتلي و رميت شحال من حبة في لابوبال و خليت القشور
نفس العملية كرريها مع باقي البيض
نزيد شوي ملح و شوي بهارات اللي تحبوها انا نحب الحب الكحلة تعطي بنة مليحة
تقدري تحطي كعبات فورماج معليكش
عندك الحرية حذاري فقط تحط سكر راه العشا كامل يفسد
نحط مقلة فوق النار مع رفعها و خفضها في كل الجهات
باش الزيت يتفرق
هنا اللحظة الجميلة لديها مشاعر خاصة
و هي كي تفرغي البيض في المقلة و تسمعيه يطيب
انا صراحة نحس روحي شاف تاع طبخ جاي من تركيا
ما تفقدش التركيز و بقا مركز
هز المقلة و بقا تميل فيها كل مرة في جيها
و مع الفرشيطة
الجيهة اللي تطيب
جبديها للوسط
باش البيض اللي راه يقارع في دوه ينزل مكانه يطيب
و هكذا حتى يطيب كل البيض
نحي المقلة من فوق النار
باش يجي العمل شباب حافظي على هاذيك الخبزة تاع البيض
باش يجي التقديم شباب
جيبي طبسي مسطح
وحطي البيض بالعقل برك باش الزواق ما يفسدش
كي تحطي البيض تاعك
تقدري تحطي فوقه ورقة قسبر او نعنع
للتزيين غي مكان لاه تاكل هاذي الورقة و طيشها مباشرة كي تبدا تاكل
تقدر تحط سبع ورقات تاع السدر اذا كنت تعاني من الخلعة او العين
ههههههههه
المهم الوصفة سرية ما تخبروش بيها
و اللي تخدم بيها في كاش مطعم معليش ندي 30 بالمية من الارباح
ههههههه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عارف الموضوع للمزاح لكن حبيت
نفكركم ان اللمة راهي محتاجة للمواضيع تاوعكم
فلا تبخلوا عليها من كرمكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشاف العالمي الامين محمد
و اللي يضحك نبلوكيه
هههههه
@سكون الفجر
@السلطانة
@لؤلؤة قسنطينة
@يلوو شيش
@الامين محمد
@طموحة
@حلم كبير
@خووخه
@NAPOLA
@Amant liberti
@أم منيــــــر
@الصراحة راحة
@صمت النبض
@حاتم07
@آڸعيۉن آڸسۉد
@ملكة زوجي
@الفتاة الاميرة
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Adam dz
@صمت النبض
@زهور الشوق
@الطيب الجزائري84
@Autumn leaves
@السلطانة
@الملك الظليل
@ليليا مرام
@Ma$Ter
@Malika Tlm
@الوهم
@البشير البشير
@*amani*
@ناصر dz
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@طيور السلام
@سوار سوف
@عبدالرؤوف
@Soumia hadj mohammed
@rafid2
@فتى من الغد
@سعد606
@خيرة جانت
@خيرة الوهرانية
@خديجة ph
@آية نور اليقين
@sami44
@ناصر dz
آخر تعديل: